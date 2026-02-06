Senac forma 220 alunos em cursos técnicos durante cerimônia; Presidente Leandro Domingos destaca parceria com governo e prefeituras

Estudantes de Administração, RH, Redes de Computadores e Análises Clínicas concluem ensino médio com dupla certificação; parceria com governo estadual viabilizou formação

Em uma cerimônia realizada na noite da última quinta-feira (5), no Templo Central da Assembleia de Deus de Epitaciolândia, o Senac Brasiléia formou 220 alunos dos cursos técnicos integrados ao Novo Ensino Médio. Os formandos concluíram as habilitações em Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Análises Clínicas.

A solenidade, marcada pela emoção de alunos, familiares e educadores, foi possível graças à parceria entre o Senac e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura com participação das Secretarias de Educação de Brasiléia e Epitaciolândia. A iniciativa permite que os jovens concluam a educação básica com dois certificados: um do ensino regular e outro da formação profissional.

A coordenadora educacional do Núcleo de Educação Profissional do Senac em Brasiléia, Gildeia Oliveira Rodrigues Goulart, destacou durante a cerimônia de formatura de 220 alunos a importância da formação técnica para o desenvolvimento regional.

“É motivo de alegria participar dessa cerimônia. Ela representa a concretização de muitos esforços ao longo do processo formativo”, afirmou a reportagem.

Em seu discurso de abertura, Goulart ressaltou que os formandos estão prontos para ingressar no mercado de trabalho. “Hoje, entregamos à população da fronteira e seus municípios vizinhos cerca de 220 jovens profissionais qualificados, que concluem o Ensino Médio já com uma profissão. Esses alunos estão preparados para ingressar no mercado de trabalho, contribuir com o desenvolvimento da região, garantir o sustento de suas famílias e realizar seus sonhos”.

A coordenadora reforçou ainda o compromisso do Senac/Brasiléia com a qualificação da mão de obra local. “O Senac tem cumprido seu papel ao formar mão de obra qualificada para atender à demanda local — e esperamos que essa missão continue”. A formação técnica é resultado da parceria entre o Senac e o Governo do Estado e Prefeituras, que permite a dupla certificação dos estudantes — ensino médio e habilitação profissional — nos cursos de Administração, Recursos Humanos, Redes de Computadores e Análises Clínicas.

Presidente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac/Acre destacou parceria com governo e prefeituras

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac/Acre, Leandro Domingues, reafirmou o papel estratégico da parceria com o poder público durante a cerimônia de formatura de 220 alunos dos cursos técnicos na fronteira da regional do alto acre.

“Acreditamos que esses formandos têm agora melhores perspectivas e mais qualidade de vida. Torcemos para que alcancem voos cada vez mais altos”, declarou.

A fala reforça o objetivo da instituição de preparar mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado de trabalho regional. A parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, como Secretárias de educação de Epitaciolândia e Brasiléia, permitiu que os estudantes concluíssem o ensino médio com dupla certificação — uma do ensino regular e outra da formação profissional.

A iniciativa segundo o presidente integra o programa de educação profissional na região. Os cursos técnicos são voltados para a inserção dos jovens no mercado e o fortalecimento da economia local.

A secretária de Educação de Brasiléia reafirma compromisso da gestão municipal com a educação profissional de jovens

Já a secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, representando o prefeito Carlinhos do Pelado, destacando o compromisso da gestão municipal com a formação profissional de jovens durante a cerimônia de colação de grau de alunos do Senac. A ação reforça a parceria entre o governo municipal e o Sistema Fecomércio Senac/Brasiléia na oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Na ocasião, também foi ressaltada a atuação do Senac na Regional do Alto Acre desde janeiro de 2020. Nesse período, a instituição já capacitou mais de 10 mil alunos em cursos de educação profissional, contribuindo para a qualificação da mão de obra e o desenvolvimento socioeconômico da região.

Na solenidade a secretária celebrou a conclusão dos cursos técnicos em Administração, Recursos Humanos, Redes de Computadores e Análises Clínicas, integrados ao Novo Ensino Médio — modelo que permite aos estudantes saírem com dupla certificação. A iniciativa é fruto de parceria entre o Senac e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e prefeituras.

Presidente da Câmara de Brasiléia destaca papel dos cursos do Senac na geração de emprego

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinho Tibúrcio (PP), participou da cerimônia de entrega de certificados para alunos dos cursos de aprendizagem do Programa Senac de Brasiléia. Em sua fala, o parlamentar destacou que a qualificação técnica e prática é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, favorecendo a geração de renda e o acesso ao emprego formal na fronteira.

Tibúrcio também ressaltou a importância do apoio do Sistema Fecomércio (Sesc/Senac) no processo de democratização da educação profissional.

“A preparação através do conhecimento técnico e prático é uma porta de ingresso para o mercado de trabalho, fato que permite a geração de renda e o acesso ao pleno emprego”, afirmou.

A solenidade integra as ações de formação profissional desenvolvidas pelo Senac na Regional do Alto Acre. A iniciativa busca preparar jovens e adultos para atender às demandas do mercado local e promover o desenvolvimento econômico da região.

