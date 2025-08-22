Senac leva sabor do Acre ao maior evento de turismo do Brasil

A riqueza da gastronomia acreana ganhou destaque no 9º Salão Nacional do Turismo com a participação do Senac Acre, que apresentou a tradicional rabada no tucupi

O sabor autêntico da Região Norte invadiu a capital paulista no 9º Salão Nacional do Turismo, que começou na quarta-feira, 21, no Distrito Anhembi. O prato que roubou a cena na abertura do evento foi a Rabada no Tucupi, preparada pela chef Fernanda Ferreira, orientadora educacional do Senac Acre. A participação ocorreu no Espaço Cozinha Show, iniciativa do Senac Nacional em parceria com o Ministério do Turismo, que apresenta ao público receitas das cinco regiões do país.

O Espaço Cozinha Show apresenta 27 receitas de diferentes estados brasileiros, com chefs convidados que valorizam ingredientes regionais e técnicas tradicionais. A proposta é transformar a experiência em uma viagem pelos sabores do Brasil, reforçando o turismo gastronômico como estratégia de valorização cultural.

De acordo com o diretor de Educação Profissional do Senac Acre, Abrão Maia, a presença da instituição no evento fortalece a integração entre turismo e qualificação profissional. “A gastronomia é uma porta de entrada fascinante para a cultura de um povo. Estar aqui, no maior evento de turismo do país, nos permite mostrar ao mundo que o Acre e toda a Amazônia oferecem muito mais do que belezas naturais”, destacou.

A rabada com tucupi foi apresentada no primeiro dia do Salão, com execução da chef Fernanda Ferreira, do Senac Acre. “Foi uma honra representar o nosso estado com um prato que carrega tanta história e sabor. A rabada no tucupi é uma expressão da nossa cultura, e ver o público se envolver com os aromas e sabores foi emocionante”, afirmou.

Com entrada gratuita, o evento, que acontece até sábado, 23, é promovido pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, e conta com apoio do Sesc, Senac e Sebrae Nacional. Além da cozinha, o Salão Nacional do Turismo reúne em um só espaço experiências culturais, artesanato, debates sobre turismo sustentável e o Feirão de Turismo, que oferece condições especiais em pacotes de viagem, hospedagens e passagens aéreas.

