Seleção Master de Brasileia embarca para Copa BOLPEBRA, no Peru

A Seleção Master de Futebol de Brasileia está a caminho de Puerto Maldonado, no Peru, para representar o município na tradicional Copa Bolpebra, competição internacional que reúne seleções do Brasil, Bolívia e Peru.

O torneio será realizado nos dias 8, 9 e 10 de julho e integra as ações de cooperação esportiva e cultural entre os países da tríplice fronteira.

A delegação conta com o apoio da Prefeitura de Brasileia e leva nomes de peso do futebol veterano local. Entre os integrantes, está o prefeito em exercício Carlinhos do Pelado, que também veste a camisa da equipe máster, mostrando seu envolvimento direto com o esporte e com os atletas da região. “É uma alegria imensa representar Brasileia dentro de campo, ao lado de grandes amigos do esporte. O futebol é uma linguagem universal e esta competição simboliza a união dos nossos povos. Vamos com força, dedicação e orgulho do nosso município”, destacou o prefeito Carlinhos.

Acompanhando a delegação também está o secretário de comunicação – Chiquinho Chaves, a Secretária de Cultura – Arlete Amaral e o Gerente de Esportes – Clebson Venâncio, que destacou o empenho da equipe. “Estamos levando o nome de Brasileia com seriedade e espírito esportivo. Agradecemos o apoio da gestão municipal e reforçamos o compromisso com a valorização do esporte em todas as suas categorias”, pontuou.

A Copa Bolpebra é um evento que vai além das quatro linhas, promove integração cultural, laços de amizade e respeito entre os países vizinhos. Brasileia, mais uma vez, marca presença nesse importante evento regional.

A expectativa é de que a seleção máster tenha uma participação destacada, honrando a tradição esportiva do município e fortalecendo os laços com os países irmãos do Peru e da Bolívia.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários