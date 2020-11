O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o empenho de verba no valor de R$ 6.503.942,00 que vai beneficiar os municípios de Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Tarauacá. O valor será investido na aquisição de maquinário e implementos agrícolas e visa contribuir diretamente com o incremento da agricultura local em cada município, beneficiando o pequeno e médio produtor.

“Trabalho visitando constantemente todos os municípios e sei que muitos passam por dificuldades quando o assunto é oferecer suporte aos pequenos e médios produtores rurais. Esta é a razão do esforço garantirmos o recurso que vai possibilitar mais produtividade e promover o desenvolvimento de cada uma das regiões contempladas”, disse o senador.

Confira a seguir a relação dos municípios beneficiados e os seus respectivos valores:

Brasileia

O município de Brasileira foi contemplado com R$ 470 mil para a aquisição de um trator de pneu e três colheitadeira forrageira, além seis plantadeiras adubadora e dois mini tratores.

Bujari

O recurso de R$ 680 mil destinado ao município de Bujari será utilizado para a aquisição de dois tratores de pneus com grade aradora, uma grade niveladora, um caminhão toco, três roçadeiras hidráulicas e uma carreta agrícola.

Capixaba

O município de Capixaba receberá R$ 500 mil para a aquisição de uma pá carregadeira, duas grades niveladoras, duas grades aradoras e duas roçadeiras hidráulicas.

Epitaciolândia

R$ 600 mil vão servir para levar o município de Epitaciolândia dezessete beneficiadoras de arroz, um mini carregadeira com vassoura mecânica e fresadora.

Marechal Thaumaturgo

Com recurso da ordem de R$ 960 mil, o município de Marechal Thaumaturgo ganhará um trator esteira, trinta e oito roçadeiras laterais, sete kits de moenda de cana e cinco debulhadoras de milho.

Porto Walter

O município de Porto Walter contará com quase R$ 764 mil para a aquisição de um trator de esteira, um trator agrícola e uma grade niveladora.

Rodrigues Alves

R$ 700 mil viabilizará ao município de Rodrigues Alves um trator esteira, uma carreta agrícola e três micro tratores.

Santa Rosa do Purus

R$ 650 mil servirá para a aquisição de uma escavadeira hidráulica e dezesseis debulhadoras de milho no município de Santa Rosa do Purus.

Senador Guiomard

O município de Senador Guiomard (Quinari) foi contemplado com R$ 330 mil para a aquisição de uma pá carregadeira e quatro roçadeiras laterais.

Tarauacá

R$ 850 mil possibilitará o município de Tarauacá a realizar a aquisição de oito roçadeiras hidráulicas, uma motoniveladora e uma retroescavadeira hidráulica.

A soma do recurso destinado a todos os municípios chega ao valor de mais de R$ 6.503.942,00.

Comentários