Foi feito o acompanhamento e, ao conseguir fazer a abordagem, a polícia encontrou três sacos de 30 litros contendo outros 60 sacos menores com as folhas de coca.

À polícia, o homem disse que comprou as folhas de um boliviano no município de Plácido de Castro, também no interior do estado. Ele informou que tinha pago R$ 1 mil pelo produto ilícito.

Após o flagrante, a polícia deu voz de prisão ao rapaz e, em seguida, o levou para a sede da Delegacia de Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.