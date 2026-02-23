Senadores do Acre receberam mais de R$ 600 mil em diárias para viagens oficiais

Um levantamento feito e publicado nesta segunda-feira, dia 23, pelo site ac24horas com base nos registros oficiais do Senado Federal aponta que os três senadores do Acre – Alan Rick (Republicanos), Márcio Bittar (PL) e Sérgio Petecão (PSD) – já receberam, juntos, R$ 627.467,35 em diárias para missões oficiais nacionais e internacionais, considerando os períodos com dados disponíveis. Os principais destinos das viagens incluem cidades dos Estados Unidos, como Miami, Las Vegas e Nova Iorque, além de Genebra, na Suíça, e outras capitais europeias e asiáticas que sediaram conferências, fóruns parlamentares e eventos setoriais.

No recorte mais recente, Alan Rick soma R$ 205.811,82 entre 2023 e 2025. Em 2023, foram R$ 56.675,11, com destaque para cinco diárias em Miami, nos Estados Unidos, para participação em missão internacional de capacitação, no valor de R$ 14.830,56. Em 2024, o senador recebeu R$ 41.334,71, sendo o maior repasse de R$ 21.711,90 para sete diárias em Las Vegas, durante a NABShow 2024. Já em 2025 houve aumento expressivo, totalizando R$ 107.802,00, incluindo R$ 40.511,94 para 11 diárias em Genebra, na Suíça, durante a 113ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT, e R$ 22.706,60 para seis diárias em Barcelona, na Espanha, no Mobile World Congress 2025. Não há registros de diárias para 2026 até o momento. A média anual do senador no período é de R$ 68.603,94, o que representa aproximadamente R$ 5.717,00 por mês.

Márcio Bittar, por sua vez, acumula R$ 68.474,68 entre 2019 e 2025, com anos sem qualquer registro de diárias. Em 2019, recebeu R$ 18.490,14, sendo o maior valor R$ 9.781,20 para sete diárias em Lima, no Peru, em missão oficial a convite do Congresso peruano. Após três anos sem registros (2020, 2021 e 2022), voltou a receber diárias em 2023, totalizando R$ 32.010,75, com destaque para R$ 26.486,29 destinados a nove diárias em Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante a Climate Week NYC. Em 2025, foram R$ 17.973,79 para cinco diárias em Lisboa, Portugal, durante o XIII Fórum de Lisboa. Considerando todo o intervalo analisado, a média anual do senador é de R$ 9.782,10, equivalente a cerca de R$ 815,17 por mês.

Sérgio Petecão reúne o maior volume histórico, somando R$ 353.180,85, mas seu período de mandato é maior, entre 2013 e janeiro de 2026. Os registros mostram presença frequente em assembleias da União Interparlamentar, conferências da ONU e eventos internacionais sobre mudanças climáticas. Em 2019, por exemplo, recebeu R$ 61.786,95 para missões diplomáticas em Seul, Belgrado e Doha, além de compromissos em Lima e Washington. Em 2023, o total foi de R$ 56.264,00, incluindo participação na COP 28, em Dubai, e agendas em Lima e Nova Iorque. Em 2024, foram R$ 61.692,17, com destaque para oito diárias em Genebra e visita técnica a portos europeus e do Norte da África. Já em 2025, o montante chegou a R$ 25.657,86, incluindo missão oficial em Hamburgo e Copenhague, e, em janeiro de 2026, foram pagos R$ 17.186,78 referentes a dez meias diárias para missão em Tóquio, no Japão. A média anual de Petecão no período é de R$ 25.227,20, o que corresponde a aproximadamente R$ 2.102,27 por mês.

Considerando os valores proporcionais ao tempo de mandato no Senado Federal, o senador que apresenta maior custo médio anual em diárias é Alan Rick, enquanto o menor custo proporcional é de Márcio Bittar. Sérgio Petecão fica em posição intermediária.

Alan Rick está no primeiro mandato no Senado, iniciado em 2023. Entre 2023 e 2025, ele recebeu R$ 205.811,82 em diárias. Proporcionalmente aos três primeiros anos de mandato, isso representa uma média anual de aproximadamente R$ 68,6 mil por ano, a maior entre os três parlamentares quando considerado o tempo efetivo no cargo.

Márcio Bittar também cumpre o primeiro mandato, iniciado em 2019. Entre 2019 e 2025, acumulou R$ 68.474,68 em diárias. Dividindo o total pelos sete anos de mandato até 2025, a média anual fica em torno de R$ 9,7 mil por ano, a menor média proporcional.

Sérgio Petecão exerce mandato no Senado desde 2011. Considerando os valores registrados entre 2013 e janeiro de 2026, que somam R$ 353.180,85, e distribuindo proporcionalmente ao período de aproximadamente 14 anos de mandato, a média anual fica em cerca de R$ 25,2 mil por ano.

