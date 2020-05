A chegada de nove respiradores e equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para ajudar o Acre, no combate à pandemia do Covid-19, doados pela Fundação Itaú Unibanco foi comemorada pela senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) que vem atuando e somando esforços no enfrentamento da pandemia. Mailza agradeceu a instituição bancária pela doação por meio do projeto Todos Pela Saúde, uma parceria público-privada do Banco Itaú e Hospital Sírio-Libanês.

“Neste momento, a chegada destes respiradores é extremamente importante para a saúde dos acreanos diante da pandemia do coronavírus. Esses equipamentos salvarão muitas vidas em nosso estado. Muito obrigada ao acionista da Fundação Itaú, o pediatra José Luiz Setúbal, pela parceria. Por meio do Dr. Marcos Kisil, professor da USP e um dos nomes mais influentes da filantropia no mundo, estabelecemos uma parceria incrível e estamos elaborando projetos para melhorar a Primeira Infância em nosso Acre”, disse a parlamentar.

O governador do estado, Gladson Cameli, agradeceu o apoio e o carinho da senadora Mailza Gomes. “A senadora Mailza é uma grande parceira do povo acreano. Sempre disposta a ajudar, trazendo recursos para nosso Acre. Esses equipamentos vão ajudar bastante a nossa gente. Agradeço de coração. Estamos juntos para salvar a vida de nossa gente”, agradeceu Gladson Cameli.

A senadora relembrou que no início da pandemia fez contato com o Itaú e solicitou que o Acre fosse ajudado. “Falei da necessidade e que o Acre precisava muito desses equipamentos. Os responsáveis fizeram contato com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e hoje vemos essa parceria concretizada que muito vai contribuir no enfrentamento ao Covid-19. O sentimento é de felicidade ver esse material chegar ao Acre e poder ajudar a nossa gente”, destacou a parlamentar.

Além dos respiradores, a fundação enviou para o estado no último sábado, 23 (vinte e três) galões de álcool em gel, 53.800 (cinquenta e três mil e oitocentas) máscaras cirúrgicas, 62.200 (sessenta e dois mil) pares de luvas, 1.800 (mil e oitocentas) máscaras N95, 40.400 (quarenta mil e quatrocentos) aventais e 720 (setecentos e vinte) óculos. Todos os equipamentos foram destinados às unidades de referência para Covid-19 em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia.

O que é o projeto Todos Pela Saúde

Todos pela Saúde é uma iniciativa do Itaú Unibanco que está ajudando os estados brasileiros com a doação de equipamentos, contratação de profissionais e auxílio no fortalecimento do atendimento na rede pública hospitalar no enfrentamento à Covid-19.

