Cotidiano
Semulher leva programa educativo sobre masculinidades e respeito ao Corpo de Bombeiros
A Secretaria de Estado da Mulher do Acre (Semulher) realizou mais uma edição do programa Papo de Homem, nesta segunda-feira, 16, em Rio Branco, desta vez com integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A iniciativa, que integra as ações permanentes da pasta, promoveu um espaço de diálogo e reflexão sobre o papel dos homens na construção de relações mais respeitosas e na prevenção da violência contra as mulheres.
O programa foi idealizado a partir da cartilha “Como conversar com homens sobre violência contra as mulheres”, produzida pelo Instituto Papo de Homem e adaptada pela Semulher. A proposta tem como foco o trabalho educativo de conscientização, sensibilização e responsabilização de homens e meninos, estimulando uma cultura de diálogo, respeito e promoção da paz.
Durante o encontro, foram discutidos temas como masculinidades, responsabilidades nas relações e a importância da participação masculina no enfrentamento à violência de gênero. A atividade busca provocar reflexões sobre comportamentos, atitudes e valores que contribuam para a construção de uma sociedade mais segura para mulheres e meninas.
Para o 1º Tenente do Corpo de Bombeiros, Jônney Turi, o debate é fundamental para ampliar a consciência social sobre o tema.
“Esse assunto é super importante, ainda mais neste mês que faz alusão às mulheres. Precisamos debater, gerar conhecimento sobre o porquê de esse número de casos de violência contra a mulher ser tão alto e, com isso, despertar em nós a responsabilidade de sermos pessoas mais ativas na sociedade, na luta para combater essa violência. Nenhum tipo de violência é aceitável, seja ela física, psicológica ou sexual, e nós, como homens e cidadãos, devemos combater essa violência. Quando começamos a entender a origem, a gênese do problema, fica mais fácil sermos mais assertivos no combate”, destacou.
A palestra, ministrada pela servidora Paula Luane Braga, chefe do Departamento de Ações Temáticas e Participação Política das Mulheres da Semulher, ressaltou a importância de envolver os homens no debate. “Dialogar com os homens é fundamental no enfrentamento à violência contra as mulheres. Durante muito tempo, esse debate ficou restrito apenas às mulheres, como se fosse um problema somente nosso, mas a violência de gênero nasce dentro de uma estrutura social que também forma e influencia os homens. Por isso, é essencial trazê-los para o centro do diálogo, da reflexão e, principalmente, da responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa”, afirmou.
Segundo Paula, quando os homens participam dessas conversas, passam a refletir sobre comportamentos, valores e padrões muitas vezes naturalizados ao longo da vida. “Esse processo de conscientização é um passo importante para a mudança cultural que precisamos promover. O enfrentamento à violência contra as mulheres não é uma luta isolada, é uma responsabilidade social de todos”, completou.
Ao levar o programa para instituições como o Corpo de Bombeiros, a Semulher fortalece as estratégias de prevenção e amplia o alcance das ações educativas, envolvendo diferentes setores da sociedade na promoção de mudanças culturais necessárias para o enfrentamento da violência.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Preço da carne sobe em Rio Branco: acém, picanha e fígado lideram altas, aponta pesquisa da Ufac
Levantamento do PET Economia mostra aumento em todos os 14 cortes analisados; ovos também registraram variação de 8,55%
O preço da carne registrou aumento em Rio Branco, segundo levantamento realizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac), que acompanha semanalmente os valores praticados em supermercados e açougues da capital acreana. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (16).
A pesquisa considerou preços coletados entre sábado (8) e sexta-feira (14) de março de 2026 e analisou 14 tipos de cortes de carne, identificando aumento no valor médio de todos os produtos pesquisados no período.
Principais altas
Entre as principais altas estão:
-
Acém: variação de 5,90%
-
Picanha: aumento de 4,85%
-
Fígado: alta de 4,61%
Açougues x supermercados
A pesquisa também comparou os preços praticados em açougues e supermercados da capital. Na maioria dos casos, os valores encontrados nos supermercados ficaram acima dos registrados nos açougues :
|Corte
|Preço médio (açougues)
|Preço médio (supermercados)
|Picanha
|R$ 66,63
|R$ 81,98
|Filé
|R$ 66,01
|R$ 84,10
|Coxão mole
|R$ 36,82
|R$ 46,98
|Fraldinha
|R$ 36,50
|R$ 45,08
Outros produtos
Além da carne, o levantamento identificou aumento em outros produtos ligados ao consumo doméstico. A cartela com 30 ovos apresentou variação de 8,55% no período analisado.
Impacto no orçamento familiar
De acordo com o PET Economia, a elevação dos preços impacta diretamente o orçamento das famílias acreanas, já que a carne possui peso relevante na alimentação da população.
Análise de especialista
O professor de economia da Ufac, Rubicleis Gomes, explica que o aumento tem relação com fatores ligados à produção e à demanda pelo produto:
“Nós vamos ter um conjunto de fatores que explicam esta situação. Espera-se que em 2026 tenhamos um aumento de aproximadamente 10%. Temos impactos do lado da oferta: com o aumento do preço dos bezerros, o pecuarista opta por reter as fêmeas no campo, em vez de abatê-las, na expectativa de que os bezerros nascidos no ano seguinte terão um valor elevado. E do lado da demanda: a demanda aquecida no mercado interno em função do aumento do rendimento das famílias e também o aumento da demanda internacional. Conclusão: aumento de preços”, afirmou.
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“Não estou aqui pra ser vice”: Bocalom reafirma candidatura ao governo e aguarda definição do PSDB
Prefeito de Rio Branco descarta compor chapa com Alan Rick e diz que conversa decisiva com os tucanos ocorre nesta terça (17)
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou durante agenda da abertura do ano letivo municipal, nesta segunda-feira (16), que não pretende disputar as eleições como candidato a vice-governador e reforçou que seu objetivo é concorrer ao governo do Acre nas eleições de 2026.
A declaração foi dada ao comentar as articulações políticas para o próximo pleito, incluindo conversas com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e a possibilidade de alianças com outros nomes da política acreana.
Questionado sobre uma eventual composição como vice em uma chapa encabeçada pelo senador Alan Rick (Republicanos), o prefeito foi direto ao responder.
“Eu não tô aqui pra ser vice”, afirmou.
Negociações com o PSDB
Bocalom também comentou sobre as negociações partidárias em andamento e disse que mantém diálogo com a direção nacional do PSDB para definir seu futuro político. O movimento ocorre após o Partido Liberal (PL) ter comunicado ao prefeito que não apoiaria sua pré-candidatura ao governo.
“Já é a terceira conversa que temos com o PSDB nacional. Amanhã deverá ser uma conversa definitiva, porque precisamos definir logo. Temos que formar chapa para deputado federal e deputado estadual”, disse.
O prefeito relembrou que já teve uma longa trajetória no partido e destacou que foi no PSDB que construiu boa parte de sua carreira política.
“Aquele partido me acolheu em seis eleições. Ganhamos duas eleições no Acre e quatro aqui em Rio Branco”, afirmou.
Alinhamento político
Apesar das negociações, Bocalom afirmou que segue alinhado politicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), embora tenha enfrentado dificuldades para permanecer no Partido Liberal, legenda ligada ao ex-chefe do Executivo federal.
O prefeito já havia manifestado publicamente, em declarações anteriores, que recebeu com tristeza a decisão do PL, mas que respeita a posição do partido e compreende a estratégia adotada.
Caso a filiação ao PSDB se confirme, Bocalom retornaria a uma sigla pela qual já disputou eleições anteriores, onde obteve vitórias em Acrelândia e outras disputas importantes no estado. A reunião definitiva com as lideranças nacionais do PSDB deve selar o destino do prefeito, que busca consolidar sua pré-candidatura ao governo estadual.
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Acre tem 82,3% das famílias endividadas, aponta pesquisa da Fecomércio
Percentual é superior à média nacional de 80,2%; comprometimento da renda atinge 31,7% e é maior entre famílias com até 5 salários mínimos
A Pesquisa sobre o Endividamento e Inadimplência com Consumidor (PEIC), divulgada recentemente pela Confederação Nacional do Comércio, traz resultados preocupantes sobre o endividamento em todo o País. Os dados revelam que 80,2% das famílias brasileiras estão endividadas em fevereiro — o maior valor em toda a série histórica.
Dessas, 29,6% estão com dívidas atrasadas há mais de 30 dias, e 12,6% afirmam não ter condições de pagá-las no momento, tornando-se inadimplentes . Por outro lado, o percentual de famílias que fazem tal afirmação foi menor do que o observado em janeiro, indicando que as famílias consumidoras estão mais dispostas a manter as contas em dia ou com pouco atraso.
Cenário no Acre
No Acre, as análises da Federação do Comércio (Fecomércio-AC) mostram situação semelhante, com 109.059 famílias endividadas, ou seja, 82,3% delas — percentual superior à média nacional.
O número de famílias com contas em atraso há mais de 30 dias chegou a 38,4%, atingindo 50.915 famílias.
Um lado positivo também observado no Acre é que o número de famílias que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas vem diminuindo mensalmente, saindo de 15.392 famílias em janeiro para 14.662 em fevereiro — uma redução de 4,98%, indicando que as famílias do estado estão preocupadas em manter as contas em dia.
Comprometimento da renda
As famílias endividadas comprometem 31,7% da renda, o mesmo percentual percebido em janeiro, mas maior do que o observado ao longo de 2025.
Tal comprometimento atinge com mais intensidade famílias com renda de até 10 salários mínimos, com forte concentração nas famílias com renda de até 5 salários. Enquanto isso, o comprometimento das famílias com renda superior a 10 salários mínimos é de 28,1%.
Análise da Fecomércio
Egídio Garó, assessor da presidência da Fecomércio Acre, analisa o cenário:
“O consumo está sob a influência da pouca oferta do crédito e da alta taxa Selic, que deve permanecer elevada até o final do ano, segundo projeções. Mesmo com tais dificuldades, as famílias estão consumindo mais do que necessário. Se por um lado há a melhoria do poder aquisitivo, que leva ao consumo, por outro, muitas famílias, notadamente de renda de até 5 salários, utilizam com demasia o crédito nas compras de produtos não duráveis e as fazem parceladamente. Esse último fator dificulta o planejamento doméstico e, consequentemente, levará as famílias a um endividamento ainda maior”.
Com Fecomércio Acre
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