Senador Petecão garante reintegração de funcionários demitidos da Eletrobras
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (26), o relatório do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) sobre o Projeto de Lei 1.791/2019, que estabelece a transferência de empregados concursados da Eletrobras — dispensados após a privatização — para cargos vagos em outras empresas públicas ou em sociedades de economia mista da União. Agora, a matéria segue para análise do Plenário.
O texto, originalmente apresentado pelo deputado Assis Carvalho (PT-PI), determina que trabalhadores das empresas do setor elétrico federal desestatizadas tenham a oportunidade de serem aproveitados em novas funções públicas, compatíveis com suas atribuições, escolaridade e salários. A medida visa garantir proteção a profissionais que ingressaram por concurso e que tenham sido desligados durante o processo de privatização concluído em 2022.
O senador também ressaltou que processos de privatização frequentemente resultam em cortes significativos de pessoal, gerando impactos sociais severos, especialmente entre trabalhadores mais velhos, que enfrentam maior dificuldade de recolocação. No caso da Eletrobras, entre 2021 e 2023, mais de 3,6 mil empregados foram desligados, muitos com mais de 50 anos.
Para Petecão, a proposta corrige uma falha do processo de privatização, que não previu qualquer medida compensatória para os trabalhadores.
“Esses trabalhadores passaram no concurso, dedicaram anos da vida à Eletrobras. Não podiam, portanto, ser simplesmente jogados para fora sem qualquer alternativa. Meu relatório garante justiça. É o básico: quem é concursado tem que ser respeitado. A gente está dando a esses profissionais a chance de continuar servindo ao Brasil, com dignidade e com o emprego que eles conquistaram com muito suor,” afirmou o senador.
Acre ocupa 18ª posição em ranking de qualificação de trabalhadores
O Acre aparece na 18ª posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, no indicador que mede a média de anos de estudo das pessoas ocupadas com 14 anos ou mais. Segundo os dados, o estado registra 10,7 anos de estudo médio entre os trabalhadores. As informações são do Centro de Liderança Pública (CLP), com base em dados do IBGE.
O indicador integra o pilar de Capital Humano, que avalia o nível de qualificação da força de trabalho em cada unidade da federação. O número de anos de estudo é considerado um fator decisivo para medir a capacidade de inovação, produtividade e desenvolvimento econômico dos estados.
De acordo com o CLP, a análise permite comparar o avanço educacional dos trabalhadores e identificar desafios relacionados à melhoria da formação profissional, especialmente em regiões que enfrentam desigualdades históricas — caso da Região Norte, onde o Acre ainda apresenta índices abaixo da média nacional.
Previsão do tempo aponta instabilidade e forte umidade em todas as regiões do Acre
A quarta-feira (26) deve ser marcada por instabilidade em praticamente todo o Acre. A previsão do tempo inclui alta umidade, possibilidade de chuvas fortes e variações de temperatura entre 22°C e 32°C, dependendo da região do estado. As informações são do site otempoaqui.com.br.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a tendência é de um dia fechado, com chuvas a qualquer momento, algumas delas podendo ser intensas, sobretudo em áreas isoladas. A umidade relativa do ar permanece elevada, com mínima entre 70% e 80% à tarde e máxima entre 90% e 100% ao amanhecer.
Os ventos devem soprar de forma fraca ou calma, predominantemente do norte, com variações para noroeste e nordeste.
Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, mas também instável. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva pontuais, que também podem ser fortes. A probabilidade de chuvas intensas é considerada alta.
Temperaturas por município:
– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;
– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;
– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;
– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;
– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC
– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;
– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.
Rio Acre marca 3,78 metros em Rio Branco nesta quarta-feira (26)
O nível do Rio Acre em Rio Branco amanheceu nesta quarta-feira, 26, em 3,78 metros, conforme o boletim divulgado às 5h13 pela Defesa Civil Municipal. O dado é assinado pelo coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão.
Nas últimas 24 horas, foram registrados 6,20 milímetros de chuva, volume considerado baixo, mas suficiente para provocar pequenas oscilações no nível do manancial.
Atualmente, a marca registrada está quase 10 metros abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e muito distante da cota de transbordo, que é de 14 metros. Mesmo assim, a Defesa Civil reforça que o acompanhamento permanece constante para antecipar cenários e garantir segurança às famílias ribeirinhas.
