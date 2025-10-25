Sena Madureira e São Francisco são semifinalistas do Campeonato Estadual

Sena Madureira e São Francisco estão nas semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Nos duelos de abertura da fase de quartas de final, nesta sexta, 24, no Tonicão, o Sena Madureira venceu o Rio Branco por 2 a 1 e o São Francisco derrotou o Vasco por 3 a 2.

Mais dois duelos

A fase de quartas de final do Estadual terá mais duas partidas neste sábado, 25, a partir das 16 horas, no Tonicão. Galvez e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o Santa Cruz, invicto no torneio, joga contra a Assermurb.

Gramado aprovado

O novo gramado do Tonicão foi aprovado. O campo de jogo ganhou mais qualidade.

“Conseguimos realizar um trabalho dentro do planejado. Isso é muito importante para o nosso futebol”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo.

