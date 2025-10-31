Seleções fecham treinamentos e viajam para os jogos do Desafio

As Seleções Acreanas Sub-15 e 17 fecharam nesta quinta, 30, no Florestinha, os treinamentos visando o Desafio Acre x Rondônia de base. As partidas de ida serão disputadas no sábado, 1º de novembro, a partir das 8 horas, no Centro de Iniciação em Porto Velho, Rondônia.

“Trabalhamos forte durante toda a semana e vamos para o primeiro jogo bem preparado”, disse o técnico da seleção Sub-17, Eriano Santos.

Embarque nesta sexta

A delegação acreana viaja nesta sexta, 31, para Porto Velho, e concentra-se para as partidas. Os confrontos de volta serão disputados na segunda, 3, a partir das 16 horas, no Tonicão.

