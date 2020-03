A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) autorizou junto à Secretaria Estadual de Saúde do Acre – Sesacre – que os R$ 2 milhões de emendas parlamentares individuais de sua autoria já pagos ao estado sejam usados para compra de equipamentos para os profissionais de saúde que trabalham diariamente nas ações de combate ao coronavírus no Acre.

A parlamentar sugere que o recurso já disponível seja utilizado para “prevenção à propagação do Covid-19 nos profissionais de saúde do Acre” e pede que os “recursos sejam voltados para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os que lidam diretamente com pacientes acometidos do coronavírus”. Mailza também destacou que é necessário aquisição de equipamentos para UTI como respiradores mecânicos e equipamentos de suporte à vida.