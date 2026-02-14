Selsimar Maciel comanda treino físico e fecha semana do Rio Branco

Um trabalho físico em uma academia da capital acreana fecha neste sábado, 14, a partir das 8h30, a semana de treinamentos do Rio Branco. O Estrelão venceu a Adesg por 2 a 0 na última terça, 10, na Arena da Floresta, e garantiu a classificação para semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.

“Vamos realizar um trabalho de força e na próxima semana essa será a prioridade. Precisamos chegar ainda mais forte fisicamente para reta final do Estadual”, declarou Selsimar Maciel.

Avalia reforços

A diretoria do Rio Branco não prometeu, mas avalia a possibilidade da contratação de reforços para o momento decisivo do Estadual. O técnico Ulisses Torres prioriza a chegada de um camisa 10 para aumentar o poder ofensivo da equipe.

Próxima partida

O Rio Branco joga contra o Santa Cruz na segunda, 23, a partir das 18 horas, no Tonicão, e o duelo marca a abertura da 6ª rodada da fase de classificação.

