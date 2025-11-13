Conecte-se conosco

Sena Madureira goleia e o Galvez segue 100% no Estadual

Publicado

19 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Galvez segue imbatível e conquistou a 4ª vitória no torneio

O Sena Madureira e o Galvez venceram seus confrontos nesta quarta, 13, na Arena da Floresta, no fechamento da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino.

O Sena Madureira goleou o São Francisco por 11 a 1 e manteve a segunda colocação no torneio com 10 pontos.

O Galvez bateu a Assermurb por 3 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento com 12 em quatro partidas.

Última rodada

A fase de classificação será fechada no fim de semana. No sábado, 15, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, o Andirá vai enfrentar o São Francisco e na sequência a Adesg joga contra a Assermurb.

No domingo, 16, a partir das 15 horas, Sena Madureira e Galvez fecham a primeira fase e irão disputar quem vai terminar na liderança.

Classificação do Estadual

1º Galvez 12 Pts

2º Sena Madureira 10 Pts

3º Adesg 7 Pts

4º Assermurb 6 Pts

5º Andirá 0 Pt

6º São Francisco 0 Pt

AAB “B” derrota o Floresta Acreano no Campeonato Estadual

Publicado

15 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto FEAB : AAB “B” venceu e segue na disputa por uma vaga na segunda fase

O AAB “B” derrotou o Floresta Acreano por 38 a 18 nessa terça, 11, no ginásio Álvaro Dantas, em um duelo isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.

No último lance

A equipe da ABMAC venceu a UFAC por 24 a 22 no confronto do Campeonato Estadual, no feminino. Adriana Souza fez a cesta da vitória faltando 30 segundos para o final da partida.

FEAV define datas das finais do Campeonato Estadual 2025

Publicado

17 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto Francisco Dinarte: Finais do Estadual devem ser bem equilibradas

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou entre os dias 5 e 7 de dezembro no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, as finais do Campeonato Estadual de Vôlei, no feminino e masculino. O torneio, nos dois naipes, terá oito equipes na disputa do título.

Equipes do feminino

Jotas

Floresta

AVQ

Epitaciolândia

Cruzeiro do Sul

Mâncio Lima

Feijó

Tarauacá

Times do masculino

Corpo

Teles

AVQ

Epitaciolândia

Cruzeiro do Sul

Rodrigues Alves

Feijó

Tarauacá

Botafogo faz 17 e Plácido de Castro vence no Estadual Sub-13

Publicado

18 minutos atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Botafogo goleou e voltou a sonhar com uma vaga na segunda fase

Botafogo e Plácido de Castro venceram os confrontos do grupo 2 da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, 12, no Florestinha.

O Botafogo goleou o Belo Jardim por 17 a 0 e garantiu a primeira vitória no torneio. O Plácido de Castro derrotou o Santinha por 4 a 1 e chegou ao segundo triunfo no torneio.

No Tonicão

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quinta, 13, a partir das 17 horas, no Tonicão. A AFEX enfrenta o CT da Baixada e o Vasco joga contra o Senador Guiomard.

