Sem passagens, Wendell Barbosa pode ficar fora da disputa do AJP na Rússia

Wendell Barbosa, um dos principais atletas acreano na atualidade, pode ficar fora da disputa do AJP Rússia. A competição será disputada nos dias 30 e 31 deste mês em Moscou e sem as passagens “prometidas” pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) a única saída deve ser a desistência do Grand Slan.

“Enviei o planejamento para a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer em junho e recebi a confirmação das liberações de todas as passagens para os torneios até o fim desta temporada. Na última segunda (18), recebi um comunicado de um funcionário da secretaria com a negativa das passagens para Rússia. Tentei entender a situação”, explicou Wendell Barbosa.

Líder do Ranking

Wendell Barbosa é líder do ranking mundial do AJP na categoria faixa marrom para atletas de até 120 quilos.

“Não esperava passar por essa situação neste momento da temporada e ainda espero reverter para poder competir no Grand Slan. Os representantes da SEEL poderiam ter me avisado com antecedência e desta maneira teria tentando outras possibilidades. O embarque para Moscou deverá ser na próxima segunda (25) e vamos tentar resolver”, comentou o lutador acreano.

Hotel e inscrições

Segundo Wendell Barbosa, o hotel em Moscou e as inscrições no APJ Rússia estão pagos.

“Os custos para o AJP em Moscou estão pagos e em dólar. Um evento deste nível exige planejamento”, afirmou o atleta.

