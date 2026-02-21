Senador Guiomard e Sena Madureira figuram entre os 20 maiores criadores de equinos do Norte

Com forte tradição na criação de cavalos, Senador Guiomard e Sena Madureira mostram que o Acre mantém protagonismo na pecuária de apoio, especialmente em áreas onde o acesso mecanizado ainda enfrenta limitações

Por Wanglézio Braga

O Acre ganhou destaque no ranking do IBGE 2024 que aponta os municípios com maior rebanho de equinos da Região Norte, colocando duas cidades do estado entre as 20 maiores potências da criação de cavalos: Senador Guiomard, em 11º lugar, com 11.501 animais, e Sena Madureira, em 16º, com 10.359 cabeças. O levantamento reforça a importância da equinocultura para a economia rural acreana, especialmente no apoio à pecuária, ao transporte no campo e às atividades esportivas e culturais ligadas ao cavalo.

Na liderança do ranking aparece São Félix do Xingu, no Pará, com expressivos 29.457 equinos, seguido por Chaves (22.475) e Novo Repartimento (22.217), também no Pará. Logo atrás vêm Porto Velho (RO), Marabá (PA), Pacajá (PA), Monte Alegre (PA), Água Azul do Norte (PA), Altamira (PA) e Itupiranga (PA), formando o grupo das dez maiores potências da equinocultura no Norte. O volume de animais reflete diretamente na logística rural.

Com forte tradição na criação de cavalos, Senador Guiomard e Sena Madureira mostram que o Acre mantém protagonismo na pecuária de apoio, especialmente em áreas onde o acesso mecanizado ainda enfrenta limitações. O cavalo segue sendo peça-chave no manejo do gado, no transporte em ramais e no dia a dia do produtor rural, além de movimentar a economia com eventos, vaquejadas, cavalgadas e comércio especializado.

Fechando o ranking aparecem Uruará, Anapu, Alenquer, Nova Mamoré, Eldorado dos Carajás, Paragominas e Piçarra, no Pará, com 8.274 animais, o menor efetivo da lista.

Ranking – 20 municípios com maior rebanho de equinos no Norte (IBGE 2024)

1º São Félix do Xingu (PA) – 29.457

2º Chaves (PA) – 22.475

3º Novo Repartimento (PA) – 22.217

4º Porto Velho (RO) – 19.862

5º Marabá (PA) – 19.010

6º Pacajá (PA) – 16.200

7º Monte Alegre (PA) – 14.006

8º Água Azul do Norte (PA) – 13.854

9º Altamira (PA) – 12.300

10º Itupiranga (PA) – 11.879

11º Senador Guiomard (AC) – 11.501

12º Soure (PA) – 11.265

13º Uruará (PA) – 10.800

14º Anapu (PA) – 10.740

15º Alenquer (PA) – 10.598

16º Sena Madureira (AC) – 10.359

17º Nova Mamoré (RO) – 8.755

18º Eldorado dos Carajás (PA) – 8.583

19º Paragominas (PA) – 8.300

20º Piçarra (PA) – 8.274

