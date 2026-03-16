Semulher leva programa educativo sobre masculinidades e respeito ao Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado da Mulher do Acre (Semulher) realizou mais uma edição do programa Papo de Homem, nesta segunda-feira, 16, em Rio Branco, desta vez com integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A iniciativa, que integra as ações permanentes da pasta, promoveu um espaço de diálogo e reflexão sobre o papel dos homens na construção de relações mais respeitosas e na prevenção da violência contra as mulheres.

O programa foi idealizado a partir da cartilha “Como conversar com homens sobre violência contra as mulheres”, produzida pelo Instituto Papo de Homem e adaptada pela Semulher. A proposta tem como foco o trabalho educativo de conscientização, sensibilização e responsabilização de homens e meninos, estimulando uma cultura de diálogo, respeito e promoção da paz.

Durante o encontro, foram discutidos temas como masculinidades, responsabilidades nas relações e a importância da participação masculina no enfrentamento à violência de gênero. A atividade busca provocar reflexões sobre comportamentos, atitudes e valores que contribuam para a construção de uma sociedade mais segura para mulheres e meninas.

Para o 1º Tenente do Corpo de Bombeiros, Jônney Turi, o debate é fundamental para ampliar a consciência social sobre o tema.

“Esse assunto é super importante, ainda mais neste mês que faz alusão às mulheres. Precisamos debater, gerar conhecimento sobre o porquê de esse número de casos de violência contra a mulher ser tão alto e, com isso, despertar em nós a responsabilidade de sermos pessoas mais ativas na sociedade, na luta para combater essa violência. Nenhum tipo de violência é aceitável, seja ela física, psicológica ou sexual, e nós, como homens e cidadãos, devemos combater essa violência. Quando começamos a entender a origem, a gênese do problema, fica mais fácil sermos mais assertivos no combate”, destacou.

A palestra, ministrada pela servidora Paula Luane Braga, chefe do Departamento de Ações Temáticas e Participação Política das Mulheres da Semulher, ressaltou a importância de envolver os homens no debate. “Dialogar com os homens é fundamental no enfrentamento à violência contra as mulheres. Durante muito tempo, esse debate ficou restrito apenas às mulheres, como se fosse um problema somente nosso, mas a violência de gênero nasce dentro de uma estrutura social que também forma e influencia os homens. Por isso, é essencial trazê-los para o centro do diálogo, da reflexão e, principalmente, da responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa”, afirmou.

Segundo Paula, quando os homens participam dessas conversas, passam a refletir sobre comportamentos, valores e padrões muitas vezes naturalizados ao longo da vida. “Esse processo de conscientização é um passo importante para a mudança cultural que precisamos promover. O enfrentamento à violência contra as mulheres não é uma luta isolada, é uma responsabilidade social de todos”, completou.

Ao levar o programa para instituições como o Corpo de Bombeiros, a Semulher fortalece as estratégias de prevenção e amplia o alcance das ações educativas, envolvendo diferentes setores da sociedade na promoção de mudanças culturais necessárias para o enfrentamento da violência.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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