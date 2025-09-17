Brasil
Senador Petecão aposta na piscicultura e investe quase R$ 200 mil na fábrica de gelo em Assis Brasil
A instalação de uma nova fábrica de gelo em Assis Brasil representa um avanço significativo para a pesca artesanal local. Com a melhoria na conservação do pescado, os pescadores terão menos perdas e poderão aumentar sua renda, com impacto direto na economia do município e fortalecimento da cadeia produtiva da pesca.
Essa conquista foi possível graças ao empenho do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que destinou quase R$ 200 mil por meio de emenda de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, garantindo diretamente aos municípios do Acre recursos federais para ações de desenvolvimento local.
O trabalho de Petecão, como municipalista, vai além de investimentos isolados. Ele tem buscado, constantemente, apoiar municípios com recursos que ampliem a infraestrutura, fomentem a economia e beneficiem comunidades ribeirinhas e pesqueiras. Recentemente, mais de 9 mil pescadores acreanos receberam auxílio financeiro de R$ 2.824, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento sustentável e a valorização da população local. Em sua opinião, iniciativas como essa têm impacto real na vida das pessoas:
“Quando eu consigo mandar esse dinheiro para o município, é para ver o pescador trabalhando melhor, com segurança, e a vida da nossa gente melhorando de verdade. É assim que eu vejo meu papel: ajudar quem faz os municípios de nosso estado se desenvolverem”, afirmou Petecão.
O prefeito, Jerry Correia, comemorou a conquista e ressaltou a importância do apoio do senador para o fortalecimento da economia local. Segundo ele, a fábrica de gelo não beneficia apenas os pescadores, mas toda a comunidade que depende da cadeia produtiva da pesca:
“Esta ajuda do nosso senador é muito bem recebida pela população. Agora, nossos pescadores vão ter melhores condições de trabalho e nosso município ganha junto, já que todo investimento movimenta a economia e gera mais oportunidades para nossa gente”, declarou o prefeito.
Com essa ação, Petecão reforça sua postura municipalista, mostrando que políticas públicas bem direcionadas podem gerar resultados concretos para o desenvolvimento sustentável dos municípios do Acre.
Aleac debate demissão em massa de agentes penitenciários e cobra solução do governo
Deputados alertam para risco social e de segurança com demissão de 300 profissionais; audiência pública será realizada nesta quinta (18) para buscar alternativa
Em sessão urgente realizada nesta quarta-feira (17) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados estaduais receberam cerca de 300 agentes penitenciários ameaçados de demissão sumária a partir do próximo dia 22. Parlamentares de diferentes partidos – incluindo Fagner Calegário (Pode), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Emerson Jarude (Novo) e Afonso Fernandes (SD) – criticaram a falta de ação do governo Gladson Cameli e exigiram uma solução imediata para evitar o colapso no sistema prisional e impactos sociais nas famílias dos servidores.
Os deputados apontaram a contradição do governo, que encontrou alternativas jurídicas para manter servidores do Igesac, mas se nega a fazer o mesmo para os profissionais da segurança. “O destino deles está sendo decidido por quem ocupa o Palácio Rio Branco”, afirmou Magalhães, em referência direta ao governador. Jarude alertou: “Não vão ter porte de arma. Como vão se defender de criminosos que prenderam?”.
Diante da pressão, o presidente em exercício da Aleac, Eduardo Ribeiro (PSD), marcou uma audiência pública para esta quinta-feira (18), às 10h, com representantes da Casa Civil, Secretaria de Justiça (Sejusp), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Procuradoria Geral do Estado (PGE). O objetivo é forçar uma negociação que evite a demissão em massa e crie uma transição segura para os servidores e para o sistema carcerário acreano.
Produtores rurais do Acre devem fazer Declaração Anual de Rebanho entre 1º de outubro e 30 de novembro
Quem deixar de declarar dentro do prazo estará sujeito a penalidades, incluindo multas e restrições em serviços oferecidos pelo órgão
A partir do dia 1º de outubro, os produtores rurais do Acre deverão realizar a Declaração Anual de Rebanho, conforme calendário estabelecido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf). O prazo se estende até 30 de novembro e a declaração é obrigatória para todos os criadores de animais, independentemente do tamanho da propriedade ou do número de cabeças.
A Declaração Anual de Rebanho é um instrumento fundamental para o controle sanitário e o planejamento de ações de defesa agropecuária. Por meio do documento, o Idaf atualiza as informações sobre a população animal no estado, abrangendo bois, búfalos, cavalos, porcos, bodes, ovelhas, carneiros, criação de peixes, galinhas, pintos e colmeias de abelhas, entre outros.
Segundo o coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção para Febre Aftosa (Peefa) do Idaf, Renan Viana, é importante que o produtor esteja atento às normas e prazos estabelecidos pelo Idaf. “O produtor deve apresentar dados atualizados sobre a quantidade, espécie e movimentação dos animais, além de informações sobre vacinação, quando aplicável”, ressalta.
Quem deixar de declarar dentro do prazo estará sujeito a penalidades, incluindo multas e restrições em serviços oferecidos pelo órgão, como emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) e participação em programas de incentivo.
O presidente do Idaf, José Francisco Thum, reforça a importância do compromisso dos produtores com a sanidade animal: “A declaração é uma ferramenta essencial para garantir a saúde do rebanho acreano e manter a credibilidade do nosso estado em relação à produção agropecuária”.
A campanha também serve como base para o reconhecimento do Acre como zona livre de doenças como a febre aftosa, reforçando o potencial do estado para exportações e ampliação de mercados.
CPF passa a ser número de identificação no SUS e facilita acesso do cidadão acreano à saúde
A alteração traz mais segurança e organização para o SUS. Antes, quando o paciente não tinha o cartão em mãos, muitas vezes era feito um novo cadastro, o que gerava duplicidade e inconsistências nos registros
Na prática, isso significa que todo cidadão que possui CPF já está automaticamente registrado no sistema nacional. Basta apresentar um documento com o número, como RG ou CNH, para ser atendido nas unidades de saúde. A mudança foi confirmada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em conjunto com o DataSUS, setor do Ministério da Saúde responsável pelos sistemas de informação.
Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a novidade é uma conquista que aproxima ainda mais a rede do cidadão: “A utilização do CPF como número oficial de identificação no SUS representa um avanço importante para facilitar a vida do cidadão. A partir de agora, basta apresentar um documento com CPF para ter acesso ao atendimento, sem a necessidade de portar o Cartão SUS físico ou memorizar outro número. Essa mudança reduz cadastros duplicados e traz mais praticidade, além de integrar os serviços de saúde com o aplicativo Meu SUS Digital, que concentra informações essenciais da trajetória de cada usuário. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que a experiência do paciente no sistema seja cada vez mais simples, acessível e eficiente.”
Apesar da mudança, alguns sistemas ainda utilizam o Cartão Nacional de Saúde (CNS) como chave de identificação, como é o caso do Hórus, que registra a dispensação de medicamentos. Por isso, até que todas as plataformas sejam atualizadas, o número do CNS continuará aparecendo em segundo plano, logo abaixo do CPF, mas com menor destaque.
A alteração traz mais segurança e organização para o SUS. Antes, quando o paciente não tinha o cartão em mãos, muitas vezes era feito um novo cadastro, o que gerava duplicidade e inconsistências nos registros. Agora, esse problema tende a ser reduzido de forma significativa.
Além disso, o Ministério da Saúde reforça que os usuários podem contar com o aplicativo Meu SUS Digital, principal ferramenta do Ministério da Saúde, que reúne informações valiosas como histórico de saúde, carteira de vacinação, resultados de exames, medicamentos prescritos, atendimentos realizados, posição em fila de transplantes e até participação em programas de saúde.
Quem ainda precisar consultar o número antigo do CNS pode fazê-lo diretamente no aplicativo ou pelo CadSUS, pesquisando pelo CPF ou outros dados pessoais.
