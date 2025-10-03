Senac Acre recebe Medalha do Mérito do Jubileu de Diamante da Administração

Honraria integrou as comemorações dos 60 anos da regulamentação da profissão de Administração

O Senac Acre foi agraciado com a Medalha do Mérito do Jubileu de Diamante da Administração, em reconhecimento ao relevante papel desempenhado na formação profissional e na promoção da educação voltada para o setor do comércio e de serviços no estado. A honraria foi entregue durante solenidade realizada no AFA Jardim, na quarta-feira, 1º, em Rio Branco, que reuniu autoridades e representantes do sistema CFA/CRAs.

A solenidade integrou as comemorações dos 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil e homenageou, ao todo, 76 profissionais e instituições que se destacaram por sua atuação e contribuição na área da Administração.

O diretor regional do Senac Acre, administrador Deywerson Galvão, recebeu a medalha em nome da instituição. Ele destacou que o significado do reconhecimento, concedido pelo órgão responsável por registrar, fiscalizar e orientar o exercício da profissão de administrador em cada estado do Brasil, é um reflexo do trabalho e da dedicação de toda a equipe. “Receber esta medalha é um estímulo para seguirmos firmes na missão de transformar vidas por meio da educação e de contribuir para o desenvolvimento do comércio e serviços em nosso Estado”, disse.

Durante a abertura do evento, a presidente do Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC), Angela Maria Bessa Fleming, ressaltou a relevância da homenagem. “Ao celebrarmos este momento solene, honramos a trajetória de todos os profissionais de administração que, com dedicação, sabedoria, humildade e firmeza na tomada de decisão, vocação e paixão, contribuem para o crescimento e a transformação da sociedade”, afirmou.

Com quase 50 anos de atuação no Acre, o Senac consolida-se como um pilar para o desenvolvimento econômico e social do estado. A instituição, que sempre adaptou seus currículos às demandas do mercado, formou mais de 22 mil profissionais apenas no eixo de Gestão e Negócios nos últimos três anos. Essa trajetória reforça o compromisso e a posição da instituição como referência em qualificação para o comércio de bens, serviços e turismo.

