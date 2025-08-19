Geral
Sena Madureira registra 24 casos de estupro de vulnerável no primeiro semestre de 2025
Conselho Tutelar alerta que agressores são, em muitos casos, parentes próximos das vítimas, e reforça pedido por denúncias da população
Um levantamento do Conselho Tutelar do município, divulgado nesta terça-feira (19), revela um dado alarmante: somente nos primeiros seis meses de 2025, Sena Madureira já registrou 24 casos de estupro de vulnerável. O crime, previsto em lei, enquadra qualquer relação sexual ou ato libidinoso com menores de 14 anos, mesmo que haja suposto consentimento.
A situação mostra-se ainda mais grave pelo perfil dos agressores. De acordo com o relatório, em parte significativa dos casos, os autores são integrantes do próprio círculo familiar das vítimas, citando-se pai, tio, padrasto e avô. A estratégia comum é a de conquistar a confiança da criança ou adolescente, chegando a oferecer vantagens ou presentes para facilitar o abuso.
Diante do número preocupante, o Conselho Tutelar reforça a atuação no combate a este crime. Todos os casos reportados à instituição são imediatamente encaminhados às autoridades policiais e do Judiciário. “É fundamental que a própria comunidade possa nos ajudar fazendo denúncias. Esse é um tipo de crime que precisa ser enfrentado continuamente”, destacou um representante do órgão. O canal para reportar suspeitas é o número (68) 99983-8058.
Ao longo deste ano, operações policiais resultaram em diversas prisões relacionadas a esses crimes no município. Os autores detidos estão atualmente custodiados no Presídio Evaristo de Moraes, à disposição da Justiça.
Tanízio Sá cobra melhorias na saúde, transporte aéreo e apoio ao esporte no Acre
O deputado Tanízio Sá (MDB), líder do partido na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), usou a tribuna para destacar problemas enfrentados pela população acreana, especialmente nas áreas da saúde, transporte e esporte. Ele relatou a situação precária de hospitais do interior, como o de Santa Rosa, que há mais de quatro anos enfrenta dificuldades para atender pacientes, devido à falta de equipamentos modernos e de profissionais. Segundo o parlamentar, famílias chegam a enfrentar constrangimentos e longas esperas em busca de atendimento médico adequado.
Tanízio também criticou a ausência de soluções para a contratação de médicos e denunciou a sobrecarga nos atendimentos, citando casos de pacientes em situação grave. Para ele, a população do interior não pode continuar sendo penalizada. “É inaceitável que as pessoas tenham que passar por tanto sofrimento para conseguir atendimento. A saúde é um direito básico que precisa ser garantido”, declarou.
Outro ponto abordado foi o transporte aéreo no estado. O deputado cobrou uma intervenção mais firme do governo e das empresas aéreas para aumentar a oferta de voos, alegando que os horários disponíveis não suprem a demanda dos acreanos. Ele ressaltou que chegou a discutir o tema em Brasília e pediu que o governador interceda diretamente junto às companhias para resolver o problema. “Os acreanos não podem continuar reféns de horários escassos e passagens caras. Precisamos de alternativas para que o povo tenha acesso digno ao transporte aéreo”, afirmou.
Na mesma linha, o parlamentar destacou reuniões realizadas em Brasília sobre o repasse de recursos para o esporte acreano. Ele citou a conquista de cerca de R$ 2 milhões para a Federação de Futebol do Acre, recurso que, segundo ele, deve ser aplicado na melhoria da estrutura esportiva do estado. Tanízio fez questão de reconhecer a importância da união da bancada federal nesse pleito. “Esses recursos são fundamentais para fortalecer o nosso futebol e oferecer melhores condições para atletas e torcedores. É uma conquista que não é minha, mas de todo o Acre”, ressaltou.
Por fim, o líder do MDB enfatizou que continuará defendendo as pautas que impactam diretamente a vida da população acreana, reforçando a necessidade de investimentos urgentes na saúde e na infraestrutura do estado, além da valorização do esporte como instrumento de inclusão social.
Texto: Andressa Oliveira
Foto: Sérgio Vale
Michelle Melo defende fortalecimento da democracia e mais mulheres na política
Durante a sessão desta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Michelle Melo (PDT) destacou sua recente agenda em Brasília, onde esteve reunida com lideranças políticas nacionais. Segundo ela, o objetivo foi reafirmar o compromisso de representar o Acre com uma bandeira voltada para uma política diferente, baseada em impacto, ação e confiança no processo democrático.
A parlamentar parabenizou o deputado Tanízio Sá (MDB) pela condução democrática dentro de seu partido e desejou sorte às duas chapas que disputam a presidência da sigla. “Sempre que trabalhamos dentro das linhas democráticas instituídas pela nossa Constituição, o Brasil ganha e se fortalece. Toda candidatura, toda votação é bem-vinda, pois fortalece o processo democrático”, afirmou.
Michelle Melo também ressaltou a importância da representatividade feminina no parlamento e nos espaços de poder. Ela lembrou que as mulheres são maioria da população e que, atualmente, apenas três deputadas estaduais ocupam assentos na Aleac. “É fundamental termos mais lideranças femininas aqui nesta Assembleia e também em cargos majoritários. Precisamos ampliar a participação das mulheres nesses espaços de decisão”, declarou.
A parlamentar contou ainda, que esteve reunida com a vice-governadora Mailza Assis (PP), pré-candidata ao governo, e elogiou a postura da gestora. “Foi uma conversa de causas, de ideais e de projetos. Gostei muito do que ela se propõe a fazer enquanto governadora, se eleita. É muito bom poder sentar à mesa com uma liderança feminina que se coloca à disposição para disputar um cargo majoritário”, disse.
Por fim, Michelle Melo deixou um convite às mulheres acreanas para que participem mais ativamente da política. “É necessário que mais mulheres se candidatem, que ocupem esses espaços de poder. É isso que fortalece a democracia. Assim como tenho feito no RenovaBR, convido pessoas comuns a fazer uma política fora do comum”, concluiu.
Texto: Andressa Oliveira
Foto: Sérgio Vale
DHPP investiga assassinato a tiros de jovem em bairro da Capital do Acre
Vítima foi executada com três tiros na porta de casa; polícia apura possível ligação com crimes anteriores
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu inquérito nesta terça-feira (19) para investigar o assassinato de Rodrigo Sampaio Melo, de 25 anos, morto a tiros na própria residência, no Ramal da Zezé, região do bairro Belo Jardim, no 2º Distrito de Rio Branco.
Segundo informações preliminares, Rodrigo estava em casa quando foi chamado por um homem ainda não identificado. Ao se aproximar do portão, foi surpreendido e atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo à queima-roupa.
Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma equipe de suporte avançado tentou reanimá-lo. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, a caminho do Pronto-Socorro.
Nesta terça-feira, testemunhas começaram a ser ouvidas na sede da DHPP. Além disso, os investigadores vão analisar o relatório elaborado pela equipe de Pronto Emprego da Divisão de Investigações Criminais (DIC).
Rodrigo já havia sido investigado por uma tentativa de latrocínio na Cidade do Povo e chegou a ser detido no ano passado durante uma operação da própria Delegacia de Homicídios, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
A polícia trabalha com várias linhas de investigação para identificar a motivação do crime e os responsáveis pela execução.
