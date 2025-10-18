Acre
Semana do Brincar chega à Vila Acre e segue neste domingo na Baixada da Sobral
A segunda edição da Semana do Brincar, iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), foi realizada neste sábado, 18, na Travessa Bom Jesus, nº 530, bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ação reuniu dezenas de crianças e famílias em uma tarde de lazer, com brincadeiras, distribuição de lanches e atividades educativas voltadas à convivência e ao fortalecimento comunitário.
A primeira edição do projeto aconteceu no último dia 11 de outubro, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12.
Neste domingo, 19, o projeto segue para a Baixada da Sobral, onde será realizada a terceira edição da Semana do Brincar, com uma nova programação voltada ao público infantil.
“Levar o brincar para os bairros é levar alegria, esperança e cidadania. É uma forma de mostrar que toda criança tem o direito de viver a infância em plenitude, com segurança e amor. Essa é uma das formas mais bonitas de construir uma cidade mais humana”, afirmou o vereador Joabe Lira.
Lei sancionada
A Semana do Brincar agora faz parte do calendário oficial de eventos de Rio Branco. A Lei Municipal nº 2.597/2025, de autoria do vereador Joabe Lira (PP), foi sancionada na quinta-feira, 16, pelo prefeito Tião Bocalom, durante cerimônia no auditório da prefeitura.
A nova legislação estabelece que o município deverá promover, anualmente, ações voltadas ao direito de brincar, estimulando atividades educativas, culturais e esportivas em escolas, praças e espaços públicos. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a importância do lazer como instrumento de desenvolvimento social e fortalecimento de vínculos comunitários.
Para o vereador Joabe Lira, a sanção representa o reconhecimento de uma causa que ultrapassa o simbolismo. “O brincar é um ato de amor, e quando o poder público transforma isso em política permanente, ele reafirma o compromisso com o futuro das nossas crianças”, destacou o parlamentar.
Comentários
Acre
Acre receberá R$ 13,6 milhões para restaurar 1.200 hectares na Reserva Extrativista Chico Mendes
Recursos do Fundo Amazônia serão destinados exclusivamente à recuperação ambiental de área equivalente a 1.200 campos de futebol na reserva emblemática
Os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciaram o resultado do edital de seleção do Restaura Amazônia, ação que apoia a recuperação ecológica e produtiva da Amazônia Legal, especialmente no chamado Arco da Restauração. A iniciativa destina R$ 126 milhões do Fundo Amazônia para impulsionar ações de reparação em 80 assentamentos, com benefício direto para cerca de 6 mil famílias.
A divulgação foi realizada na abertura do evento “Participação Social na Agenda de Ação COP30”, no Centro de Convivência Athos Bulcão, Universidade de Brasília (UnB).
O Acre foi contemplado com R$ 13,6 milhões em recursos do Fundo Amazônia destinados exclusivamente à restauração ecológica de 1.200 hectares na Reserva Extrativista Chico Mendes. O investimento específico para a reserva representa parte dos R$ 126 milhões anunciados para o estado e focará na recuperação de áreas degradadas equivalentes a aproximadamente 1.200 campos de futebol.
Detalhes do projeto na RESEX Chico Mendes:
Área a ser restaurada: 1.200 hectares
Investimento específico: R$ 13,6 milhões
Localização: Reserva Extrativista Chico Mendes
Tipo de intervenção: Restauração ecológica
A Reserva Extrativista Chico Mendes, criada em 1990 em homenagem ao líder seringueiro assassinado, é uma das unidades de conservação mais emblemáticas da Amazônia brasileira, abrangendo territórios de vários municípios acreanos. Os recursos permitirão implementar técnicas de recuperação florestal que beneficiarão diretamente as comunidades extrativistas que dependem da floresta em pé para seu sustento.
O recurso viabilizará 17 projetos localizados em sete estados, são eles: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Aproximadamente 4,6 mil hectares de terras devem ser recuperados com a medida, que prevê o plantio de 6,7 milhões de árvores e a geração de 1.680 novos empregos. A estratégia é fruto do segundo bloco de editais do programa, publicado em abril deste ano. No total, as chamadas receberam 64 propostas.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o ato evidencia o conjunto de medidas lideradas pelo presidente Lula para recuperar o protagonismo do Brasil na agenda ambiental, comprometido com a justiça social e a democracia. “Para a gente mostrar que é possível um novo ciclo de prosperidade, dessa vez, sem deixar ninguém para trás: mulheres, jovens, indígenas, quilombolas e o povo preto. Por isso, a COP30 tem que ser a COP da implementação”, declarou.
Liderado pelo MMA e gerido pelo BNDES, o Fundo Amazônia é considerado a maior iniciativa mundial para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+) e um dos principais instrumentos de execução da política ambiental e climática brasileira.
A composição financeira do fundo, explicou Marina Silva, está diretamente ligada ao desempenho que o país tem alcançado com a redução do desmatamento. Isso porque alguns financiadores internacionais, por exemplo, condicionam o envio de recursos à redução das emissões brasileiras, que é atingida pela queda desse índice, sobretudo na Amazônia.“Toda vez que a gente consegue reduzir a emissão de CO₂ e o desmatamento, podemos captar recursos”, ressaltou a ministra.
Os esforços do governo federal para reduzir o desmatamento já permitiram a queda de 46% no bioma em 2024, quando comparado a 2022. A meta é zerar a taxa de todos os biomas até 2030.
Em sua fala, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o programa potencializa a conservação da biodiversidade e amplia a produção sustentável de alimentos para a população local. “Nesse processo de reflorestamento através de sistemas agroflorestais, vamos dar conta do desenvolvimento econômico e da produção de alimentos para o povo da Amazônia”, afirmou.
Restaura Amazônia
O Restaura Amazônia dialoga com o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), que tem como meta recuperar 12 milhões de hectares de florestas em todo o país até 2030. O plano é o principal instrumento da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).
Nesse contexto, o Restaura apoia projetos de restauração ecológica e produtiva de florestas nativas na Amazônia Legal, no chamado Arco do Desmatamento, a partir de chamadas públicas. A medida integra o projeto Arco da Restauração, que receberá um aporte total de R$ 1 bilhão, com R$ 450 milhões não reembolsáveis do Fundo Amazônia, destinados ao Restaura Amazônia. O valor foi anunciado pelo governo federal em 2023.
“Essa é uma ação histórica voltada para o restauro florestal. O Brasil está de um lado enfrentando o desmatamento e de outro reconstruindo a Amazônia, restaurando a Amazônia”, frisou a presidente em exercício do BNDES, Tereza Campello.
Governança fundiária
MMA, MDA e BNDES apresentaram ainda a aprovação de R$ 148,7 milhões, também do Fundo Amazônia, para fortalecer a governança fundiária na Amazônia Legal. A ação será executada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em parceria com o MDA, e deve garantir a titulação de terras para 13 mil famílias de 33 assentamentos.
Os recursos serão utilizados para aprimorar a inteligência territorial, modernizar os sistemas e bases de dados, ampliar a capacidade operacional do Incra e dos entes federativos e promover o georreferenciamento e a regularização fundiária de terras públicas e assentamentos.
Participação Social na Agenda de Ação COP30
Iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência da República, o evento reuniu representantes do Fórum Interconselhos e dos Fóruns de Participação Social dos Estados da Amazônia Legal para consolidar as contribuições da sociedade civil para a conferência.
Ainda na abertura, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, enfatizou que o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil é fundamental para construir propostas concretas para combater a emergência climática. “A participação social não é um anexo, rodapé ou vitrine, é a espinha dorsal da agenda climática do país. Estamos caminhando para a COP com uma das maiores participações sociais da história”, destacou. “É a COP dos resultados, onde a vida real propõe, e o compromisso pode virar resultado concreto na vida das pessoas”.
A avaliação foi reforçada pelo presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago. “A participação social é o coração da COP30. O que precisamos assegurar é a manutenção dessa tradição do Brasil de ter uma ampla participação social”, pontuou.
Estiveram presentes na solenidade a ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; a secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelli Mafort; a reitora da UnB, Rozana Naves; a secretária Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA, Edel Moraes; o secretário nacional de Participação Social da Presidência da República, Renato Simões; a deputada federal Antônia Lúcia e a campeã da Juventude para a COP30, Marcele Oliveira.
Com Assessoria Especial de Comunicação Social do MMA
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia realiza Dia D de Multivacinação com testes rápidos e orientações de saúde
Ação da Secretaria Municipal de Saúde oferece diversos serviços preventivos à população com equipes dedicadas a atendimento acolhedor e de qualidade
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na sexta-feira (18) mais uma importante ação do Dia D de Multivacinação. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e a prevenção em saúde.
Durante a ação, foram disponibilizados diversos testes rápidos e orientações de saúde, reforçando a dedicação da administração municipal com o cuidado integral dos cidadãos. O trabalho conta com o empenho das equipes de saúde, que garantem um atendimento acolhedor e de qualidade a todos os participantes.
A estratégia de multivacinação busca atualizar a carteira de vacinação da população epitaciolandense, prevenindo doenças e promovendo saúde coletiva. A ação representa mais um esforço da gestão municipal para ampliar o acesso aos serviços de saúde e conscientizar a população sobre a importância da imunização e dos cuidados preventivos.
Comentários
Acre
‘Feito de mãos que acolhem’, diz Mailza em sessão na Aleac que celebra os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social
Mailza destacou o caráter humano e transformador da política de assistência social e reafirmou o compromisso do governo em fortalecer o Suas nos 22 municípios acreanos
Emoção, reconhecimento e compromisso social marcaram na sexta-feira, 17, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A Casa do Povo abriu suas portas para celebrar os 20 anos de implementação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), em uma sessão solene que atendeu a um pedido da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, e foi formalizada por requerimento do deputado estadual Pedro Longo.
A homenagem antecede a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que será realizada nos dias 22 e 23 de outubro, e reuniu gestores, trabalhadores, conselheiros, parlamentares e representantes da sociedade civil que fazem parte da história e da consolidação do Suas no Acre.
Durante a solenidade, foi prestada uma homenagem especial à senhora Luíza de Marilac Pereira Santos, reconhecida por sua dedicação e contribuição à implantação do Suas no estado. A servidora aposentada recebeu uma placa de reconhecimento entregue pelas autoridades presentes, entre elas o deputado Pedro Longo e a vice-governadora Mailza Assis.
“O Suas é feito de gente que acredita no poder de transformar vidas”
Em seu discurso, Mailza destacou o caráter humano e transformador da política de assistência social e reafirmou o compromisso do governo em fortalecer o Suas nos 22 municípios acreanos.
“É que o Suas não é um sistema feito de números, ele é feito de gente, de mãos que acolhem, de corações que escutam, de olhares que enxergam o outro com a humanidade. Ele é a presença concreta do estado que cuida, protege e acredita. E é isso que queremos continuar fazendo. Hoje celebramos vidas transformadas, trajetórias construídas e sonhos restaurados. O Suas nasceu do coração de um Brasil que decidiu olhar para os que mais precisam, não por pena, mas por respeito e compromisso. Deixamos de ser uma política de favor e passamos a ser uma política de direito”, afirmou.
A vice-governadora lembrou que o sistema, criado em 2005, consolidou uma rede nacional de proteção social não contributiva, que assegura o atendimento e acompanhamento de milhões de famílias em vulnerabilidade.
“Aqui no Acre, o Suas floresceu em cada Cras, Creas e centro de convivência. São histórias de recomeço, de jovens que encontraram oportunidades, de idosos que voltaram a sorrir e de servidores que, todos os dias, fazem um Acre de amor e cidadania”, completou.
Parlamento e sociedade civil
O deputado Pedro Longo, autor do requerimento, destacou o simbolismo da data e o papel da Assembleia em reconhecer políticas públicas que transformam realidades. “O Brasil tem bons exemplos de políticas públicas, como o SUS e o Suas, que são referências para o mundo. E é uma honra ver no Acre uma vice-governadora à frente dessa pauta, conduzindo com sensibilidade e compromisso as ações voltadas aos mais vulneráveis”, afirmou.
O evento contou ainda com as participações da defensora pública-geral Juliana Marques, o secretário municipal de Assistência Social de Rio Branco e presidente do Coegemas, João Marcos Luz, da representante da Secretaria de Estado de Planejamento Regiane Oliveira, além de representantes dos usuários e entidades da sociedade civil.
O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) e representante da OAB/AC, Gabriel Maia Gelpke, destacou os avanços alcançados no Acre, especialmente com o cofinanciamento estadual e a formação de profissionais da área.
“É a política pública mais abrangente no tocante ao atendimento, seja através do serviço, do benefício, àqueles que estão em situação vulnerável. E ela avançou nesses últimos 20 anos no estado. Isso sempre foi um sonho da nossa política, do nosso conselho, que o Estado cofinanciasse os municípios. Mas eu considero que existem grandes desafios para o Suas, que a gente precisa superar nesses próximos anos. Uma política de 20 anos, que faz parte do tripé da segurança social desse país, não tem minimamente garantia orçamentária, que tem outras políticas como a educação, como a saúde, e isso precisa mudar”, afirmou.
Reconhecimento à Luíza de Marilac
Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem à pioneira Luíza de Marilac Pereira dos Santos, lembrada por sua trajetória e contribuição na construção da política de assistência social no Acre. Seu filho, o procurador do Estado, Paulo Jorge Santos, emocionou o público ao relembrar a dedicação da mãe.
“Quero trazer a vocês um testemunho vivo de como isso foi feito no estado do Acre. Foram pessoas que dedicaram a sua vida pra essa causa. Foram pessoas como minha mãe, Luíza Marilac, e tantas outras, que com sensibilidade e coragem, ajudaram a construir o Suas antes mesmo de ele existir formalmente. São pessoas que tiveram esse olhar sensível, lá nos idos de 1980. E pessoas tocaram o coração de outras pessoas e eu ouso dizer que todos vocês que estão aqui se dedicaram a labutar nessa área, porque foram inspiradas por alguém”, disse.
Luíza de Marilac ingressou no serviço público estadual em 1970, na Secretaria de Educação, como professora. Em 1980, passou a atuar na Fundação do Bem-Estar Social do Acre (Funbesa), onde foi contratada como técnica em educação. Formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e pós-graduada pela Universidade de São Paulo (USP), com foco na defesa dos direitos da criança e do adolescente, Luíza teve papel fundamental na estruturação e implementação da política de assistência social estadual e municipal. Reconhecida por sua trajetória ética e por sua contribuição intelectual, ela continua sendo referência para acadêmicos de graduação e pós-graduação, que a procuram para resgatar e preservar a memória da construção histórica do Suas no Acre.
Compromisso com o futuro
A chefe de gabinete da SEASDH e assistente social, Sandra Amorim, ressaltou que o Suas representa a consolidação de uma luta histórica por direitos no Acre e lembrou a importância dos pioneiros da política de assistência.
“As telas que decoram este plenário gritam por direitos e simbolizam a luta silenciosa dos que vieram antes de nós. O Suas representa essa conquista, essa consolidação. É o sistema que garante voz e dignidade a quem mais precisa, e nós, enquanto assistentes sociais da atual geração não podemos deixar um legado menor do que esse, temos o dever de mantê-lo vivo e fortalecido”, afirmou.
O representante dos usuários do Suas, João Lucas Silva, destacou a importância da participação popular na construção das políticas públicas. “O Suas não existe sem seus usuários. Somos protagonistas, sujeitos de direito e parte essencial dessa política pública. Cada história, cada experiência compartilhada, ajuda a aperfeiçoar os serviços e a garantir que ninguém seja invisibilizado. O Suas é o espaço de escuta, acolhimento e cidadania”, disse.
Já a representante da sociedade civil, Paula Raíssa Almeida, enfatizou a parceria entre o poder público e as organizações sociais na efetivação da política de assistência. “Os 20 anos do Suas são resultado de uma construção coletiva. A rede privada sempre esteve lado a lado com a gestão pública, garantindo que os serviços socioassistenciais cheguem a quem precisa. A assistência social é um direito humano, e não pode ser vista como caridade ou favor. É dever do Estado e conquista da sociedade civil organizada”, pontuou.
Ao encerrar a solenidade, Mailza reforçou que o momento marca não apenas uma celebração, mas um chamado à responsabilidade coletiva. “O Suas pertence ao povo brasileiro. Enquanto houver desigualdade e sofrimento, haverá o Suas estendendo a mão e acendendo esperanças. Que os próximos 20 anos sejam de mais conquistas, mais união e mais fortalecimento dessa rede que transforma vidas todos os dias”, finalizou.
Você precisa fazer login para comentar.