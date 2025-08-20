Cotidiano
Sem passagens, Wendell Barbosa pode ficar fora da disputa do AJP na Rússia
Wendell Barbosa, um dos principais atletas acreano na atualidade, pode ficar fora da disputa do AJP Rússia. A competição será disputada nos dias 30 e 31 deste mês em Moscou e sem as passagens “prometidas” pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) a única saída deve ser a desistência do Grand Slan.
“Enviei o planejamento para a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer em junho e recebi a confirmação das liberações de todas as passagens para os torneios até o fim desta temporada. Na última segunda (18), recebi um comunicado de um funcionário da secretaria com a negativa das passagens para Rússia. Tentei entender a situação”, explicou Wendell Barbosa.
Líder do Ranking
Wendell Barbosa é líder do ranking mundial do AJP na categoria faixa marrom para atletas de até 120 quilos.
“Não esperava passar por essa situação neste momento da temporada e ainda espero reverter para poder competir no Grand Slan. Os representantes da SEEL poderiam ter me avisado com antecedência e desta maneira teria tentando outras possibilidades. O embarque para Moscou deverá ser na próxima segunda (25) e vamos tentar resolver”, comentou o lutador acreano.
Hotel e inscrições
Segundo Wendell Barbosa, o hotel em Moscou e as inscrições no APJ Rússia estão pagos.
“Os custos para o AJP em Moscou estão pagos e em dólar. Um evento deste nível exige planejamento”, afirmou o atleta.
Comentários
Cotidiano
Polícia Militar apreende adolescente com drogas em ponto conhecido do crime organizado em Cruzeiro do Sul
Ação do GIRO no trapiche da Lagoa resultou na apreensão de 11 porções de pasta base de cocaína e maconha; menor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil
Em uma ação de patrulhamento no centro de Cruzeiro do Sul, a equipe do Grupamento de Intervenção Rápido Ostensivo (GIRO) da Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas. A ocorrência se deu no trapiche da Lagoa, local reconhecidamente marcado pelo intenso movimento do crime organizado na cidade.
Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o suspeito tentou se desfazer de uma sacola plástica, mas foi rapidamente abordado pelos militares. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 79 em espécie e, dentro da sacola, 11 trouxinhas de pasta base de cocaína e uma porção de maconha prontas para a venda.
O adolescente recebeu voz de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi conduzido ileso à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A operação reforça o trabalho contínuo da PM no combate ao narcotráfico em pontos críticos da segunda maior cidade do Acre.
Comentários
Cotidiano
Motorista escapa ileso após carro sair da pista e capotar em frente ao Ifac de Tarauacá
Acidente com Fiat Uno ocorreu na tarde desta quarta-feira (20) em via sinuosa próxima ao campus do instituto federal; condutor sofreu apenas escoriações leves
Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (20) nas proximidades do campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Tarauacá. Um veículo Fiat Uno saiu da pista em uma curva sinuosa e capotou em uma área de matagal, mas o motorista escapou com ferimentos leves.
De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo ao negociar a curva, o que resultou no descontrole e na saída da pista. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos, constatando que o motorista sofreu apenas escoriações pelo corpo, sem risco de vida.
O trânsito no local não precisou ser interrompido, mas o acidente chamou a atenção de populares que transitavam pela região. As causas exatas do sinistro ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso reforça a necessidade de cautela em trechos sinuosos da malha viária do interior acreano.
Comentários
Cotidiano
Campeonato Estadual da Série B terá sequência com três partidas
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá três partidas nesta quarta, 20, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.
Rio Branco e Amigos do Gerson abrem a programação, na quadra 1, e no mesmo horário na quadra 2, o Borussia recebe a Adesg. Montenegro e Bujari disputam o último confronto da rodada.
Ficar mais próximo
A Adesg, líder do grupo B com duas vitórias, enfrenta o Borussia com total favoritismo. Se o Leão vencer dará um passo decisivo para chegar na segunda fase do Estadual.
Você precisa fazer login para comentar.