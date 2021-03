Nos dias 23, 24 e 25 coordenadores da SEMED em parceria com o Núcleo Estadual fizeram visitas às comunidades rurais, nos locais de difícil acesso.

O objetivo dessa visita foi a renovação das matrículas dos alunos, novas matrículas e levantamento de demandas.

Estava presente o Coordenador do EJA Fernando Souza, fazendo levantamento das necessidades desse público, para planejar ações que venham a trazer de volta essas pessoas que não puderam ter acesso ao ensino na idade certa.

A Coordenadora do Ensino Especial Sandra Ribeiro Saraiva também estava presente e aproveitou o momento para aplicar o 1° diagnóstico de 2021 para às crianças com necessidades especiais, para a partir desses dados elaborar um plano de desenvolvimento individualizado, ainda que breve e que possa ser revisado sempre. Pois nenhum estudante aprende com uma intervenção feita para todos, “Se tivermos que pensar em aspectos a serem considerados é importante que se leve em conta, além das potencialidades e das aprendizagens que ele já construiu, o tipo de ajuda e apoio que cada um pode necessitar, explica.

A Coordenadora Rural Aibunaw Moncada, ressalta a importância de todos os alunos da Zona Rural estarem matriculados e participando das aulas remotas. “A aprendizagem se dá em múltiplos espaços. A sala de aula é um deles. Mas nesse tempo de quarentena, é bom a gente pensar estratégias para quebrar com a ideia de que só aprende dentro da sala de aula. Dá para ensinar e aprender em outros espaços, sem tirar o papel do professor nesse processo”, disse ela.

Todas essas ações foram coordenadas pela Secretaria de Educação Eunice Maia Gondim. Todos os protocolos de biossegurança da COVID-19 estão sendo seguidos durante as visitas.

Comentários