Senador Sérgio Petecão participa das festividades de aniversário do município de Sena Madureira

Por Ricardo Amaral

A convite do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), o Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) está cumprindo agenda em Sena Madureira, para prestigiar as festividades alusivas aos 117 anos de fundação do município.

Na tarde de ontem, sexta-feira (24), o parlamentar federal participou da cerimônia de inauguração da Ponte de acesso à comunidade Boca do Caeté, mais uma obra construída durante a gestão do prefeito Mazinho Serafim. E na manhã deste sábado prestigiou a primeira corrida de Rua, também realizada pela gestão municipal em alusão ao aniversário da cidade.

Em sua fala, Petecão destacou que a obra parece simples, mas tem um grande alcance social. “Estou muito feliz em participar desse dia histórico para a comunidade Boca do Caeté, ouvi aqui alguns depoimentos de pessoas emocionadas relatando que essa ponte era um sonho antigo, quem ver a obra fala que é algo simples, mas sei que tem um grande alcance social, mais uma vez a gestão do prefeito Mazinho está de parabéns”, frisou.

Na ocasião, o Coordenador da Bancada Federal do Acre, atendeu a um pedido do prefeito Mazinho e assumiu o compromisso em destinar uma emenda parlamentar para a pavimentação de Ruas na Comunidade. “Eu estava conversando com o presidente da associação de moradores e ele juntamente com o Mazinho solicitou um recurso para a pavimentação de uma rua aqui da comunidade, de imediato assumi esse compromisso, vou destinar o recurso para que os moradores da localidade sejam beneficiados com pavimentação em tijolos, pois além do benefício, a obra também vai gerar emprego para quem reside aqui”, concluiu.