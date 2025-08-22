Acre
Senac leva sabor do Acre ao maior evento de turismo do Brasil
Brasiléia tem propostas aprovadas para Conferência Nacional das Cidades
O município de Brasiléia garantiu destaque na 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada em Rio Branco, com a aprovação de propostas que seguem para a etapa nacional do evento, prevista para ocorrer até o final de 2025, em Brasília.
Entre as medidas aprovadas estão: a implementação de um programa de mobilidade “verde”, que visa articular setores urbanos com políticas públicas sustentáveis; a criação de uma estrutura processual para habitação e regularização fundiária que contemple as particularidades culturais locais; e a constituição de consórcios intermunicipais como ferramenta de planejamento e gestão urbana sustentável, especialmente em regiões de fronteira e áreas amazônicas de vulnerabilidade.
Representando Brasiléia, foram eleitas para a etapa nacional: Lindaura dos Santos Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e Joana Rodrigues Bandeira dos Anjos, da Associação de Moradores de Brasiléia, além de Lucélia Monteiro Borges, da Câmara Municipal, como suplente.
O prefeito Carlinhos do Pelado, que participou da solenidade de abertura na capital acreana, destacou a importância do protagonismo de Brasiléia nas discussões estaduais.
“É motivo de orgulho ver que as propostas construídas coletivamente em nossa conferência municipal foram reconhecidas e agora representarão Brasiléia em nível nacional. Isso mostra que estamos no caminho certo, buscando soluções que unam sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento para nossa cidade e toda a região do Alto Acre”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Planejamento, Goreth Bibiano, ressaltou que as propostas contemplam não apenas demandas locais, mas também estratégias de cooperação entre municípios.
“O consórcio intermunicipal, por exemplo, é uma medida que fortalece a governança regional e permite maior acesso a políticas públicas nacionais e internacionais. Nossa intenção é ampliar as possibilidades de investimento e de parcerias, sempre respeitando as particularidades culturais e sociais de nossa população”, explicou a secretária.
A conferência foi realizada pelo governo do Estado do Acre, nos dias 20 e 21 através da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reuniu representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.
Com o tema “Construindo cidades seguras, resilientes, inclusivas, prósperas e sustentáveis”, a conferência nacional das cidades será um espaço de articulação entre sociedade civil, movimentos sociais e gestores públicos para a formulação de diretrizes que devem orientar as políticas urbanas no país nos próximos anos.
Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.
O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.
Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.
Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.
O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.
Polícia Civil participa de ação do Agosto Lilás em Santa Rosa do Purus
A Polícia Civil do Acre, por meio dos agentes que atuam no município de Santa Rosa do Purus, participou de uma importante ação em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional que tem como objetivo combater e conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher em todas as suas formas.
A iniciativa contou com uma caminhada pelas principais ruas de Santa Rosa do Purus, reunindo representantes de diversos órgãos públicos, servidores da prefeitura, instituições parceiras e membros da comunidade. O ato buscou chamar a atenção da população para a necessidade de denunciar casos de violência doméstica e promover o respeito e a igualdade de gênero.
De acordo com os organizadores, a mobilização foi essencial para reforçar a importância do enfrentamento à violência contra a mulher e fortalecer a rede de proteção no município. Além da Polícia Civil, participaram também órgãos e instituições que atuam diretamente na defesa dos direitos das mulheres, além de pessoas da sociedade civil engajadas na causa.
O Agosto Lilás é uma campanha que acontece em todo o país e tem o objetivo de alertar sobre os diferentes tipos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral , além de divulgar os canais de denúncia, como o Disque 180, 181 e disque 100, e incentivar a população a atuar no combate a esse tipo de crime.
Fonte: PCAC
