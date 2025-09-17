Senador Petecão aposta na piscicultura e investe quase R$ 200 mil na fábrica de gelo em Assis Brasil

O prefeito, Jerry Correia, comemorou a conquista e ressaltou a importância do apoio do senador para o fortalecimento da economia local

A instalação de uma nova fábrica de gelo em Assis Brasil representa um avanço significativo para a pesca artesanal local. Com a melhoria na conservação do pescado, os pescadores terão menos perdas e poderão aumentar sua renda, com impacto direto na economia do município e fortalecimento da cadeia produtiva da pesca.

Essa conquista foi possível graças ao empenho do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que destinou quase R$ 200 mil por meio de emenda de Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, garantindo diretamente aos municípios do Acre recursos federais para ações de desenvolvimento local.

O trabalho de Petecão, como municipalista, vai além de investimentos isolados. Ele tem buscado, constantemente, apoiar municípios com recursos que ampliem a infraestrutura, fomentem a economia e beneficiem comunidades ribeirinhas e pesqueiras. Recentemente, mais de 9 mil pescadores acreanos receberam auxílio financeiro de R$ 2.824, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento sustentável e a valorização da população local. Em sua opinião, iniciativas como essa têm impacto real na vida das pessoas:

“Quando eu consigo mandar esse dinheiro para o município, é para ver o pescador trabalhando melhor, com segurança, e a vida da nossa gente melhorando de verdade. É assim que eu vejo meu papel: ajudar quem faz os municípios de nosso estado se desenvolverem”, afirmou Petecão.

O prefeito, Jerry Correia, comemorou a conquista e ressaltou a importância do apoio do senador para o fortalecimento da economia local. Segundo ele, a fábrica de gelo não beneficia apenas os pescadores, mas toda a comunidade que depende da cadeia produtiva da pesca:

“Esta ajuda do nosso senador é muito bem recebida pela população. Agora, nossos pescadores vão ter melhores condições de trabalho e nosso município ganha junto, já que todo investimento movimenta a economia e gera mais oportunidades para nossa gente”, declarou o prefeito.

Com essa ação, Petecão reforça sua postura municipalista, mostrando que políticas públicas bem direcionadas podem gerar resultados concretos para o desenvolvimento sustentável dos municípios do Acre.

