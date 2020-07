Em mais uma ação de enfrentamento a pandemia no Acre, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) articulou e conseguiu junto ao Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) doação de 650 mil reais para o Hospital Santa Juliana, no Acre. O recurso viabiliza a instalação de 5 leitos de UTI com respiradores, fundamentais no tratamento da doença, sendo que cada respirador é capaz de salvar dez vidas

A parlamentar agradeceu ao Dr. Marcos Kisil, fundador do IDIS e referência em filantropia no Brasil pela doação. “Graças a nossa parceria e carinho que o doutor Kisil tem pelo Acre, ele nos contatou para fazer a doação para um hospital filantrópico e indicamos o Santa Juliana, que tem convênio com o SUS e viabilizamos esse recurso. Agradeço muito por esta iniciativa de solidariedade que chega em uma hora muito importante para salvar vidas. Espero que esta ação sirva de exemplo para outras empresas”, destacou a parlamentar.

A senadora ressaltou ainda que, neste momento de dificuldade mundial, as parcerias são de grande importância para minimizar os efeitos provocados pela crise do coronavírus. “O Estado tem feito a sua parte, mas ter parcerias nos ajuda a fazer mais. Muito obrigada ao IDIS por acreditar e ajudar o Acre”, afirmou a senadora acrescentando que doutor Kisil também contribui com o estado no projeto Primeira Infância Acreana (PIA).

Mailza informou ainda que convidou o doutor Marcos Kisil para conhecer o projeto Asinhas da Florestania e ações do PIA no Acre, mas devido a pandemia, a visita foi adiada.

Marcos Kisil é médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e um dos nomes mais influentes da filantropia no mundo, idealizou e fundou o IDIS em 1999 após atuar durante 14 anos como diretor da Fundação Kellogg para América Latina e Caribe.

Sobre o IDIS

Organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) fundada em 1999, desenvolve projetos para redução das desigualdades sociais no país. O instituto trabalha para aumentar o impacto do investimento social privado por meio de parcerias e projetos. Atualmente, o IDIS opera de duas formas: desenvolvendo iniciativas próprias e oferecendo apoio operacional a projetos de empresas, famílias, indivíduos e comunidades.

Acre: como a senadora Mailza tem atuado no combate ao coronavírus

Desde o início da pandemia, além de auxiliar por meio de suas emendas, Mailza tem atuado no enfrentamento à Covid-19 em diversas outras frentes: conseguiu junto à Vivo e Santander respiradores para o Acre e na Coca-Cola do Brasil, doação de cinco mil frascos de álcool em gel.

A senadora também autorizou R$ 2 milhões de suas emendas já pagas à Sesacre para serem usadas no combate a doença no Acre e propôs usar dinheiro do fundo eleitoral para conter o coronavírus no país.

A parlamentar se articulou junto a Fundação Itaú Unibanco por meio do projeto Todos Pela Saúde, uma parceria público-privada do Banco Itaú e Hospital Sírio-Libanês e conseguiu nove respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o estado.

Por meio da senadora, a Vivo fez doação de R$ 1 milhão de reais para ajudar o Governo do Acre no combate ao Covid-19. “Toda solidariedade neste momento faz uma grande diferença para salvar vidas”, pontuou a parlamentar.

Mailza também votou a favor do auxílio emergencial, reforçou pedido de contratação de médicos formados no exterior e conseguiu para o Acre kits de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, ambos no Ministério da Saúde.

A parlamentar comemorou a boa notícia, anunciada recentemente: o início dos testes da vacina contra a covid-19 em desenvolvimento na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em pacientes no Brasil, com autorização da Anvisa. Mailza também destacou que está na expectativa da vacina em spray nasal, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) para ajudar no combate ao coronavírus.

“Essas boas notícias nos enchem de esperança, mas até a aprovação e disponibilidade da vacina, continuamos tomando medidas de combate à doença e todas as ações devem ser priorizadas pelo poder público e pela população a fim de diminuir a circulação do vírus enquanto perdurar a pandemia. Nossa meta cuidar de pessoas e salvar vidas”, finalizou a parlamentar.

