Sem data de início, governo do Estado apresenta projeto da nova delegacia de Brasiléia às autoridades locais

Na manhã desta sexta-feira, 21, o delegado-geral do Acre, Dr. Henrique Maciel, acompanhado do secretário adjunto da SEGOV, Marcio Pereira, apresentou o projeto da nova delegacia que será construída em Brasiléia. O evento ocorreu no auditório do Ministério Público da cidade e reuniu autoridades do Executivo e Legislativo municipal e estadual, incluindo representantes do governo, da prefeitura, vereadores e delegados.

A iniciativa surge da necessidade de uma nova estrutura para a segurança pública local, uma vez que a atual delegacia sofre com constantes alagações. Para solucionar o problema, o governo do Acre decidiu construir uma unidade do zero em uma área adequada, que atenderá tanto a população de Brasiléia quanto a de Epitaciolândia.

A nova delegacia contará com uma área total de 778,11 metros quadrados e será localizada na Avenida José Rui Lino, próxima à Escola Estadual Kairala José Kairala. O espaço foi planejado para oferecer melhores condições de trabalho aos policiais e um atendimento mais eficiente à população.

Entre as instalações previstas estão salas de depoimento, cartórios, sala de acolhimento, sala para policiais militares, alojamentos masculino e feminino, banheiros, sala dos investigadores, celas e depósitos.

Durante a apresentação do projeto, o delegado-geral Dr. Henrique Maciel destacou a importância da nova estrutura para garantir um serviço mais eficiente à população. “A construção dessa nova delegacia é um grande avanço para a segurança pública da região. Além de proporcionar um ambiente de trabalho adequado aos nossos policiais, também garantirá mais conforto e segurança para aqueles que precisam dos serviços da delegacia”, enfatizou.

“Estamos aqui para ouvir as demandas das autoridades locais e intermediar junto ao governo estadual para garantir que as necessidades da segurança pública sejam atendidas. A construção da nova delegacia em Brasiléia é um exemplo do nosso compromisso em melhorar a infraestrutura policial e oferecer um serviço mais eficiente à população”, enalteceu o secretário-adjunto de Governo, Marcio pereira.

O vice-prefeito de Brasiléia, Antônio Torres Amaral, também ressaltou a relevância do projeto para a cidade. “Essa obra representa um compromisso do governo com a nossa população. A nova delegacia não só melhora a estrutura física, mas também amplia a capacidade de atendimento e resposta das forças de segurança”, destacou.

A nova delegacia é um passo significativo para fortalecer a segurança pública na região e garantir que a população de Brasiléia e Epitaciolândia tenha acesso a um serviço mais eficiente e estruturado.

