Senado aprova isenção de IR para renda até R$ 5 mil; veja o que muda

1 hora atrás

Proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos amplia isenção do Imposto de Renda, cria programa de parcelamento de dívidas para baixa renda e estabelece alíquota mínima para rendas acima de R$ 600 mil anuais

Lívia Braz

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quarta-feira (24) um projeto que altera de forma significativa a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Pelo texto, a partir de 2026, ficam isentos de IR os contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil. Atualmente, o limite é de R$ 3.036, equivalente a dois salários mínimos.

O projeto também estabelece um desconto decrescente para quem ganha entre R$ 5.001 e R$ 7.350, o que deve beneficiar a classe média. Segundo estimativas do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), milhões de contribuintes serão contemplados.

Para Renan, a proposta tem caráter distributivo e pode funcionar como um reforço de renda para as famílias mais pobres. “Esse projeto é fundamental: beneficia 10 milhões de contribuintes, especialmente 95% das regiões mais pobres do Brasil. Em outras palavras, equivale a um 14º salário e vai, sobretudo, garantir uma elevação da renda das pessoas mais pobres”, afirmou.

O senador também destacou que a tramitação do texto ocorre de forma atípica, com resistência de setores que seriam mais impactados. “A tramitação do projeto que o governo encaminhou à Câmara dos Deputados está ocorrendo de forma atípica, com a blindagem de setores que deveriam contribuir mais, por meio da elevação de alíquotas e da taxação de remessas ao exterior. Nós estamos incluindo também um financiamento para as pessoas que recebem até R$ 7.350, com isenção total para quem ganha até R$ 5 mil — tudo com a supervisão da Receita Federal”, explicou.

Pert-Baixa Renda

O substitutivo também cria o Programa de Regularização Tributária para Pessoas Físicas de Baixa Renda (Pert-Baixa Renda), que permite o parcelamento de dívidas de contribuintes com renda de até R$ 7.350 mensais. O benefício será integral para quem recebe até R$ 5 mil e parcial, com descontos graduais, para a faixa até R$ 7.350.

A adesão poderá ser feita a partir de 90 dias da publicação da lei, abrangendo débitos tributários e não tributários, inclusive em disputa administrativa ou judicial. O valor mínimo das parcelas será de R$ 200, e o contribuinte poderá ser excluído em caso de inadimplência ou fraude.

Tributação mínima para altas rendas

Além da ampliação da faixa de isenção, o texto cria o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo, que será aplicado a partir de 2026 sobre rendas anuais acima de R$ 600 mil. As alíquotas vão variar de 0% a 10%, chegando ao teto para rendimentos superiores a R$ 1,2 milhão por ano.

De acordo com Renan, essa medida corrige distorções do sistema atual. “A instituição da tributação mínima sobre altas rendas (IRPFM) corrige distorções do sistema atual, em que indivíduos com grande capacidade econômica acabam, em determinadas circunstâncias, pagando menos imposto proporcionalmente do que contribuintes de classe média”, explicou.

Lucros e dividendos

O projeto mantém a isenção para lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas residentes no Brasil até o limite de R$ 50 mil por mês. Valores acima desse teto terão retenção de 10% na fonte, inclusive para remessas ao exterior.

Para o advogado tributarista Marco Antônio Ruzene, a medida beneficia um número significativo de contribuintes, mas também representa que o governo abre mão de parte de suas receitas tributárias, compensadas pela criação da tributação sobre os dividendos.

“No meu atendimento o assunto, principalmente relacionado aos dividendos, merecia uma discussão mais ampla, aliás, amplitude que deveria alcançar o imposto de renda numa forma geral, porque nós tivemos em 2003 uma ampla discussão sobre a reforma tributária sobre o consumo e o próximo passo seria a discussão sobre o imposto de renda, e no meu entendimento o caminho deveria ser no mesmo sentido, pensar numa emenda constitucional e fazer uma reforma realmente duradoura e impactante no setor”, afirmou Ruzene.

Compensação a estados e municípios

Uma emenda apresentada pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e incorporada ao relatório garante compensação da União a estados, municípios e ao Distrito Federal para eventuais perdas de arrecadação com o novo modelo. O ressarcimento será anual, calculado pela diferença entre a arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de cada ano e a de 2025.

O texto prevê um escalonamento da compensação até 2035: 100% entre 2026 e 2029, 80% em 2030 e 2031, 60% em 2032 e 2033, 40% em 2034 e 20% em 2035.

Rio Branco volta a liderar ranking de pior qualidade do ar do Brasil

20 minutos atrás

25 de setembro de 2025

Índice de poluição está 3,2 vezes acima do recomendado pela OMS; cidades vizinhas também registram níveis preocupantes

Foto: ilustratitva

A capital do Acre, Rio Branco, voltou a registrar, nesta quinta-feira (23), a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas. Segundo a plataforma IQAir, o nível de partículas finas inaláveis (PM2.5) na capital chegou a 16 µg/m³, valor 3,2 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O índice é apenas ligeiramente inferior ao registrado na última segunda-feira (22), quando a cidade também liderou o ranking nacional de poluição atmosférica.

No comparativo, Rio Branco aparece à frente de Cuiabá (MT), Camaçari (BA), Manaus (AM), Brasília (DF), Recife (PE) e São Paulo (SP). Já em municípios vizinhos, a situação também preocupa: Bujari registrou 14,6 µg/m³, enquanto Senador Guiomard marcou 12,6 µg/m³. Nessas localidades, a classificação é de poluição moderada, e especialistas recomendam o uso de máscaras em atividades externas, purificadores de ar em ambientes fechados e a redução de exercícios ao ar livre.

Apesar disso, outras cidades acreanas apresentam boa qualidade do ar. Os dados apontam índices menores em Epitaciolândia (8,5 µg/m³), Brasiléia (5,8 µg/m³), Sena Madureira (2 µg/m³), Cruzeiro do Sul (1,2 µg/m³), Tarauacá (0,6 µg/m³) e Feijó, que registrou o melhor resultado, com 0,1 µg/m³.

As informações foram atualizadas às 6h37 desta quinta-feira (25) e podem mudar ao longo do dia, conforme a variação do monitoramento. Municípios do Acre que não aparecem nos dados não possuem sensores ativos ou informações disponíveis.

Fiscalização ambiental garante monitoramento constante das queimadas em Rio Branco

40 minutos atrás

25 de setembro de 2025

Tecnologia, monitoramento diário e participação da população fortalecem o combate às queimadas na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça a importância da fiscalização ambiental e do monitoramento constante das queimadas na capital, principalmente neste período do ano, quando o risco de queimadas aumenta.

A atuação da equipe de fiscalização é fundamental para preservar a qualidade do ar, proteger áreas verdes e conscientizar a população sobre práticas sustentáveis.

“O trabalho exige atenção e dedicação diárias”, salientou Edileuza. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Segundo a auditora fiscal de meio ambiente, Edileuza Melo, responsável pelo acompanhamento das queimadas, o trabalho exige atenção e dedicação diárias.

“As fumaças do ano passado, uma boa parte delas vinha de outros estados e deste ano, o que a gente está observando é menos queima, tanto nos estados vizinhos, quanto na Bolívia. Isso facilitou que a gente tivesse uma atmosfera menos poluída este ano e também o trabalho que a Secretaria vem fazendo constantemente a cada ano que passa, vamos vendo o resultado da nossa educação ambiental, ela está o tempo todo na rua, trabalhando nas escolas e isso ajuda nosso trabalho e tem diminuído bastante as queimas em Rio Branco e, consequentemente, estamos respirando um ar mais saudável”, salientou.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. Este ano, por exemplo, foi registrada uma queimada em perímetro urbano, nas proximidades do bairro Conjunto Tangará, demonstrando a importância da presença constante da fiscalização mesmo dentro da cidade.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Além do monitoramento em campo, a população pode colaborar denunciando queimadas ou outras infrações ambientais. A Secretaria disponibiliza diversos canais para que os cidadãos possam reportar situações suspeitas, como o Guardião Ambiental, no site da Prefeitura de Rio Branco, pelo telefone: 3212-7466 e através do atendimento presencial na Secretaria localizada no Horto Florestal.

“É muito importante que a população use esses canais de denúncia que estão disponíveis. Fora isso, é o monitoramento. Estamos na rua de domingo a domingo e é aquele processo do caça à fumaça mesmo. Você vai para o ponto mais alto, visualiza onde tem fumaça e segue para lá”, ressaltou a auditora.

Com essas ações integradas de fiscalização, tecnologia e educação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca garantir um ambiente mais saudável e seguro para toda a população, promovendo a preservação das áreas verdes e a qualidade do ar na cidade.

Prefeitura de Rio Branco antecipa pagamento e garante salário de setembro aos servidores

50 minutos atrás

25 de setembro de 2025

Administração do prefeito Tião Bocalom mantém compromisso de quitar folha dentro do mês trabalhado, fortalecendo a economia local

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta quinta-feira (25), que o salário referente ao mês de setembro já está disponível nas contas dos servidores municipais.

Desde o início da gestão do prefeito Tião Bocalom, a administração tem mantido o compromisso de realizar o pagamento dentro do mês trabalhado, prática que garante tranquilidade financeira aos funcionários e contribui para o aquecimento da economia local.

Segundo a prefeitura, a disciplina na gestão dos recursos públicos tem possibilitado não apenas o pagamento em dia, mas também investimentos em obras, serviços e geração de emprego e renda.

Com a regularidade na folha, a movimentação financeira do município se mantém aquecida, beneficiando tanto os servidores quanto o comércio e a população de Rio Branco.

