Sena Madureira bate o Andirá e assume 3ª colocação no Estadual

Miro Bispo (PDT) visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar os serviços executados pelo Deracre, que melhoram o escoamento da produção e o acesso das famílias

O vereador Miro Bispo (PDT) dedicou esta semana à fiscalização das obras de melhorias em vias rurais de Epitaciolândia. O parlamentar visitou os ramais Manoel Gomes, Núcleo e Mocó para acompanhar de perto os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

Durante a inspeção, o vereador destacou a importância das intervenções para a população local, agradecendo a sensibilidade da diretora-presidente do Deracre, Sula Ximenes, em atender às demandas.

“O trabalho do Deracre está melhorando a vida dos moradores da nossa região. Essa ação demonstra compromisso com quem mais precisa”, afirmou Bispo.

As obras, que garantem melhores condições de trafegabilidade, visam facilitar o deslocamento das famílias e o escoamento da produção rural. A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, os ramais estejam em plenas condições de tráfego para enfrentar o período de inverno, quando o acesso tradicionalmente se torna mais difícil.

