Sena Madureira celebra 121 anos com desfile cívico na Avenida Avelino Chaves nesta quinta-feira

Nesta terça-feira, 23, a equipe do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou em Plácido de Castro uma ação de cidadania voltada aos pescadores artesanais. Durante a iniciativa, foram prestados 600 atendimentos gratuitos, sendo 300 para pescadores de Plácido de Castro e 300 para pescadores de Acrelândia, com o objetivo de emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação faz parte da regularização documental necessária para que os trabalhadores da pesca tenham acesso ao seguro-defeso, benefício garantido pelo Decreto nº 12.527/2025. O auxílio é essencial para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa, permitindo a preservação dos ecossistemas.

O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da iniciativa. “O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil e do Instituto de Identificação, tem se dedicado a atender os pescadores artesanais com a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Essa iniciativa, que já começou nas cidades do Vale do Juruá, será levada também aos demais municípios, garantindo que todos possam ter acesso ao documento. Trata-se de um compromisso do governo com a categoria, assegurando que os pescadores continuem aptos a receber o benefício do seguro defeso”, enfatizou.

Durante a ação, o secretário de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto, participou da ação, apoiando a causa dos pescadores. Em demonstração de gratidão, os trabalhadores agraciaram o secretário com um pescado, reforçando o vínculo entre a categoria e o governo estadual.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Acre e da Polícia Civil em promover ações de cidadania e garantir os direitos dos trabalhadores da pesca artesanal, unindo regularização documental e proteção social.

