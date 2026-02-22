Sem apoio do poder público, moradores do ramal do Cassirian reconstroem ponte em mutirão em Sena Madureira

Comunidade do km 17 se mobilizou para restabelecer tráfego e garantir acesso a serviços essenciais; obra foi feita com recursos e esforço próprios dos moradores

Como em demais regionais do Acre, os moradores do km 17 do ramal do Cassirian, em Sena Madureira, precisaram se mobilizar por conta própria neste fim de semana para reconstruir uma ponte e restabelecer o tráfego em uma importante região.

Sem apoio público, recursos financeiros, materiais ou qualquer tipo de serviço oficial, a própria comunidade se reuniu para executar o trabalho necessário e permitir a passagem de veículos e pedestres pelo trecho.

A iniciativa partiu dos próprios moradores, que enfrentavam dificuldades de deslocamento devido às condições da estrutura. A situação levou os moradores da localidade a organizarem um mutirãopara resolver o problema de forma imediata.

