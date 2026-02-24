Sena Madureira e Porto Walter lideram acumulado de chuvas em fevereiro no Acre

Os municípios de Sena Madureira e Porto Walter lideram o ranking de acumulado de chuvas em fevereiro no Acre, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) nesta terça-feira (24). O levantamento considera o período de 1º de fevereiro até as 10h de hoje.

De acordo com os dados, Sena Madureira registra o maior volume acumulado do estado, com 349,40 milímetros (mm) de precipitação. Em seguida aparece Porto Walter, com 329,60 mm, confirmando a forte incidência de chuvas na regional do Purus e no Vale do Juruá.

Na terceira posição está Brasiléia, no Alto Acre, com 279,00 mm acumulados no período. Cruzeiro do Sul também apresenta volume expressivo, somando 246,40 mm, enquanto Tarauacá (estação Instituto Nacional de Meteorologia – INMET) registra 226,80 mm.

Outros municípios que ultrapassaram a marca dos 200 milímetros foram Jordão, com 211,00 mm, consolidando o cenário de chuvas significativas especialmente nas regionais do interior.

Na faixa entre 150 mm e 200 mm aparecem Assis Brasil (188,80 mm), Feijó (181,60 mm), Plácido de Castro (169,00 mm) e Porto Acre (165,60 mm).

Já os menores acumulados entre os municípios listados foram registrados em Xapuri (107,60 mm), Rio Branco (96,60 mm), Capixaba (96,00 mm) e Manoel Urbano (94,80 mm).

Os dados reforçam a concentração de volumes mais elevados nas regionais do Purus e Juruá, áreas que também têm apresentado elevação no nível dos rios nos últimos dias. O cenário mantém as equipes de monitoramento em alerta, principalmente diante da previsão de continuidade de chuvas para o restante da semana.