Sepa, Cageacre e Emater comemoram conclusão da reforma predial pelo Estado

Autoridades, representantes de categorias e gestores do Estado se reuniram na manhã desta sexta-feira, 2, para reinaugurar o prédio onde funcionam a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater), e a Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), em Rio Branco. O evento aconteceu no novo auditório.

Ao longo de 14 meses, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), deu início à reforma predial na estrutura das entidades, além da renovação do mobiliário da unidade, que foi modernizado e agora passa a oferecer melhores condições de trabalho e conforto aos servidores e à população.

“O governo do Estado vem melhorando as estruturas físicas das secretarias, entidades e autarquias. Seguimos essa política, que é um compromisso que o governo assumiu no início da gestão”, explicou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

Mais de R$ 6,5 milhões foram empregados na reconstrução e mobiliário do prédio sendo, R$ 2,7 milhões recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA) e R$ 3,8 milhões de Recursos Próprios (Fonte 100). Destaca-se a aquisição dos móveis dentro do Programa de Compras Governamentais (Comprac) diretamente de moveleiros do Acre.

O titular da Sepa, Edivan Azevedo, destacou os avanços que vêm sendo realizados no campo da agricultura na gestão atual.

“Estamos vivendo uma revolução no agro, no Acre. É o momento de continuar melhorando e dando condições ao pequeno, médio e grande produtor”, disse.

O que disseram

“Valorizamos o trabalho que os servidores vem fazendo. Há 47 anos oferecemos assistência técnica e extensão rural para os produtores acreanos”

Presidente da Emater, Reinaldo Lúcio

“É um momento importante, como representante, celebrar essa reinauguração. A agricultura familiar tem grandes perspectivas e nos colocamos à disposição para um Acre mais produtivo”

Sergione de Freitas, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Acre

“Tem sido feito um brilhante trabalho na Emater, Cageacre e Sepa. É um momento histórico de transformação da cadeia produtiva”

Pedro Longo, deputado estadual



“O governador vem investindo no setor de agronegócios. É um compromisso do governo na qualidade de serviço dos funcionários. Temos uma preocupação para que todas as secretarias, a partir de 2023, tenham uma melhor estrutura técnica. É o nosso compromisso em melhorar a prestação de serviço e desenvolvimento dos projetos”

Jonathan Donadoni, secretário da Casa Civil, representando o governador Gladson Cameli

“Agradeço ao Estado esse momento que estamos vivendo na agricultura, de investimentos e fortalecimento do trabalho”

Jessé Cruz, presidente da Cageacre

“Quero agradecer e parabenizar a gestão por esse comprometimento em fortalecer o agro no Acre”

Assuero Veronez

