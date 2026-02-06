Acre
Senac forma 220 alunos em cursos técnicos durante cerimônia; Presidente Leandro Domingos destaca parceria com governo e prefeituras
Estudantes de Administração, RH, Redes de Computadores e Análises Clínicas concluem ensino médio com dupla certificação; parceria com governo estadual viabilizou formação
Em uma cerimônia realizada na noite da última quinta-feira (5), no Templo Central da Assembleia de Deus de Epitaciolândia, o Senac Brasiléia formou 220 alunos dos cursos técnicos integrados ao Novo Ensino Médio. Os formandos concluíram as habilitações em Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Análises Clínicas.
A solenidade, marcada pela emoção de alunos, familiares e educadores, foi possível graças à parceria entre o Senac e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura com participação das Secretarias de Educação de Brasiléia e Epitaciolândia. A iniciativa permite que os jovens concluam a educação básica com dois certificados: um do ensino regular e outro da formação profissional.
A coordenadora educacional do Núcleo de Educação Profissional do Senac em Brasiléia, Gildeia Oliveira Rodrigues Goulart, destacou durante a cerimônia de formatura de 220 alunos a importância da formação técnica para o desenvolvimento regional.
“É motivo de alegria participar dessa cerimônia. Ela representa a concretização de muitos esforços ao longo do processo formativo”, afirmou a reportagem.
Em seu discurso de abertura, Goulart ressaltou que os formandos estão prontos para ingressar no mercado de trabalho. “Hoje, entregamos à população da fronteira e seus municípios vizinhos cerca de 220 jovens profissionais qualificados, que concluem o Ensino Médio já com uma profissão. Esses alunos estão preparados para ingressar no mercado de trabalho, contribuir com o desenvolvimento da região, garantir o sustento de suas famílias e realizar seus sonhos”.
A coordenadora reforçou ainda o compromisso do Senac/Brasiléia com a qualificação da mão de obra local. “O Senac tem cumprido seu papel ao formar mão de obra qualificada para atender à demanda local — e esperamos que essa missão continue”. A formação técnica é resultado da parceria entre o Senac e o Governo do Estado e Prefeituras, que permite a dupla certificação dos estudantes — ensino médio e habilitação profissional — nos cursos de Administração, Recursos Humanos, Redes de Computadores e Análises Clínicas.
Presidente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac/Acre destacou parceria com governo e prefeituras
O presidente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac/Acre, Leandro Domingues, reafirmou o papel estratégico da parceria com o poder público durante a cerimônia de formatura de 220 alunos dos cursos técnicos na fronteira da regional do alto acre.
“Acreditamos que esses formandos têm agora melhores perspectivas e mais qualidade de vida. Torcemos para que alcancem voos cada vez mais altos”, declarou.
A fala reforça o objetivo da instituição de preparar mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado de trabalho regional. A parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, como Secretárias de educação de Epitaciolândia e Brasiléia, permitiu que os estudantes concluíssem o ensino médio com dupla certificação — uma do ensino regular e outra da formação profissional.
A iniciativa segundo o presidente integra o programa de educação profissional na região. Os cursos técnicos são voltados para a inserção dos jovens no mercado e o fortalecimento da economia local.
A secretária de Educação de Brasiléia reafirma compromisso da gestão municipal com a educação profissional de jovens
Já a secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, representando o prefeito Carlinhos do Pelado, destacando o compromisso da gestão municipal com a formação profissional de jovens durante a cerimônia de colação de grau de alunos do Senac. A ação reforça a parceria entre o governo municipal e o Sistema Fecomércio Senac/Brasiléia na oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Na ocasião, também foi ressaltada a atuação do Senac na Regional do Alto Acre desde janeiro de 2020. Nesse período, a instituição já capacitou mais de 10 mil alunos em cursos de educação profissional, contribuindo para a qualificação da mão de obra e o desenvolvimento socioeconômico da região.
Na solenidade a secretária celebrou a conclusão dos cursos técnicos em Administração, Recursos Humanos, Redes de Computadores e Análises Clínicas, integrados ao Novo Ensino Médio — modelo que permite aos estudantes saírem com dupla certificação. A iniciativa é fruto de parceria entre o Senac e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e prefeituras.
Presidente da Câmara de Brasiléia destaca papel dos cursos do Senac na geração de emprego
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinho Tibúrcio (PP), participou da cerimônia de entrega de certificados para alunos dos cursos de aprendizagem do Programa Senac de Brasiléia. Em sua fala, o parlamentar destacou que a qualificação técnica e prática é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, favorecendo a geração de renda e o acesso ao emprego formal na fronteira.
Tibúrcio também ressaltou a importância do apoio do Sistema Fecomércio (Sesc/Senac) no processo de democratização da educação profissional.
“A preparação através do conhecimento técnico e prático é uma porta de ingresso para o mercado de trabalho, fato que permite a geração de renda e o acesso ao pleno emprego”, afirmou.
A solenidade integra as ações de formação profissional desenvolvidas pelo Senac na Regional do Alto Acre. A iniciativa busca preparar jovens e adultos para atender às demandas do mercado local e promover o desenvolvimento econômico da região.
Fórum Empresarial do Acre e Sebrae lançam estudo sobre o comércio internacional acreano
De acordo com o levantamento, o Acre registrou em 2025 um crescimento real de 9,99% nas exportações, alcançando US$ 98,9 milhões
O Fórum Empresarial do Acre, em parceria com o Sebrae, lançou hoje o estudo “A dinâmica comparativa do comércio internacional acreano de 2024 e 2025”, documento que apresenta uma análise detalhada da evolução recente das exportações do estado e aponta tendências, oportunidades e desafios para os próximos anos.
De acordo com o levantamento, o Acre registrou em 2025 um crescimento real de 9,99% nas exportações, alcançando US$ 98,9 milhões. O desempenho foi superior à média nacional, que avançou apenas 0,44% no mesmo período, colocando o estado entre as unidades da federação com maior dinamismo no comércio exterior.
O estudo destaca uma mudança estrutural na pauta exportadora acreana. Produtos tradicionais como madeira e castanha perderam espaço para commodities como soja e carnes bovina e suína, que passaram a liderar as vendas externas a partir de 2015. Em 2025, a soja respondeu por 20,61% das exportações, enquanto as carnes desossadas de bovino congeladas representaram 20,61% e as carnes suínas congeladas 13,83%.
Outro ponto relevante é o aumento da capacidade produtiva dos frigoríficos do estado. Entre 2024 e 2026, a capacidade de produção e exportação de carne desossada cresceu mais de 360%, consolidando o Acre como um importante polo exportador do setor e com acesso a 17 países compradores.
Apesar dos avanços, o relatório chama atenção para o alto grau de concentração das exportações. Os quatro principais produtos representaram 64,61% do total exportado em 2025. Além disso, há forte dependência de poucos mercados: o Peru aparece como principal destino, seguido por Emirados Árabes Unidos e Filipinas. Para alguns itens, como a carne suína, a concentração chega a 100% em apenas três países.
No aspecto territorial, as exportações continuam concentradas no leste do estado, especialmente nos municípios de Brasiléia, Senador Guiomard e Rio Branco, que juntos respondem pela maior parte do comércio exterior acreano.
O documento reforça que, embora o crescimento recente seja expressivo, o estado precisa investir em diversificação de produtos e mercados, agregação de valor e fortalecimento da infraestrutura logística para garantir maior sustentabilidade às exportações no longo prazo.
Confira o resumo do estudo aqui: https://drive.google.com/file/d/1P0hzYDaYLf51wB6hclgMPTcIYwL2F680/view?usp=sharing
Estudo completo: https://drive.google.com/file/d/1JIDptadcgFfrlmcD-aAC-n1C7c5mFma2/view?usp=sharing
Atuação da vice-governadora Mailza fortalece combate à fome com distribuição de 10 mil refeições mensais por meio das cozinhas solidárias
O alimento no prato de cada família, além de garantir a segurança alimentar da população, se configura como prática de assistência social fundamental para a erradicação da fome e a redução da insegurança alimentar e nutricional. No Acre, políticas públicas vêm sendo implementadas com o objetivo de diminuir o número de famílias em situação de vulnerabilidade e assegurar o direito humano à alimentação adequada.
Entre as ações desenvolvidas, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, atua no apoio às ações do programa Cozinhas Solidárias. A iniciativa se consolidou com o termo de fomento firmado entre a pasta e o programa Cozinha Solidária Marielle Franco, gerenciada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS), do governo do Estado e de parceiros institucionais.
Atualmente, a capital Rio Branco conta com duas cozinhas solidárias, que juntas produzem cerca de 500 refeições por dia, de segunda a sexta, totalizando 10 mil mensais. Uma delas está localizada no bairro da Paz e a outra foi inaugurada recentemente pela vice-governadora Mailza Assis, por meio de parceria com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que cedeu o imóvel ao Estado, direcionando o espaço para as atividades desenvolvidas pelos voluntários.
Mailza Assis destaca que as ações alcançam diariamente famílias em diferentes regiões da capital, levando não apenas alimentação, mas também tranquilidade, dignidade e a certeza da presença do poder público.
“Garantir alimento no prato de cada família acreana é mais do que uma política pública: é um compromisso humano, é respeito à dignidade das pessoas. Segurança alimentar não é favor, é direito. E é com esse olhar que o governo do Acre tem trabalhado para enfrentar a fome e reduzir a insegurança alimentar e nutricional em nosso estado”, afirmou Mailza.
A coordenadora da Cozinha Solidária, Risomalia de Paula Souza, avalia que o novo espaço amplia o alcance das ações. “Esse imóvel é de grande ajuda. É um ambiente amplo e espaçoso, onde podemos atender mais pessoas e também acolher mães que não conseguem trabalhar, oferecendo a elas cursos e oportunidades, justamente porque agora temos espaço para isso. É um lugar onde vamos poder ajudar muitas pessoas e muitas famílias”, explicou.
Com o apoio de mais de 70 voluntários atuando nas duas cozinhas, três regiões de Rio Branco são atendidas diariamente. As famílias que antes enfrentavam dificuldades para colocar alimento na mesa hoje não precisam mais se preocupar com a refeição do dia seguinte.
Solidariedade compartilhada
A comunidade do Mutambo é beneficiada diariamente com a distribuição de refeições. O alimento chega à mesa de mais de 110 pessoas, com a meta de alcançar 250, ampliando o atendimento às famílias em situação de insegurança alimentar. Além disso, os moradores sonham com a implantação de uma cozinha solidária própria no bairro.
Maria Lucilene de Lima, moradora da ocupação, evidencia a importância de ter a alimentação garantida. “É a terceira vez que a gente recebe a marmita aqui na comunidade e está sendo muito gratificante. Muitas famílias chegam da escola ou do trabalho e não têm tempo de preparar o almoço. Aqui a comida já chega no horário do meio-dia, e cada família pega a quantidade de marmitas de que precisa”, relatou.
Para garantir a organização da distribuição, cada família pode retirar até quatro marmitas. As refeições trazem o sabor e tempero acreano, com oferta equilibrada de carboidratos e proteínas, em quantidade e qualidade adequadas.
Valter Olímpio Meneses, representante da comunidade, destaca a importância da iniciativa e como passou a contribuir com a população local. “É algo muito bom, porque muitas famílias já têm o almoço garantido ao meio-dia. Antes, havia pessoas que não tinham o que comer e precisavam se virar. Hoje, nós chegamos com o alimento, entregamos, e muitos vêm agradecer pelo trabalho que está sendo feito”, contou.
O público atendido é composto por pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastradas em programas sociais. Em 2025, estima-se que mais de 168 mil refeições tenham sido distribuídas. A iniciativa impacta diretamente na melhoria da qualidade de vida das famílias e na redução dos riscos sociais.
Risomalia reforça que o apoio do Estado é essencial para a continuidade das ações. “Com esse investimento do governo, conseguimos fazer a diferença, atender mais famílias e alcançar mais pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e necessitam de alimento”, ressaltou.
Outras comunidades beneficiadas estão localizadas nas proximidades dos bairros da Paz e Defesa Civil, um dos primeiros locais a receber a alimentação produzida pela primeira cozinha solidária.
A vice-governadora ressalta que os resultados são visíveis quando a alimentação chega às comunidades. “É a marmita sendo entregue no horário do almoço, a família que chega do trabalho, a criança que volta da escola, a mãe que não teve tempo de cozinhar, mas sabe que aquele alimento vai estar ali”, destacou.
“As cozinhas solidárias garantem mais do que comida. Elas oferecem tranquilidade, segurança e dignidade no dia a dia dessas famílias”, completou.
Avanços
O Acre vem avançando na implementação de alternativas e políticas públicas voltadas à redução da insegurança alimentar e ao combate à fome. Em 2024, o estado passou a integrar o grupo de 17 unidades da federação com Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aprovado pelo conselho estadual, conforme dados do IBGE.
Também houve avanços na legislação de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), com a retirada do Acre da lista de estados sem lei específica em 2024. A estrutura legal inclui a criação do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PAA Estadual), instituído pela Lei nº 4.598/2025, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e no enfrentamento à fome.
O termo de fomento repassado pelo Estado é um dos principais recursos para a manutenção das atividades. Os repasses são realizados trimestralmente e somam mais de R$ 120 mil.
A coordenadora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da SEASDH, Nilciany Vilaço, explica que esses instrumentos permitem ao governo cumprir seu papel de fortalecimento da política de segurança alimentar em parceria com as cozinhas solidárias.
“É nesse momento que o acesso ao direito à alimentação adequada é garantido à população, por meio do termo de fomento. O governo subsidia e as cozinhas realizam o preparo das marmitas, que são ofertadas gratuitamente. Isso resulta em cerca de 8 mil marmitas mensais, um impacto significativo para a política de segurança alimentar e nutricional”, concluiu.
Além disso, o programa contribui com a oferta de verduras, legumes e frutas às cozinhas, iniciativa que fortalece a agricultura familiar e beneficia diretamente a população urbana.
Detran publica edital para realização de leilão online
O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), publicou nesta sexta-feira, 6, o edital Nº 003/2026, que autoriza a realização do leilão de sucatas inservíveis, oriundos de veículos retidos, abandonados ou removidos, e que se encontram há mais de 60 dias nos parqueamentos de veículos apreendidos.
Conforme previsto no edital, o certame deve colocar em leilão cerca de 166,4 toneladas de sucata ferrosa, o equivalente a aproximadamente 425 veículos e componentes automotivos organizados em dois lotes.
O leilão será realizado exclusivamente online no endereço www.wrleiloes.com.br, no dia 26 de fevereiro de 2026, às 10h.
A visita ao pátio para inspeção visual dos lotes poderá ser feita pelos representantes legais das empresas habilitadas no período de 23, 24 e 25 de fevereiro de 2026, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30, endereço Av. Antônio da Rocha Viana, 2005 – Vila Ivonete, Rio Branco.
As visitas serão agendadas, apenas para arrematantes credenciados e legalmente cadastrados. Aqueles que desejarem fazer o agendamento, podem entrar em contato pelo número: (68) 99602-1006 ou 0800-423-0000.
