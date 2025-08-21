Senador Márcio Bittar se filia ao PL em cerimônia histórica no Acre com presença dos prefeitos Sérgio Lopes é Amaral do Gelo

Filiação nesta sexta-feira (22) em Rio Branco reunirá prefeitos do Alto e Baixo Acre e lideranças estaduais; Bittar será responsável pelo palanque presidencial do partido no estado 2026

O senador Márcio Bittar oficializará sua filiação ao Partido Liberal (PL) em cerimônia marcada para esta sexta-feira (22), às 16h (horário do Acre), no auditório da Uninorte.

O evento contará com a presença de uma grande comitiva de prefeitos e lideranças da regional do Alto Acre, incluindo o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e o vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo, convidados pessoalmente pelo senador.

A filiação representa uma reconfiguração política no estado, com Bittar assumindo a liderança do palanque presidencial do PL no Acre, independentemente de Bolsonaro ser o candidato ou indicar outro nome. O senador, que adotou o slogan “Coragem e Trabalho”, busca reunir aliados de todas as cinco regionais do estado para fortalecer a legenda nas eleições de 2026.

A cerimônia também poderá incluir uma participação especial de pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro via telão, caso problemas de saúde e judiciais impeçam sua presença. Embora o PL ainda não tenha definido seu candidato ao governo do estado, o prefeito Tião Bocalom surge como nome natural, desde que haja consenso na direita acreana.

Bittar, assume a liderança do PL no estado, busca unificar as correntes conservadoras em torno de um projeto comum. A estratégia inclui a eleição de deputados estaduais, federais e sua própria reeleição ao Senado, posicionando o partido como peça-chave no tabuleiro político acreano.

A cerimônia de filiação reunirá políticos, correligionários e a força de lideranças de todas as regiões do estado, fortalecendo a base do partido para as eleições do próximo ano. A movimentação consolida o PL como força central na sucessão estadual 2026.

