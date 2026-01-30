Sena Madureira decreta emergência e cria comitê para enfrentar cheia do Rio Iaco, que atingiu 14,70 m

Nível do rio ainda não chegou à cota de transbordamento, mas já causa impactos; prefeitura autoriza medidas emergenciais, abrigos e contratações rápidas

A Prefeitura de Sena Madureira decretou situação de emergência e criou um comitê específico para coordenar ações de resposta à cheia do Rio Iaco, que atingiu 14,70 metros na quinta-feira (29). Os decretos nº 78 e 79/2026, publicados no Diário Oficial do Estado nesta sexta (30), autorizam a mobilização total da Defesa Civil, a abertura de abrigos e medidas excepcionais para socorro à população afetada.

O Comitê de Enfrentamento à Enchente do Rio Iaco (CEERI/2026), liderado pela Secretaria de Administração, terá representantes de diversas pastas, Bombeiros, PM e Câmara Municipal. Suas atribuições incluem assistência às famílias, logística, saúde e combate à desinformação.

Ainda que o rio esteja abaixo da cota de transbordamento, a elevação já provoca inundações em áreas de risco, como o bairro Praia do Amarilho. A emergência tem vigência de até 180 dias e permite agilizar compras de alimentos, água, medicamentos e transporte, conforme a lei de licitações.

