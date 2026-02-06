Acre
Senac forma 220 alunos em cursos técnicos durante cerimônia; Diretor regional Deywerson Galvão destaca parceria com governo e prefeituras
Estudantes de Administração, RH, Redes de Computadores e Análises Clínicas concluem ensino médio com dupla certificação; parceria com governo estadual viabilizou formação
Em uma cerimônia realizada na noite da última quinta-feira (5), no Templo Central da Assembleia de Deus de Epitaciolândia, o Senac Brasiléia formou 220 alunos dos cursos técnicos integrados ao Novo Ensino Médio. Os formandos concluíram as habilitações em Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Análises Clínicas.
A solenidade, marcada pela emoção de alunos, familiares e educadores, foi possível graças à parceria entre o Senac e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura com participação das Secretarias de Educação de Brasiléia e Epitaciolândia. A iniciativa permite que os jovens concluam a educação básica com dois certificados: um do ensino regular e outro da formação profissional.
A coordenadora educacional do Núcleo de Educação Profissional do Senac em Brasiléia, Gildeia Oliveira Rodrigues Goulart, destacou durante a cerimônia de formatura de 220 alunos a importância da formação técnica para o desenvolvimento regional.
“É motivo de alegria participar dessa cerimônia. Ela representa a concretização de muitos esforços ao longo do processo formativo”, afirmou a reportagem.
Em seu discurso de abertura, Goulart ressaltou que os formandos estão prontos para ingressar no mercado de trabalho. “Hoje, entregamos à população da fronteira e seus municípios vizinhos cerca de 220 jovens profissionais qualificados, que concluem o Ensino Médio já com uma profissão. Esses alunos estão preparados para ingressar no mercado de trabalho, contribuir com o desenvolvimento da região, garantir o sustento de suas famílias e realizar seus sonhos”.
A coordenadora reforçou ainda o compromisso do Senac/Brasiléia com a qualificação da mão de obra local. “O Senac tem cumprido seu papel ao formar mão de obra qualificada para atender à demanda local — e esperamos que essa missão continue”. A formação técnica é resultado da parceria entre o Senac e o Governo do Estado e Prefeituras, que permite a dupla certificação dos estudantes — ensino médio e habilitação profissional — nos cursos de Administração, Recursos Humanos, Redes de Computadores e Análises Clínicas.
Diretor regional do Senac Deywerson Galvão destacou parceria com governo e prefeituras
O Diretor regional Deywerson Galvão, representando o presidente do Sistema Fecomércio Sesc/Senac/Acre, Leandro Domingues, reafirmou o papel estratégico das parcerias com o poder público durante a cerimônia de formatura de 220 alunos dos cursos técnicos na fronteira da regional do alto acre.
“Acreditamos que esses formandos têm agora melhores perspectivas e mais qualidade de vida. Torcemos para que alcancem voos cada vez mais altos”, declarou Galvão.
A fala reforça o objetivo da instituição de preparar mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado de trabalho regional. A parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, como Secretárias de educação de Epitaciolândia e Brasiléia, permitiu que os estudantes concluíssem o ensino médio com dupla certificação — uma do ensino regular e outra da formação profissional.
A iniciativa segundo o presidente integra o programa de educação profissional na região. Os cursos técnicos são voltados para a inserção dos jovens no mercado e o fortalecimento da economia local.
A secretária de Educação de Brasiléia reafirma compromisso da gestão municipal com a educação profissional de jovens
Já a secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, representando o prefeito Carlinhos do Pelado, destacando o compromisso da gestão municipal com a formação profissional de jovens durante a cerimônia de colação de grau de alunos do Senac. A ação reforça a parceria entre o governo municipal e o Sistema Fecomércio Senac/Brasiléia na oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Na ocasião, também foi ressaltada a atuação do Senac na Regional do Alto Acre desde janeiro de 2020. Nesse período, a instituição já capacitou mais de 10 mil alunos em cursos de educação profissional, contribuindo para a qualificação da mão de obra e o desenvolvimento socioeconômico da região.
Na solenidade a secretária celebrou a conclusão dos cursos técnicos em Administração, Recursos Humanos, Redes de Computadores e Análises Clínicas, integrados ao Novo Ensino Médio — modelo que permite aos estudantes saírem com dupla certificação. A iniciativa é fruto de parceria entre o Senac e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e prefeituras.
Presidente da Câmara de Brasiléia destaca papel dos cursos do Senac na geração de emprego
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinho Tibúrcio (PP), participou da cerimônia de entrega de certificados para alunos dos cursos de aprendizagem do Programa Senac de Brasiléia. Em sua fala, o parlamentar destacou que a qualificação técnica e prática é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, favorecendo a geração de renda e o acesso ao emprego formal na fronteira.
Tibúrcio também ressaltou a importância do apoio do Sistema Fecomércio (Sesc/Senac) no processo de democratização da educação profissional.
“A preparação através do conhecimento técnico e prático é uma porta de ingresso para o mercado de trabalho, fato que permite a geração de renda e o acesso ao pleno emprego”, afirmou.
A solenidade integra as ações de formação profissional desenvolvidas pelo Senac na Regional do Alto Acre. A iniciativa busca preparar jovens e adultos para atender às demandas do mercado local e promover o desenvolvimento econômico da região.
Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida
O fortalecimento da Defesa Civil Municipal tornou-se uma das marcas da atual gestão da Prefeitura de Rio Branco. Ao relembrar a trajetória de organização do órgão, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom destacou que a estruturação da unidade não foi apenas uma decisão administrativa, mas uma missão pautada na experiência prática e no compromisso inegociável com a segurança da população.
A sensibilidade para a importância de uma Defesa Civil atuante surgiu ainda em 2005. Naquele ano, diante de uma crise de queimadas sem precedentes que atingiu o estado, o atual gestor, então prefeito no interior, foi o único a decretar situação de emergência, mesmo enfrentando resistências políticas à época. A decisão permitiu a chegada de reforços, como o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e resultou na preservação da histórica Fazenda Bonal, salvando centenas de hectares de seringueiras e pupunha, além de proteger a economia e o meio ambiente da região.
Desafios e Transformações
Ao assumir a gestão da capital, o cenário encontrado era de uma Defesa Civil que existia apenas formalmente. “Eu senti na pele o que é a função da Defesa Civil e procurei organizar o que praticamente não existia em Rio Branco”, afirmou o prefeito. Para liderar esse processo de transformação, a gestão investiu na valorização técnica do órgão, com a atuação do coordenador municipal da Defesa Civil, tenete-coronel Cláudio Falcão, cuja trajetória de dedicação foi fundamental para estruturar e consolidar a unidade.
Atualmente, a Defesa Civil de Rio Branco conta com equipes capacitadas, logística de resposta rápida, estrutura adequada e foco permanente na prevenção e no monitoramento de riscos, o que tem garantido maior eficiência no atendimento à população em momentos de emergência.
O principal indicador desse trabalho é a preservação de vidas. Mesmo diante de eventos climáticos severos e enchentes históricas registradas nos últimos anos, Rio Branco mantém um dado expressivo em comparação a outros centros urbanos do país: zero óbitos decorrentes de desastres naturais.
“Estou muito feliz de ver um grupo de pessoas comprometidas em salvar vidas. Em qualquer lugar do Brasil, eventos dessa magnitude costumam registrar óbitos, mas aqui não tivemos nenhum. Isso é fruto de uma Defesa Civil preparada e que trabalha com foco na prevenção”, ressaltou o prefeito.
Integração e Reconhecimento Nacional
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, a atuação integrada da gestão municipal foi determinante para garantir o atendimento às famílias atingidas pelas enchentes, incluindo o acolhimento daquelas que precisaram ser encaminhadas para o abrigo público instalado pela Prefeitura de Rio Branco.
“Defesa Civil é fundamental. Nenhuma prefeitura, especialmente de capital, pode funcionar sem uma Defesa Civil estruturada. Mas isso só acontece com o apoio direto do chefe do Executivo. Em Rio Branco, temos o respaldo do prefeito Tião Bocalom para avançar cada vez mais, seja com equipamentos, viaturas, estrutura física ou capacitação. A Defesa Civil do município cresceu exponencialmente nas duas gestões e hoje é referência, com reconhecimento nacional e até internacional”, destacou Falcão.
Com uma estrutura sólida e em constante aprimoramento, a Prefeitura de Rio Branco reafirma que a Defesa Civil é mais do que um órgão de resposta a emergências: é um instrumento essencial de proteção à vida e de apoio direto ao cidadão nos momentos de maior vulnerabilidade.
