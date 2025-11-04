Sema divulga lista de entidades para o Conselho de Meio Ambiente e Floresta do AC

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) publicou nesta terça-feira, 04, o edital de divulgação das entidades habilitadas e inabilitadas no processo seletivo para a composição do Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (CEMAF), conforme previsto no Edital nº 006/2025 – Prorrogação.

De acordo com a Comissão de Seleção, instituída pela Portaria SEMA nº 202/2025, a análise da documentação apresentada pelas instituições inscritas resultou em uma lista provisória de entidades aptas a participar do sorteio das vagas disponíveis no colegiado.

Na categoria destinada a entidades não governamentais da área ambiental ou social, foram habilitadas: Associação dos Engenheiros Florestais do Estado do Acre (AEFEA),

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Instituto Mulheres da Amazônia (IMA) e Instituto Siamazônia (IS).

Para as vagas representativas de comunidades indígenas, ribeirinhas e populações tradicionais, foram consideradas aptas as seguintes entidades: Comitê Chico Mendes (CCM) e Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC).

Já na categoria voltada a entidades do setor produtivo das áreas de agricultura, indústria ou comércio, não houve concorrência, segundo o edital.

As entidades interessadas poderão apresentar impugnações no prazo de dois dias úteis a contar da data de publicação do edital. Os recursos devem ser enviados para o e-mail [email protected] ou protocolados presencialmente na sede da SEMA, localizada na Rua Benjamin Constant, nº 856, Centro, Rio Branco, das 8h às 13h30.

