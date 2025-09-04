fbpx
Sena Madureira bate o Andirá e assume 3ª colocação no Estadual

4 horas atrás

Foto Sueli Rodrigues: Sena Madureira faz um início de Estadual surpreendente

Sena Madureira bateu o Andirá por 5 a 2 neste quarta, 3, no Florestinha, e assumiu a 3ª colocação do Campeonato Estadual Sub-17. Sena Madureira e São Francisco têm 12 pontos, mas a equipe do interior leva vantagem nos critérios de desempate.

Plácido x Vasco

A fase de classificação do Estadual Sub-17 terá um confronto entre Plácido de Castro e Vasco nesta quinta, 4, a partir das 15 horas, no Florestinha.

Vereador fiscaliza obras de recuperação em ramais de Epitaciolândia

2 horas atrás

4 de setembro de 2025

Miro Bispo (PDT) visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar os serviços executados pelo Deracre, que melhoram o escoamento da produção e o acesso das famílias

O vereador Miro Bispo (PDT) realizou visita aos ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó, executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). Foto: cedida 

O vereador Miro Bispo (PDT) dedicou esta semana à fiscalização das obras de melhorias em vias rurais de Epitaciolândia. O parlamentar visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar de perto os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Durante a inspeção, o vereador destacou a importância das intervenções para a população local, agradecendo a sensibilidade da diretora-presidente do Deracre, Sula Ximenes, em atender às demandas.

Segundo Miro Bispo, a fiscalização tem como objetivo acompanhar de perto a qualidade dos serviços e ouvir os moradores beneficiados. Foto: cedida 

“O trabalho do Deracre está melhorando a vida dos moradores da nossa região. Essa ação demonstra compromisso com quem mais precisa”, afirmou Bispo.

As obras, que garantem melhores condições de trafegabilidade, visam facilitar o deslocamento das famílias e o escoamento da produção rural. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, os ramais estejam em plenas condições de tráfego para enfrentar o período de inverno, quando o acesso tradicionalmente se torna mais difícil.

A expectativa é que os ramais estejam em plenas condições para o período de inverno, quando o acesso costuma ser mais difícil. Foto: cedida 

Idoso é esfaqueado em via pública; vítima suspeita de ex-mulher como mandante do crime

3 horas atrás

4 de setembro de 2025

Homem de 59 anos foi atacado por dois homens em uma moto no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele passou por atendimento médico e foi liberado; caso será investigado pela Polícia Civil

Os suspeitos se aproximaram e um deles disse: “você vai morrer e você já sabe quem mandou”. Foto: captada 

Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele foi esfaqueado por dois indivíduos em uma motocicleta, que em seguida fugiram do local. A vítima relatou à Polícia Militar que desconfia que sua ex-mulher seja a mandante do crime.

De acordo com o relato, a vítima transitava pela rua quando foi abordada pelos suspeitos. O passageiro da moto desceu, proferiu a frase “você vai morrer e você já sabe quem mandou” e desferiu a facada. Após o ataque, os dois fugiram em direção ao bairro João Alves.

Socorrido por populares, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por procedimentos médicos e recebeu alta. Ele suspeita que o atentado tenha relação com desentendimentos recentes com a ex-esposa, envolvendo a partilha de bens após o término do relacionamento.

O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

Populares prestaram socorro e levaram o homem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Foto: captada 

Fafs vai fechar inscrições da Seletiva para Copa Norte no dia 15

4 horas atrás

4 de setembro de 2025

Foto João Valente: Dirigentes se movimentam para confirmar equipes na disputa

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs), confirmou para o próximo dia 15 o fechamento das inscrições da Seletiva para a Copa Norte 2025. O torneio será entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.

“Deveremos ter uma competição com no mínimo cinco equipes. Essa pode ser uma excelente oportunidade para disputar a Copa Norte”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Corinthians e Flu da Bahia

Corinthians e Fluminense da Bahia estão confirmados na disputa da Copa Norte. A terceira vaga para o futsal acreano no torneio ocorreu por causa da desistência dos times do Pará.

“As equipe do Pará não quiseram jogar a competição. Teremos uma Seletiva muito disputada”, comentou o presidente.

