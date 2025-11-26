Conecte-se conosco

Senador Alan Rick homenageia o acreano Leandro Domingos durante lançamento do selo comemorativo pelos 80 anos da CNC

59 minutos atrás

O Senado Federal realizou, nesta quarta-feira (27), a solenidade em homenagem aos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), marcada também pelo lançamento oficial do selo postal comemorativo.

Durante o evento, o senador Alan Rick (AC) prestou uma homenagem especial ao acreano Leandro Domingos, propondo e entregando a ele uma Moção de Aplauso aprovada pela Casa.

Ao justificar a homenagem, Alan Rick destacou a atuação de Leandro Domingos dentro do Sistema Comércio e sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
“Leandro Domingos é um daqueles talentos que honra o Acre onde quer que esteja. Sua atuação no Sistema CNC fortalece o comércio, o turismo, a formação profissional e o empreendedorismo. É um acreano que carrega nossa marca de coragem, trabalho e superação”, afirmou.

O senador também registrou uma homenagem histórica do Sesc de Brasília que inaugurou sua nova sede administrativa com o nome de Leandro Domingos, reconhecendo sua contribuição para o Sistema S e para a expansão das políticas de formação, cultura e bem-estar. “A CNC é parte da espinha dorsal da economia brasileira. Celebrar seus 80 anos é reconhecer a força da iniciativa privada e também a importância de profissionais como Leandro, que contribuem para que o Brasil avance”, destacou Alan Rick.

A Moção de Aplauso reafirma o compromisso do senador em valorizar acreanos que elevam o nome do estado e atuam de forma decisiva na construção do desenvolvimento econômico do país.

Deracre realiza inspeção técnica na Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasileia a Cobija, na Bolívia

12 minutos atrás

26 de novembro de 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 26, uma inspeção técnica na Ponte Binacional Wilson Pinheiro, que liga Brasileia a Cobija, na Bolívia, após relatos de erosão no acesso à estrutura. A vistoria foi conduzida pelo diretor de Planejamento e Expansão do órgão, Júlio Martins, com apoio da equipe de Engenharia.

Durante a inspeção, os técnicos constataram que os danos estão concentrados na cabeceira situada no lado boliviano, estrutura independente da ponte principal. Foram identificados desgaste na junta de dilatação e avanço de erosão, ambos considerados solucionáveis por meio de manutenção corretiva.

“A avaliação foi tranquila. A erosão ocorre na cabeceira, que não faz parte da estrutura central da ponte, e a junta de dilatação apresenta desgaste natural. São situações que demandam manutenção, mas sem risco de comprometimento da ponte. O Deracre irá programar os serviços necessários para corrigir esses pontos”, explicou Júlio Martins.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o compromisso do governo com a segurança das estruturas viárias, especialmente em áreas de grande circulação: “Assim que recebemos o pedido de avaliação, mobilizamos imediatamente nossa equipe técnica para uma vistoria detalhada. A Ponte Wilson Pinheiro é essencial para a integração entre Brasileia e Cobija, e seguimos atuando com responsabilidade para garantir a segurança dos usuários”.

O Deracre prepara o plano de manutenção para corrigir os danos identificados na cabeceira e assegurar a normalidade no tráfego sobre a ponte.

Polícia Civil do Acre captura foragido condenado por roubo ocorrido em 2016 em Sena Madureira

44 minutos atrás

26 de novembro de 2025

Após anos de buscas, Polícia Civil localiza e captura homem envolvido em assalto armado Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 26, um mandado de prisão contra V. B. da C., nas imediações do bairro Calafate, em Rio Branco. A ação é resultado de um trabalho de inteligência aliado à atuação coordenada de equipes operacionais, que localizaram o homem após anos foragido da Justiça.

O preso é apontado como um dos envolvidos em um roubo ocorrido em 22 de março de 2016, na cidade de Sena Madureira. Na ocasião, quatro homens armados invadiram a residência de uma vítima, de onde subtraíram dinheiro, joias e ao menos uma arma de fogo pertencente ao morador.

No dia seguinte ao assalto, o grupo foi abordado por policiais rodoviários federais na BR-364, próximo ao Ramal do Ouro, em Sena Madureira. Durante a fiscalização na caminhonete Hilux em que estavam, os agentes encontraram armas de fogo — incluindo uma de uso restrito, além de joias e dinheiro. Os criminosos chegaram a ficar presos por 11 meses, entre 2016 e 2017.

Após o avanço do processo judicial, a Justiça acreana expediu novo mandado de prisão em 2018, mas V. B. da C. permaneceu foragido até ser localizado nesta quarta-feira na capital.

Conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), ele passou pelos procedimentos de praxe e será colocado à disposição do Poder Judiciário.

 

Fonte: PCAC

Polícias Civis de Roraima e do Acre capturam foragido listado na Interpol

46 minutos atrás

26 de novembro de 2025

R. S. S. estava homiziado no município de Cantá, interior do estado de Roraima. Foto: cedida

As Polícias Civis dos Estados de Roraima e do Acre, em ação integrada, nesta quarta-feira, 26, por meio da atividade de inteligência prendeu R. S. S., de 47 anos, procurando internacionalmente por crimes praticados em 2005. O foragido da justiça acreana estava na difusão vermelha da Interpol.

A prisão ocorreu em uma região de difícil acesso, na zona rural do município de Cantá, na vicinal 14 do PA Caferam, no estado de Roraima, após a troca de informações entre as Polícias Civis.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em 2005, no bairro Calafate, em Rio Branco. À época, R. S. S. teria ameaçado e abusado sexualmente da sua enteada de apenas 9 anos de idade.

Segundo a investigação criminal da Polícia Civil do Acre (PCAC), ele se aproveitou da condição de padrasto e da relação de confiança estabelecida no convívio familiar para cometer o abuso.

Após a mãe da vítima denunciar o caso às autoridades, o acusado passou a ameaçá-la com uma faca, afirmando que iria matá-la por ter relatado o crime à polícia. As ameaças geraram intenso medo e insegurança na família, que passou a pedir proteção.

Desde então, o R. S. S. não foi mais localizado, apesar de diversas diligências realizadas ao longo dos anos. Em 2008, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, que permaneceu sem cumprimento até a data de hoje.

Com a integração e o trabalho de inteligência entre as Polícias Civis de Roraima e do Acre, o foragido foi finalmente localizado e preso. Agora, ele será encaminhado ao sistema prisional de Roraima, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

