Sendo investigado: Homem baleado no braço e caso é tratado como tentativa de homicídio em Brasiléia
Vítima deu entrada no hospital após ser atingida por disparo enquanto seguia para casa
Um homem identificado pelas iniciais A.J.S.S., de 34 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo na noite desta quinta-feira (27), no bairro Alberto Castro que faz divisa com o Floriano Peixoto, em Brasiléia. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio simples.
A Polícia Militar não foi acionada inicialmente pelo Centro de Operações, mas tomou conhecimento da ocorrência após ligação feita pelo Hospital Raimundo Chaar, informando a entrada de um paciente ferido por tiro.
A guarnição se deslocou até a unidade hospitalar e constatou que a vítima já recebia atendimento médico, apresentando perfuração no braço esquerdo provocada por arma de fogo.
Em conversa com os policiais, o homem relatou que seguia para sua residência, nas proximidades de onde ocorreu o fato, quando foi surpreendido pelo disparo. Ele afirmou não saber quem teria efetuado o tiro.
A vítima permaneceu sob observação médica para os procedimentos necessários e foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil assim que possível, a fim de formalizar a ocorrência e dar continuidade às medidas legais.
Vacinação contra meningite ocorre neste sábado em cinco pontos de Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, realiza neste sábado (28), uma ação preventiva de vacinação contra a meningite em cinco pontos da capital. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de adoecimento, especialmente entre crianças e adolescentes. Durante a ação, também está sendo ofertada a vacina contra a influenza.
A vacinação ocorre em pontos estratégicos da cidade. No Via Verde Shopping, o atendimento acontece das 14h às 22h. Já nas quatro URAPs que funcionam neste sábado, o serviço está disponível das 7h às 17h.
Participam da mobilização a URAP Francisco Roney Meireles, URAP Augusto Hidalgo de Lima, URAP Farmacêutica Cláudia Vitorino e URAP Rozangela Pimentel.
Nos cinco pontos, estão sendo disponibilizadas vacinas para crianças de 3, 5 e 12 meses e adolescentes de 11 a 19 anos, conforme o calendário vacinal. Pais e responsáveis também podem aproveitar a mobilização para se vacinar.
A meningite é uma doença grave, que pode evoluir rapidamente, mas é prevenível por meio da vacinação. A ação deste sábado reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção e a proteção da saúde da população.
Encontro de gestantes fortalece o pré-natal e promove cuidado integral na URAP Vila Ivonete
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira (27), um Encontro de Gestantes na Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Vila Ivonete, reunindo futuras mães que realizam acompanhamento do pré-natal tanto na URAP, quanto na Unidade de Saúde da Família (USF) que leva o mesmo nome. As duas unidades são responsáveis, em média, pelo atendimento de cerca de 100 gestantes, fortalecendo o cuidado integral à saúde materno-infantil.
O encontro teve como principal objetivo complementar o pré-natal já realizado rotineiramente, oferecendo orientações práticas e educativas que contribuem para uma gestação mais segura, um parto mais consciente e cuidados adequados no pós-parto e com o recém-nascido.
Durante a programação, residentes em Enfermagem Obstétrica da Universidade Federal do Acre (UFAC), ministraram palestras abordando temas essenciais como amamentação, higienização do bebê, cuidados no momento do banho, além de informações importantes sobre o vínculo familiar e a participação do parceiro no pré-natal. Ao final, foi ofertado um café da manhã para acolher as participantes.
Como gesto simbólico de cuidado e valorização das mães, a Prefeitura de Rio Branco realizou a entrega de bolsas bebês às gestantes presentes, que contém um pacote de fralda, uma colônia, um shampoo suave e uma saída de maternidade.
A coordenadora da URAP Vila Ivonete, Conceição Santana, destacou que, apesar de a URAP não trabalhar rotineiramente com grupos de gestantes, a parceria com a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Ivonete, possibilitou a realização do encontro.
“Esse momento vem para somar ao pré-natal que a mãezinha já realiza. Aqui elas recebem orientações sobre a gravidez, o parto, o pós-parto e os cuidados com o bebê. Também falamos sobre métodos contraceptivos, como laqueadura, DIU, Implanon, todas as opções disponíveis após o parto. Muitas já saem daqui com tudo organizado, sem dúvidas”, explicou a gestora.
Conceição também ressaltou a grande adesão das gestantes e de seus parceiros, destacando que há uma procura crescente por informações sobre planejamento familiar.
“A maioria opta pela laqueadura, e os pais também estão mais abertos à vasectomia. Esse tabu já não existe mais como antes”, completou.
A enfermeira-obstetra da unidade, Patrícia Martins, reforçou a importância do pré-natal e do acesso à informação desde o início da gestação.
“O encontro prioriza informações pertinentes às gestantes, destacando a importância do acompanhamento desde o início da gravidez até o momento do parto. Isso faz toda a diferença na saúde da mãe e do bebê”, afirmou a profissional.
Para as gestantes, especialmente as mães de primeira viagem, o encontro foi um espaço fundamental de aprendizado e troca de experiências. A gestante Aila Sousa, de quatro meses, participou acompanhada do parceiro, Wanderson dos Santos, e destacou a importância das orientações recebidas.
“Aprendi muitas coisas, como dar banho no bebê e sobre a amamentação correta. Eu tinha muitas dúvidas e saio daqui muito mais segura. Achei ótimo e amei muito”, disse a futura mãe.
Já Andressa Gonzales, gestante de sete meses, ressaltou a relevância do encontro, especialmente para as mães de primeira viagem, que costumam ter muitas dúvidas ao longo da gestação.
“É um encontro de extrema importância. Aprendemos sobre amamentação, pré-natal do parceiro e cuidados com o bebê. Isso é fundamental que aconteça nas unidades, porque faz parte de todo o processo de todas as mães”, afirmou Gonzales.
Em sessão solene na Aleac, Bope celebra 30 anos de história no Acre
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou, na sexta-feira, 27, sessão solene em homenagem aos 30 anos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropa de elite da Polícia Militar do Acre (PMAC).
A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, ex-comandantes, policiais da ativa, veteranos e familiares. O momento marcou o reconhecimento público à trajetória da tropa e aos serviços prestados à sociedade acreana ao longo de três décadas.
Reconhecimento
Autor da homenagem, o deputado estadual Eduardo Ribeiro destacou o simbolismo da data e a relevância estratégica da unidade. “O Bope representa preparo técnico, disciplina e responsabilidade diante de situações que exigem coragem e compromisso com a legalidade”, ressaltou o parlamentar, destacando ainda que a tropa se consolidou como referência no enfrentamento qualificado à criminalidade, com atuação pautada pelo rigor técnico e pelo respeito às normas democráticas.
Também presente, o deputado estadual coronel Ulysses, ex-comandante da unidade, relembrou o início das atividades especializadas na corporação. Ele recordou o período anterior à criação do batalhão próprio e mencionou os 42 militares pioneiros que deram início às operações especiais por meio da então Companhia de Operações Especiais (COE).
Ulysses destacou que o atual estágio do Bope é resultado direto do esforço coletivo de quem construiu a história da unidade.
Durante a cerimônia, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem aos integrantes falecidos ao longo dessas três décadas, gesto que simbolizou respeito à memória dos que contribuíram para a consolidação da unidade.
Compromisso institucional
O subcomandante-geral da PMAC, coronel Kleison Albuquerque, destacou a importância histórica e estratégica do Bope dentro da corporação.
“O Bope representa a capacidade técnica e operacional da Polícia Militar do Acre nos momentos de maior complexidade. São 30 anos de dedicação, preparo constante e compromisso com a sociedade. Essa homenagem reconhece o esforço coletivo de gerações de policiais militares”, disse.
O comandante da unidade, tenente-coronel Felipe Russo, agradeceu o reconhecimento concedido pelo parlamento estadual e enfatizou o espírito de sacrifício que marca a atuação da tropa.
“Recebemos essa homenagem com orgulho e reverência. São 30 anos de homens e mulheres que escolheram o caminho mais difícil para que a sociedade pudesse caminhar em paz. O Bope não foi criado para missões comuns, mas para atuar quando o risco é maior. Nosso maior triunfo não é o confronto, mas a vida preservada”, afirmou.
O oficial também fez referência aos veteranos e às famílias dos policiais, destacando que o jubileu pertence a todos que ajudaram a construir a história da unidade.
Origem
A trajetória do Bope teve início em 1990, com a criação da Companhia de Operações Especiais, vinculada ao então 1º Batalhão da PMAC. Em 1996, as atividades especializadas passaram por reestruturação e, em 2010, a unidade foi oficialmente instituída como Batalhão de Operações Policiais Especiais, consolidando sua identidade como tropa de elite da corporação.
Ao longo dos anos, o Bope tornou se referência em ocorrências de alta complexidade, atuando em intervenções de alto risco, enfrentamento ao crime organizado, combate ao chamado novo cangaço, resgate de reféns, controle de distúrbios urbanos, crises prisionais e operações em áreas rurais e de selva.
Atualmente sediado na Chácara Ipê, o batalhão conta com companhias especializadas que ampliam sua capacidade técnica e operacional, além de exercer papel relevante na formação interna da Polícia Militar do Acre.
Atuação operacional
Os dados operacionais evidenciam a intensidade do trabalho desenvolvido. Somente em 2025, o Bope realizou 372 operações, efetuou mais de 18 mil abordagens e retirou de circulação centenas de quilos de entorpecentes, além de armas e foragidos da Justiça. No início de 2026, os números mantêm a tendência de atuação estratégica e contínua.
Mais do que estatísticas, os 30 anos do Bope representam uma construção institucional marcada por disciplina, preparo permanente e compromisso com a sociedade. A Sessão Solene simboliza o reconhecimento oficial a uma unidade que integra de forma indissociável a história da Polícia Militar do Acre e permanece como um dos pilares da segurança pública no estado.
