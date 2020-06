Confiança, apoio, protagonismo e responsabilidade são valores fundamentais para o fortalecimento da sigla em todo o estado para as eleições municipais de 2020, destacou a presidente regional do Progressistas/Acre, senadora Mailza Gomes nesta terça-feira, 29. Atualmente o Progressistas conta com três (3) deputados estaduais, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Jr, o governador do estado, Gladson Cameli, sete (7) prefeitos que concorrem à reeleição em 2020 e mais de 26 vereadores. Números expressivos que demonstram a força do partido em todo o Acre.

Destaque Nacional

Mailza destaca que o Progressistas teve e tem uma participação importante na construção da democracia no País e apresenta, atualmente, boa representatividade no Congresso Nacional: seis senadores e 23 deputados federais.

“A história do Progressistas mostra o empenho em construir um país mais democrático, moderno, solidário e justo. Representar o Acre, o Progressistas, no Senado Federal me enche de alegria e de responsabilidade. Nosso país, nosso Acre, vive um momento difícil com a pandemia do coronavírus. Passamos por uma crise sanitária, econômica e política. O momento, portanto, é fundamental que as lideranças compreendam o seu papel democrático para levar mais conforto e segurança para as pessoas. Tenho trabalhado muito, mesmo na pandemia e com oito meses de gravidez. Diariamente participo de reuniões, peço a liberação de emendas e também busco doações para combater o coronavírus em nosso estado”, destacou a senadora progressista.

Fortalecimento do Progressistas

Em 2019, já presidente partido, Mailza percorreu todo o estado várias vezes, promoveu atos de filiações nos 22 municípios e falou do trabalho desenvolvido na presidência do Progressistas. “Aceitei o desafio em dar continuidade ao fortalecimento do partido em todo o estado e, assim a família cresceu em todo o Acre. O Progressistas se destaca porque tem compromisso com a ética, com valores cristãos, defende políticas de mudanças para o desenvolvimento social, o fortalecimento das famílias e criação de trabalho”, ressaltou Mailza. Ano passado, mais de 3 mil pessoas se filiaram a sigla.

Representação feminina

Mailza relembra também que o partido intensificou as filiações femininas visando as eleições municipais deste ano através do programa “Fortalecendo o Futuro”, iniciativa do Mulheres Progressistas.

“É possível sim às mulheres participarem da política brasileira. Vamos juntas mudar a história e fazer valer a firmeza, capacidade e amor que as mulheres têm pelas suas famílias, casas, cidades, estados e pelo nosso país. Queremos o protagonismo das mulheres, a representatividade indígena, a soma e união. Nós progressistas sonhamos com um mundo com oportunidades para todos e sabemos que isso é possível”, ressaltou Mailza.

A meta da legenda é fazer o máximo de prefeitos e vereadores em todo o estado neste ano. “Acredito que podemos ter um crescimento ainda maior que em 2019, já que aumentamos nossos filiados e temos pré-candidatos em todas as cidades do Acre”, disse Mailza.

Apoio na capacitação

De acordo com senadora Mailza Gomes, os progressistas podem continuar contando com ela que tem desempenhado um trabalho de união e de consenso com toda a base. Além disso, ela frisa que não poupa esforço para trazer capacitação e inovação para os filiados. “Por meio da Fundação Milton Campos (FMC) estamos disponibilizando cartilhas “Normas Eleitorais, Redes Sociais, Marketing Político e Mídia Training” sobre as eleições municipais de 2020. Um material valioso completo para os candidatos e assessores. Investir e capacitar nossas lideranças para um bom debate é fundamental. Estamos fortalecendo a boa política. E esse é um dos valores progressistas. Reforço candidatos a prefeitos e vereadores do Partido Progressista não estarão sozinhos. Tenho conversado muito com o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que tem sido muito parceiro em ajudar o nosso Acre. A nossa executiva está pronta para mobilizar seus recursos. Queremos oferecer o melhor em treinamento, em ideias, em iniciativas que ajudem nossas lideranças a atender aos anseios de suas comunidades”, finalizou a senadora e presidente Progressistas Acre Mailza Gomes.

