Senado aprova pena maior a quem fornecer drogas ou bebidas a menores
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (16) um projeto de lei que aumenta a pena para quem fornece drogas ou bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de dois a quatro anos, poderá ser aumentada de um terço até a metade caso a substância seja efetivamente consumida pela pessoa com menos de 18 anos. O PL 942/2024, oriundo da Câmara dos Deputados, onde também já foi aprovado, segue para a sanção do presidente da República, para entrar em vigor.
Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já prevê punição para a entrega desses produtos, independentemente do consumo. Com a mudança, proposta originalmente pela deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), o juiz poderia aumentar a punição com base na intensidade do dano causado.
O aumento da pena pode ser aplicado a quem “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica ou outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”.
A proposta chegou ao Plenário do Senado após ter recebido parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos (CDH) e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
“Quanto menor a idade de início, legalizado ou não, maiores as possibilidades de o menor se tornar um usuário contumaz ou dependente ao longo da vida. Além disso, há o risco de ocorrência de acidentes de trânsito e traumatismos, homicídios, suicídios e acidentes com armas de fogo. O consumo antes dos 16 anos aumenta significativamente o risco de se beber em excesso na idade adulta, em ambos os sexos”, argumentou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), relatora do projeto na CDH.
CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados
As esposas de dois dos principais investigados pela cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas sem autorização dos benefícios previdenciários pagos a milhões de aposentados e pensionistas vão ser convocadas a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.
Os requerimentos para a convocação da esposa do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, Tânia Carvalho dos Santos, e a esposa do empresário Maurício Camisotti, Cecília Montalvão Queiroz, foram aprovados nesta terça-feira (16).
Os deputados federais e senadores que integram o colegiado também aprovaram a convocação do filho do “Careca do INSS”, Romeu Carvalho Antunes, bem como dos empresários Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior. Os três figuram como sócios do Careca do INSS em empresas que a Polícia Federal (PF) está investigando por suspeitas de movimentarem parte dos valores desviados dos aposentados e pensionistas.
O colegiado também aprovou a convocação do advogado Nelson Willians, dono de um dos mais caros escritórios de advocacia do país e que se tornou conhecido por ostentar em suas redes sociais uma vida de luxo.
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o escritório do advogado movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas, entre 2019 e 2024, e grande parte dessas transações envolveram Maurício Camisotti, a quem teriam sido repassados ao menos R$ 15,5 milhões.
O advogado afirma que sua relação com o empresário é “estritamente profissional e legal” e que “os valores transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação”.
Caso a secretaria da CPMI tenha dificuldades para intimar alguma das testemunhas, o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou que a Polícia Legislativa do Senado seja acionada imediatamente, em qualquer cidade do país.
A expectativa é que parte dos convocados seja ouvida nesta quinta-feira (18).
Antônio Carlos Camilo Antunes e Camisotti estão presos preventivamente desde sexta-feira (12), quando a PF deflagrou a Operação Cambota, para aprofundar as investigações acerca das fraudes envolvendo a cobrança de mensalidades associativas em benefícios previdenciários.
O “Careca do INSS” prestaria depoimento à CPMI nesta segunda-feira (16), mas poucas horas antes do horário agendado seus advogados informaram que ele não compareceria à reunião, valendo-se de uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) que, no sábado (13), tornou facultativa a presença do investigado.
Governador Gladson Cameli convida Lula e ministro para inauguração da ponte de Sibéria
Obra em Xapuri, prevista para o final de outubro, é considerada um marco para a integração regional e o desenvolvimento econômico do estado
O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta terça-feira (16), durante visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o convite formal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao próprio ministro para a inauguração da ponte de Sibéria, em Xapuri. A obra, aguardada há anos pela população local, está prevista para o final de outubro e representa um importante avanço na infraestrutura de transporte do estado.
Cameli destacou que a ponte vai conectar comunidades a rodovias e centros urbanos, facilitando o escoamento de produção e o transporte de passageiros. “Essa obra vai gerar oportunidades para todos e integrar ainda mais a nossa região”, afirmou o governador, ressaltando o caráter simbólico da realização na terra do líder ambientalista Chico Mendes.
A construção é resultado de parceria entre os governos estadual e federal. Cameli enfatizou que visitas de autoridades federais ao Acre costumam resultar em novos investimentos e projetos para o estado, reforçando a importância da presença do presidente na cerimônia de inauguração.
Camelí ressaltou ainda que a ponte representa um marco para a região, conectando comunidades locais a importantes rodovias e centros urbanos, além de facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. “Acredito que essa obra vai gerar oportunidades para todos e integrar ainda mais a nossa região, beneficiando diretamente a população local”, acrescentou.
A obra, segundo o governador, é fruto de parceria entre o governo estadual e o governo federal, consolidando esforços para promover infraestrutura e desenvolvimento econômico no Acre. Para Camelí, a inauguração da ponte de Sibéria simboliza o compromisso do governo com a melhoria da qualidade de vida da população e a realização de projetos históricos aguardados há anos.
Polícia identifica um suspeito por morte de ex-delegado-geral em SP
Informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante velório de Ruy Fontes, nesta terça-feira (16)
A polícia identificou um suspeito de matar o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, que foi executado a tiros por criminosos na tarde desta segunda-feira (15), em Praia Grande, no litoral paulista.
A informação é do secretário de Segurança Público do estado, Guilherme Derrite, durante entrevista no velório do delegado, que ocorre nesta terça-feira (16). “É um indivíduo que já foi preso várias vezes pelas forças policiais. Foi preso por roubo duas vezes, por tráfico duas vezes, foi preso quando era adolescente infrator”, afirmou o secretário.
O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio Costa de Oliveira, também falou com a imprensa e disse que as forças de segurança já tinham conhecimento de ameaças desde 2019, inclusive feitas a tiros. Segundo o procurador, a morte indica vingança.
As autoridades afirmam que todas as hipóteses estão em aberto, sem descartar nenhuma linha de investigação. Existem de três a quatro variantes de investigação sendo trabalhadas simultaneamente pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), com apoio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
Uma das principais linhas investigativas é a vingança de facções criminosas, em especial o PCC (Primeiro Comando da Capital).
Vídeo: ex-delegado recebeu primeiros tiros logo na saída do trabalho
A execução
A execução planejada, com mais de 20 tiros de fuzil, ocorreu após perseguição. O carro da vítima colidiu com um ônibus antes dos disparos, e o veículo dos criminosos foi incendiado posteriormente.
Com 40 anos de carreira, Fontes era jurado de morte pelo PCC. Ele ganhou notoriedade por indiciar toda a cúpula do PCC, incluindo Marcola, em 2006, e por mapear a estrutura da facção nos anos 2000. Em dezembro de 2023, após um assalto, expressou preocupação: “Sabem onde moro”.
Novo vídeo mostra momento de disparos contra ex-delegado em SP
Outro atentado há 15 anos
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo que foi executado a tiros nesta segunda-feira (15), em uma emboscada na Praia Grande no litoral sul paulista, já havia sido alvo do crime organizado em outras ocasiões.
Ruy escapou de um plano para assassiná-lo em 2010, quando trabalhava no 69.º DP, na Cohab Teotônio Vilela. Na época, o delegado havia acabado de deixar a Delegacia de Roubo a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), quando o plano de bandidos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foi descoberto. Dois homens foram presos em frente ao 69.º DP com um fuzil. Eles estariam de tocaia para matar o policial.
