Acre
Sena Madureira decreta emergência e cria comitê para enfrentar cheia do Rio Iaco, que atingiu 14,70 m
Nível do rio ainda não chegou à cota de transbordamento, mas já causa impactos; prefeitura autoriza medidas emergenciais, abrigos e contratações rápidas
A Prefeitura de Sena Madureira decretou situação de emergência e criou um comitê específico para coordenar ações de resposta à cheia do Rio Iaco, que atingiu 14,70 metros na quinta-feira (29). Os decretos nº 78 e 79/2026, publicados no Diário Oficial do Estado nesta sexta (30), autorizam a mobilização total da Defesa Civil, a abertura de abrigos e medidas excepcionais para socorro à população afetada.
O Comitê de Enfrentamento à Enchente do Rio Iaco (CEERI/2026), liderado pela Secretaria de Administração, terá representantes de diversas pastas, Bombeiros, PM e Câmara Municipal. Suas atribuições incluem assistência às famílias, logística, saúde e combate à desinformação.
Ainda que o rio esteja abaixo da cota de transbordamento, a elevação já provoca inundações em áreas de risco, como o bairro Praia do Amarilho. A emergência tem vigência de até 180 dias e permite agilizar compras de alimentos, água, medicamentos e transporte, conforme a lei de licitações.
Comentários
Acre
Polícia Civil apreende adolescente de 13 anos com 4,5 kg de drogas em Rodrigues Alves
Crack e cocaína estavam escondidos no forro da casa; menor era usado por traficantes, segundo denúncia anônima recebida pela polícia
Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Civil de Rodrigues Alves na quinta-feira (29) após ser encontrado com aproximadamente 4,5 quilos de drogas, entre crack e cocaína, além de balanças de precisão e material para acondicionamento. A ação partiu de uma denúncia anônima que indicava que o menor estava guardando entorpecentes a mando de traficantes da região.
Os policiais foram até a residência do adolescente e, com autorização da mãe, realizaram a busca, localizando as drogas escondidas no forro da casa. O adolescente foi encaminhado à delegacia e responderá por ato infracional análogo ao tráfico. O caso será analisado pela Vara da Infância e da Juventude.
A Polícia Civil destacou o papel das denúncias anônimas no combate ao tráfico e reforçou que a ação evidencia a utilização de menores por facções criminosas no interior do estado.
Comentários
Acre
Morador de Manoel Urbano grava vídeo mostrando casa alagada pela cheia do rio Purus e critica falta de apoio da prefeitura
Família foi socorrida apenas por vizinhos, que ajudaram a retirar móveis e cederam abrigo temporário; região da baixada do porto é uma das mais atingidas no município
Um morador da baixada do porto, em Manoel Urbano, registrou em vídeo a água do rio Purus dentro de sua residência na manhã desta sexta-feira (30) e denunciou a falta de apoio do poder público durante a enchente. Nas imagens, é possível ver móveis e pertences sendo retirados às pressas com a ajuda de vizinhos, que também cederam um local provisório para a família.
“Tá tudo alagado já, muita água dentro de casa. A gente não teve apoio de ninguém, só dos vizinhos”, relata o morador, que ironizou a ausência de assistência municipal. A cheia do Purus tem atingido principalmente áreas baixas do município, forçando famílias a deixarem suas casas.
A Defesa Civil de Manoel Urbano ainda não se pronunciou sobre medidas de socorro específicas para a região. Enquanto isso, a solidariedade entre moradores tem sido a principal rede de apoio para quem perdeu o acesso a suas casas.
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia decreta situação de emergência após chuvas intensas
A Prefeitura de Epitaciolândia decretou situação de emergência nas áreas do município afetadas por chuvas intensas, enxurradas e processos erosivos. A medida consta no Decreto nº 023, de 29 de janeiro de 2026, assinado pelo prefeito Sérgio Lopes (PL), e publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (30).
Segundo o decreto, os eventos ocorreram entre 10 de dezembro de 2025 e 28 de janeiro de 2026, período em que o volume elevado e contínuo de chuvas provocou a elevação do nível dos igarapés, enxurradas, erosão de vias urbanas e rurais, além de danos significativos à infraestrutura municipal.
O ato considera relatório técnico da Defesa Civil Municipal, datado de 28 de janeiro de 2026 e assinado por engenheiro civil registrado no CREA/AC, que atesta os danos, riscos e prejuízos causados pelos fenômenos climáticos. Os desastres foram classificados de acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade) como chuvas intensas, enxurradas e erosão.
As chuvas afetaram tanto zonas urbanas quanto rurais, com destaque para os bairros Beira Rio, José Hassem, Liberdade e Satel, além do Assentamento Bahia. Entre as vias públicas com danos estão as ruas Três de Julho, José Castelo, Satiro Bento, Edmar Honório e Travessa Dona Neném, além de pontes e travessias nos ramais Torre, dos Pereiras, Povir, do Moco e Saraiva.
A prefeitura informou que a estimativa preliminar aponta prejuízos expressivos à infraestrutura pública, bens privados e custos emergenciais, superando a capacidade ordinária de resposta do município e exigindo apoio complementar dos governos estadual e federal.
O decreto autoriza as autoridades municipais a adotar todas as medidas necessárias para o socorro da população, mitigação de riscos e recuperação das áreas afetadas. Também permite, conforme a legislação federal, a dispensa de licitação para a aquisição de bens e contratação de serviços ou obras estritamente necessários durante a vigência da situação de emergência.
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil será responsável por articular e coordenar as ações, manter atualizadas as informações sobre os danos e necessidades, e instruir os processos de solicitação de apoio e reconhecimento da situação de emergência junto aos órgãos estaduais e federais.
Você precisa fazer login para comentar.