Sena Madureira goleia e o Galvez segue 100% no Estadual

O Sena Madureira e o Galvez venceram seus confrontos nesta quarta, 13, na Arena da Floresta, no fechamento da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino.

O Sena Madureira goleou o São Francisco por 11 a 1 e manteve a segunda colocação no torneio com 10 pontos.

O Galvez bateu a Assermurb por 3 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento com 12 em quatro partidas.

Última rodada

A fase de classificação será fechada no fim de semana. No sábado, 15, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, o Andirá vai enfrentar o São Francisco e na sequência a Adesg joga contra a Assermurb.

No domingo, 16, a partir das 15 horas, Sena Madureira e Galvez fecham a primeira fase e irão disputar quem vai terminar na liderança.

Classificação do Estadual

1º Galvez 12 Pts

2º Sena Madureira 10 Pts

3º Adesg 7 Pts

4º Assermurb 6 Pts

5º Andirá 0 Pt

6º São Francisco 0 Pt

