Sena Madureira registra segundo grave acidente em menos de 24h

Dois jovens ficam gravemente feridos após colisão de moto com carro estacionado na Avenida Brasil; uma das vítimas foi transferida para Rio Branco

Na madrugada desta quinta-feira (25), Sena Madureira voltou a registrar um grave acidente de trânsito, poucas horas depois da tragédia que vitimou dois jovens no centro da cidade.

Desta vez, o caso ocorreu na Avenida Brasil, na ladeira do Aníbal, quando dois jovens que estavam em uma motocicleta colidiram violentamente contra a traseira de um carro estacionado.

Com o impacto, ambos ficaram gravemente feridos, apresentando fraturas nos braços e múltiplas lesões pelo corpo. Eles foram socorridos e levados ao Hospital João Câncio Fernandes, mas devido à gravidade, um dos rapazes precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Até o fechamento desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas pelas autoridades.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários