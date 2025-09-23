Cotidiano
Sena Madureira celebra 121 anos com desfile cívico na Avenida Avelino Chaves nesta quinta-feira
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, confirmou a realização do tradicional desfile cívico em comemoração aos 121 anos de emancipação política de Sena Madureira. O evento ocorrerá nesta quinta-feira (25), na Avenida Avelino Chaves, com início às 15h30.
A secretária municipal de Educação, Aurelina Pinheiro, reforçou o convite à população: “Em nome do prefeito Gerlen Diniz, queremos convidar toda nossa comunidade para prestigiar as apresentações das escolas e instituições. Nossa equipe está empenhada para promover um belíssimo evento”.
A organização informa que todos os preparativos estão sendo finalizados para garantir o sucesso do evento que celebra o desenvolvimento e a cultura da cidade. A expectativa é de grande participação popular no desfile que tradicionalmente reúne estudantes, entidades e autoridades locais.
Contexto Histórico
Sena Madureira, fundada em 25 de setembro de 1904, completa 121 anos de emancipação política nesta quinta-feira. O desfile cívico integra as comemorações oficiais pela data histórica do município acreano.
- Banda da Polícia Militar do Acre
- 8º Batalhão da Polícia Militar
- 6º Batalhão de Educação, proteção Ambiental (Corpo de Bombeiros do Acre)
- Loja Maçônica Fraternidade e Trabalho
- Escola Municipal Walfredo Guedes Monteiro
- Escola Municipal Euclides Feitosa Cavalcante
- Escola Municipal Raimundo Hermínio de Melo
- Escola Municipal Eugênio Augusto Areal
- Escola Municipal Guttemberg Modesto da Costa
- Escola Municipal Messias Rodrigues de Souza
- Escola Municipal Siqueira de Menezes
- Escola Municipal Eliziário Távora
- Clube de Desbravadores (Igreja Adventista)
- Secretaria Municipal de Educação
Polícia Civil do Acre realiza ação de cidadania e atende pescadores em Plácido de Castro
O auxílio é essencial para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa, permitindo a preservação dos ecossistemas
Nesta terça-feira, 23, a equipe do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou em Plácido de Castro uma ação de cidadania voltada aos pescadores artesanais. Durante a iniciativa, foram prestados 600 atendimentos gratuitos, sendo 300 para pescadores de Plácido de Castro e 300 para pescadores de Acrelândia, com o objetivo de emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).
A ação faz parte da regularização documental necessária para que os trabalhadores da pesca tenham acesso ao seguro-defeso, benefício garantido pelo Decreto nº 12.527/2025. O auxílio é essencial para a categoria durante o período em que a atividade pesqueira fica suspensa, permitindo a preservação dos ecossistemas.
O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da iniciativa. “O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil e do Instituto de Identificação, tem se dedicado a atender os pescadores artesanais com a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Essa iniciativa, que já começou nas cidades do Vale do Juruá, será levada também aos demais municípios, garantindo que todos possam ter acesso ao documento. Trata-se de um compromisso do governo com a categoria, assegurando que os pescadores continuem aptos a receber o benefício do seguro defeso”, enfatizou.
Durante a ação, o secretário de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto, participou da ação, apoiando a causa dos pescadores. Em demonstração de gratidão, os trabalhadores agraciaram o secretário com um pescado, reforçando o vínculo entre a categoria e o governo estadual.
A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Acre e da Polícia Civil em promover ações de cidadania e garantir os direitos dos trabalhadores da pesca artesanal, unindo regularização documental e proteção social.
Epitaciolândia e Vila City avançam às semifinais da Série B Masculino de Futsal
Quartas de final seguem neste fim de semana; finalistas garantem vaga direta na elite da competição
O Campeonato Acreano de Futsal Série B Masculino conheceu, neste sábado (20), os dois primeiros classificados para as semifinais. No Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o Epitaciolândia EC venceu o Montenegro por 3 a 1, enquanto o Vila City superou o Xapuri em uma partida movimentada, com placar de 5 a 3.
Com os resultados, Epitaciolândia e Vila City garantiram presença na próxima fase. Ainda restam duas partidas pelas quartas de final para definir os demais semifinalistas: Adesg x PSC e Capixaba x Rio Branco.
De acordo com o regulamento, os finalistas da Série B conquistam acesso direto para a Série A do estadual. Já o 3º e 4º colocados disputarão a repescagem contra os lanternas da elite, valendo outras duas vagas na divisão principal.
PSC e Café com Leite vencem na rodada de abertura da Seletiva
Duas partidas marcaram nesta segunda, 22, no ginásio Álvaro Dantas, a abertura da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.
No primeiro jogo, o PSC derrotou o Preventório por 4 a 2 e no segundo confronto, o Café com Leite/Porto Acre bateu o Lyon por 6 a 5.
Mais dois jogos
A Seletiva terá sequência nesta terça, 23, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais dois jogos. Preventório e Lyon disputam a primeira partida e no segundo confronto o Café com Leite enfrenta o PSC.
