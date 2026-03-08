Semifinais do Campeonato Estadual serão disputadas nos dias 14 e 18

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre(FFAC) confirmou para os dias 14 e 18 deste mês as semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Galvez(1º) vai enfrentar o Rio Branco(4º) e o Humaitá(2º) joga contra o Santa Cruz(3º). Galvez e Humaitá Galvez e Humaitá entram para as semifinais com vantagem. Se as equipes vencerem os primeiros confrontos das semifinais, serão as finalistas da …

