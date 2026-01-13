Sepultamento de jovem vítima de acidente com animal na BR-364 reúne centenas em Cruzeiro do Sul

Lucas Pinheiro Fonteneli, 24 anos, foi enterrado em meio a forte comoção; tragédia reacende cobranças por fiscalização em rodovias do Acre

Centenas de pessoas compareceram ao sepultamento do jovem Lucas Pinheiro Fonteneli, de 24 anos, na tarde desta segunda-feira (12) em Cruzeiro do Sul. A morte trágica em um acidente na BR-364, causado por um animal solto na pista, gerou comoção e reuniu familiares, amigos e conhecidos em um velório marcado por lágrimas, abraços e orações.

Lucas era conhecido na cidade pelo jeito simples, trabalho e proximidade com a família. O vídeo do último adeus, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que parentes se aproximam do caixão, evidenciando o impacto da perda de um jovem “que tinha toda uma vida pela frente”.

O acidente ocorreu quando ele retornava da zona rural para a cidade, em um trecho com pouca iluminação e histórico de animais soltos. A tragédia reacendeu debates sobre a falta de fiscalização e sinalização nas rodovias acreanas, com cobranças por medidas efetivas para evitar novas mortes.

