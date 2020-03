Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia terão unidades do programa federal com apoio de emendas parlamentares da senadora

A senadora Mailza Gomes (Progressitas/AC) destinou R$4,8 milhões de reais (quatro milhões e oitocentos mil) para a construção de unidades da Casa da Mulher Brasileira em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia no Acre. O programa federal que visa combater à violência contra a mulher vai oferecer, em um único espaço, um ambiente confortável e seguro para acolher e prestar todo o apoio psicológico e de assistência para as mulheres. As Casas irão atender mulheres dos municípios e suas respectivas regionais.

De acordo com a senadora Mailza Gomes, além do governo federal, esse projeto conta com a participação das prefeituras e também com o governo estadual, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres. “Queremos zerar a violência contra as mulheres no estado do Acre. No parlamento estou trabalhando para garantir que os direitos das mulheres sejam cumpridos. E essa ação vem num momento oportuno em que nosso estado precisa tanto de ajuda para combater à violência. Os cerca de R$5 milhões em emendas parlamentares que destinei para contribuir com a construção da Casa da Mulher Brasileira no Acre é uma ação concreta do meu mandato em prol de nossa sociedade”, disse a senadora Mailza Gomes.

Comentários