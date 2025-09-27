Geral
Sena Madureira: MPAC obtém internação de adolescente envolvido em acidente com mortes
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, obteve decisão da Justiça que decretou a internação provisória de um adolescente de 16 anos, envolvido em acidente de trânsito ocorrido na madrugada de quinta-feira, 25, que resultou na morte de dois jovens e em ferimentos em outros três.
De acordo com a apuração, o adolescente dirigia um veículo de passeio com capacidade máxima de cinco lugares, mas que transportava seis pessoas. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação, havia ingerido bebida alcoólica e trafegava em velocidade acima da permitida quando perdeu o controle da direção e colidiu contra outro automóvel no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos e Major João Câncio, em Sena Madureira.
No acidente, morreram Márcio Farias Filho, de 16 anos, e Maicon Diego Lopes de Lemos, de 18 anos. Outros três passageiros ficaram feridos.
Ao acolher a representação do MPAC, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira considerou que os fatos apontam risco concreto à ordem pública e reconheceu a necessidade de afastar provisoriamente o adolescente do convívio social. A decisão determinou sua internação inicial por até 45 dias em unidade socioeducativa, medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A audiência de instrução foi marcada para o dia 30 de outubro, em formato telepresencial.
Comentários
Geral
Empresas de Acre, Mato Grosso e Rondônia ganham vitrine no mercado peruano com apoio do Sebrae
Cerca de 60 negócios se reuniram para ampliar as oportunidades de exportação
Nesta quinta-feira (25), empreendedores do Acre, Mato Grosso e Rondônia participaram de um encontro de negócios realizado em Lima, no Peru, com o objetivo de abrir novos caminhos para a exportação de produtos brasileiros.
A ação, promovida em parceria pelas unidades do Sebrae nos três estados, reuniu aproximadamente 30 empresas brasileiras e 30 peruanas, criando um ambiente estratégico para troca de informações, negociação e prospecção de parcerias.
Para a CEO da empresa Frutayce, Mari Savaris, a experiência foi bastante positiva. “Foi um momento de grande exposição para nossa marca, tanto no cenário nacional, quanto internacional”, destacou.
Durante o encontro, foram debatidos pontos-chaves para quem deseja atuar no comércio exterior, como questões tarifárias, logística e a legislação de comercialização entre os dois países.
De acordo com o gestor do Projeto de Internacionalização do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel, a aproximação comercial traz benefícios diretos para os empresários e para a sociedade em geral. “O Sebrae tem o compromisso de fortalecer essas empresas e criar um ambiente favorável à comercialização”, afirmou.
O mercado peruano demonstrou especial interesse em produtos derivados da mandioca e do cacau, cadeias produtivas de forte relevância para as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.
Comentários
Geral
TJAC participa da inauguração da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre
Judiciário acreano foi representado pelo juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) participou, na manhã desta sexta-feira, 26, da inauguração da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), em Rio Branco. O Judiciário acreano foi representado pelo juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado.
O prédio está situado na avenida Paulo Lemos de Moura, bairro Portal da Amazônia, nas proximidades da Área de Preservação Permanente (APP) do TJAC. O local oferece às cidadãs e cidadãos um espaço moderno, acessível e confortável, propício para atender de maneira mais rápida.
Na solenidade de inauguração, o juiz Giordane Dourado, que no ato representou o presidente da Corte acreana, Laudivon Nogueira, ressaltou a parceria do governo do Estado com a Justiça acreana em prol de um meio ambiente mais adequado à comunidade.
O magistrado destacou o projeto Plantando o Futuro, iniciativa do TJAC que visa realizar, até 2030, o plantio progressivo e sustentável de 15 mil mudas de árvores, todas doadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).
A entrega da sede contou também com a presença do governador do Acre, Gladson Camelí; o promotor de Justiça Gláucio Oshiro; subdefensora-geral de Gestão Administrativa, Simone Santiago; o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho; o presidente do Imac, André Hassem; além parlamentares, representantes de órgãos ambientais e da sociedade civil.
Comentários
Geral
Vídeo: Morador de rua é atropelado ao fugir de perseguição em Rio Branco
Virgulino de Oliveira, de 50 anos, foi atingido por uma caminhonete na Avenida Getúlio Vargas após correr para escapar de um agressor
Um atropelamento mobilizou equipes de socorro na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Virgulino de Oliveira, de 50 anos, morador em situação de rua, que corria para escapar de uma perseguição quando acabou atingido por uma caminhonete Chevrolet S10 branca.
Segundo relato do motorista do veículo, ele seguia no sentido bairro-centro quando, próximo ao Pronto-Socorro, presenciou uma discussão entre Virgulino e um homem, supostamente morador de um prédio da região. Durante a confusão, o agressor começou a perseguir o morador de rua, que entrou repentinamente na pista e foi atropelado.
O condutor acionou o Samu, que enviou uma equipe de suporte avançado para o local. A vítima foi estabilizada e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com um corte superficial na cabeça e escoriações pelo corpo.
O agressor fugiu logo após o acidente. A Polícia Militar registrou a ocorrência e segue em busca de identificar o suspeito.
Você precisa fazer login para comentar.