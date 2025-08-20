Sentenciados a 18 e 12 anos por estupro são presos no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), realizou nessa terça-feira, 19, uma operação que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão contra indivíduos condenados pelo crime de estupro de vulnerável.

Os alvos da ação foram os nacionais I.C.A. e E.L.S., ambos sentenciados com base no artigo 217-A do Código Penal, que tipifica o crime de estupro de vulnerável. De acordo com as decisões judiciais, I.C.A. foi condenado a 18 anos de reclusão, enquanto E.L.S. deverá cumprir 12 anos de prisão.

Segundo a delegada Carla Fabíola Coutinho, responsável pela ação policial, as prisões refletem o compromisso da instituição em dar efetividade às decisões judiciais e reforçar o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

“Estamos atuando de forma firme para retirar das ruas indivíduos que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que os condenados cumpram suas penas conforme determina a lei”, destacou a delegada.

Após os procedimentos legais na delegacia, os dois presos foram encaminhados à unidade prisional e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários