Seleções do Acre e de Rondônia fazem duelos de volta do Desafio

As seleções do Acre e de Rondônia, nas categorias Sub-15 e 17, fazem nesta segunda, 3, a partir das 16 horas, no Tonicão, os confrontos do Desafio. Os jogos de ida foram disputados no último sábado, 1º de novembro, no Centro de Formação, em Porto Velho, Rondônia. No Sub-15, Rondônia venceu por 2 a 1 no Sub-17, o Acre goleou por 4 a 0.

Definição das equipes

Os técnicos Maydenson Costa, Sub-15, e Eriano Santos, Sub-17, deixaram para definir as equipes somente no Tonicão. A seleção Sub-15 precisa vencer para tentar o título e a Sub-17 jjoga pelo empate.

