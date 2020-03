“Às vezes, ele me dava notícia, eu falava com ele no Whatsaap e ele respondia, dizia que estava bem. Só que já tem muitos dias que o telefone dele está desligado, o celular nem chama e não aparece a última visualização no WhatsApp. Na madruga de 29 de fevereiro, acordei muito ansiosa e passei uma mensagem para ele e não foi entregue até agora”, disse.