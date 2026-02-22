Cotidiano
Sem apoio do poder público, moradores do ramal do Cassirian reconstroem ponte em mutirão em Sena Madureira
Comunidade do km 17 se mobilizou para restabelecer tráfego e garantir acesso a serviços essenciais; obra foi feita com recursos e esforço próprios dos moradores
Como em demais regionais do Acre, os moradores do km 17 do ramal do Cassirian, em Sena Madureira, precisaram se mobilizar por conta própria neste fim de semana para reconstruir uma ponte e restabelecer o tráfego em uma importante região.
Sem apoio público, recursos financeiros, materiais ou qualquer tipo de serviço oficial, a própria comunidade se reuniu para executar o trabalho necessário e permitir a passagem de veículos e pedestres pelo trecho.
A iniciativa partiu dos próprios moradores, que enfrentavam dificuldades de deslocamento devido às condições da estrutura. A situação levou os moradores da localidade a organizarem um mutirãopara resolver o problema de forma imediata.
Cotidiano
Porto Acre e Assermurb vencem e conquistam vagas nas semifinais
As equipes do Porto Acre e da Assermurb estão classificadas para as semifinais do Campeonato Rainhas da Bola de Futsal. O Porto Acre goleou o Borussia por 6 a 1 e a Assermurb derrotou o Veneza por 6 a 4 neste domingo, 22, na quadra do Colégio Lourenço Filho.
Nas outras partidas da rodada, as Boleiras golearam o RB HuniKuin por 19 a 0 e o Real Sociedade bateu o Calafate por 4 a 1.
“Tivemos mais uma rodada com bons jogos. Porto Acre e Assermurb estão classificados e no próximo fim de semana teremos a definição das outras equipes nas semifinais”, disse o coordenador do Rainhas da Bola, professor Marcelo Fontenele.
Cotidiano
Ulisses Torres monta o Rio Branco sem peças importantes
Um treino de bolas paradas neste domingo, 22, no José de Melo, marcou o fechamento da preparação do Rio Branco para o jogo contra o Santa Cruz. A partida de abertura da 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 será realizada nesta segunda, 23, a partir das 18 horas, no Tonicão.
“Não temos um elenco com muitas opções, mas tentamos montar uma equipe competitiva. A partida contra o Santa Cruz será difícil porque o time é bem estruturado”, comentou Ulisses Torres.
6 desfalques
O Estrelão não poderá contar com o volante Léo, o meia Matheus Nego e o atacante Gabriel, todos suspensos. O lateral Dudu, o meia Dheryke e o atacante Marllon, lesionados, também são desfalques.
“Perdi mais de meio time. São jogadores importantes e não adianta ficar lamentado”, afirmou o treinador.
Pouco utilizados
Ulisses Torres não divulgou os titulares do Estrelão. Contudo, a tendência é pela escalação de atletas pouco utilizados nas primeiras partidas e esse acaba sendo o momento ideal para os mesmos mostrarem o motivo das “reivindicações” nos bastidores.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Cotidiano
Elenco do Galvez embarca e foca no desafio contra o Oratório
O elenco do Galvez Sub-17 embarcou neste domingo, 22, para Macapá, no Amapá, e na terça, 24, às 13h30(hora Acre), joga contra o Oratório pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17.
“Fechamos a nossa preparação e, agora, é esperar o momento da partida. Criamos as melhores condições para os garotos e vamos tentar a classificação”, disse o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Deixou para definir
O técnico Eriano Santos deixou para confirmar os titulares do Imperador somente momentos antes do duelo contra o Oratório.
“Os garotos estão conscientes da nossa responsabilidade. O jogo será difícil, mas temos chances de conquistar a classificação”, declarou Eriano Santos.
Se passar
Se o Galvez passar em Macapá, vai enfrentar o Interporto, de Tocantins, ou o IAPE, do Maranhão, na segunda fase.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
