Seleção brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei
Arthur Bento, de 21 anos, foi o destaque da partida, com 17 pontos
Do Estadão Conteúdo
A seleção brasileira masculina de vôlei teve mais trabalho do que o esperado, mas iniciou neste domingo sua campanha no Mundial das Filipinas em busca de seu quarto título derrotando a China por 3 a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21). Arthur Bento, de 21 anos, foi o destaque da partida, com 17 pontos. No final da partida, o ponteiro foi para o banco, sentindo cãibras.
Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.
A China começou melhor o jogo, com muita consistência na defesa e bom aproveitamento no ataque. Os asiáticos abriram vantagem logo no começo da parcial e não permitiu uma aproximação brasileira. Demonstrando muito nervosismo e cometendo muitos erros, o Brasil viu os rivais fecharem em 25 a 19 com tranquilidade.
O Brasil conseguiu equilibrar o jogo no segundo set e passou a comandar o placar. Os chineses se mantiveram firmes na defesa, mas a seleção foi mais eficiente nos ataques e contra-ataques. A parcial foi disputada até o final até Flávio marcar o ponto final e fechar em 25 a 23.
Os chineses passaram a errar mais, mas o Brasil não conseguiu abrir uma vantagem confortável no terceiro set, apesar de ficar na frente do placar. No final da parcial, a China chegou a ameaçar, mas não impediu a derrota por 25 a 22.
A China voltou a crescer no quarto set, aproveitando a queda de rendimento dos brasileiros, principalmente no saque. Após um início lento, o Brasil retomou o controle do jogo, com a defesa minando o ataque chinês e o saque voltando a causar problemas aos rivais. Após virar o placar, a seleção só precisou rodar o jogo e confirmar o triunfo.
A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.
Dominante, Flamengo extermina mais um tabu e vence o Juventude pelo Brasileirão
Rubro-Negro controla a partida e volta a ganhar no Alfredo Jaconi após 28 anos
Lance!
O Flamengo de Filipe Luís segue dominante e exterminando tabus pelo caminho. O Rubro-Negro venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Giorgian de Arrascaeta e Emerson Royal fizeram os gols do Fla, que volta a bater o adversário na casa jaconera após 28 anos.
Com o resultado, o Ju segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, por sua vez, chega aos 50 pontos lidera a competição.
Juventude x Flamengo: como foi o jogo?
O Juventude começou a partida pressionando em bolas paradas, mas logo ficou claro que o jogo se encaminharia para um domínio do Flamengo. A equipe gaúcha apostava em escanteios e faltas cobrados por Nenê, sem conseguir transformar as jogadas em finalizações perigosas. Do outro lado, o Rubro-Negro demorou a ajustar a marcação e a encontrar espaços, mas, a partir do momento em que controlou a posse, passou a impor seu ritmo.
A primeira chance clara veio dos pés de Samuel Lino, que aos 22 minutos criou a jogada mais incisiva até então. Ele driblou a marcação e cruzou com perigo, a bola passando rente à trave de Jandrei. Pouco depois, o controle da posse se transformou em gol: aos 31′, Saúl encontrou Arrascaeta livre na área, e o uruguaio abriu o placar de cabeça.
O Flamengo seguiu explorando os lados do campo, principalmente com Emerson Royal, que chegou a ter boa oportunidade no fim do primeiro tempo, mas preferiu inverter a jogada em vez de arriscar a finalização. O Juventude, por sua vez, até tentou explorar contra-ataques, mas mostrou pouca eficiência na conclusão das jogadas, sem conseguir ameaçar Rossi antes do intervalo.
O domínio rubro-negro se manteve na volta para o segundo tempo, e a equipe de Filipe Luís manteve a posse no campo de ataque, amarrando as tentativas dos donos da casa de sair jogando. O controle total da partida, contudo, não refletia em volume de finalizações.
A tranquilidade veio apenas aos 43′. Jorge Carrascal recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Emerson Royal cabecear e confirmar a grande atuação do Flamengo na Serra Gaúcha. Foi o primeiro gol do lateral — assim como a primeira assistência do colombiano — com o Manto Sagrado. Assim, o Fla volta a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi após 28 anos, destruindo o amrgo tabu.
O que vem por aí?
O Juventude volta a campo no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), e visita o Mirassol pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o Estudiantes-ARG na quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE x FLAMENGO
23ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 14 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);
🥅 Gols: Arrascaeta, aos 32′/1ºT (0-1); Emerson Royal, aos 43′/2ºT;
🟨 Cartões amarelos: Taliari, Mandaca, Ênio (JUV); Ayrton Lucas, Luiz Araújo (FLA);
⚽ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini) Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Bilu (Veron) e Taliari (Gilberto).
FLAMENGO (Técnico: Fernando Diniz) Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Plata).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
São Paulo supera os desfalques e vence o Botafogo pelo Brasileirão
Tricolor contou com as reestreias do zagueiro Rafael Tolói e do atacante Rigoni
Lance!
O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Dinenno fez o gol da vitória. A partida ficou marcada pelo reencontro de velhos conhecidos com a torcida: o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni reestrearam com a camisa do Tricolor.
O duelo foi equilibrado e marcado por desfalques em ambos os lados. O Tricolor não pôde contar com sete jogadores, enquanto o Botafogo entrou em campo com sete mudanças em relação ao jogo anterior.
A maior chance foi do São Paulo, no início da etapa inicial, que resultou no gol de Dinenno. O argentino voltou a marcar após mais de um ano e balançou as redes pela primeira vez defendendo o clube paulista. O Botafogo melhorou na segunda etapa, mas não conseguiu reverter a desvantagem.
Com a vitória, o São Paulo chega a 35 pontos e iguala o número de pontos do Botafogo. A equipe comandada por Crespo está na sétima colocação e perde em número de vitórias para o Glorioso, que segue na sexta posição.
Como foi o jogo?
O Tricolor não sentiu os desfalques e começou melhor a partida. Logo aos seis minutos, Enzo Díaz cruzou na medida para Dinenno completar na pequena área e abrir o placar. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do São Paulo, e ele se emocionou na comemoração.
A aposta do Botafogo era nos contra-ataques, o time frequentou a entrada área adversária, mas com muitas dificuldades para criar. Por outro lado, o São Paulo era mais objetivo. Tapia teve a segunda melhor chance do jogo ao finalizar após passe de Cedric, mas a bola passou por cima do travessão.
Enzo Díaz quase marcou um golaço no MorumBis. O lateral cobrou falta e acertou a trave. Neto, goleiro do Botafogo, ainda tentou a defesa, mas acabou batido no lance. Pouco depois, o jogador deixou o campo lesionado para a entrada de Léo Linck. O primeiro tempo terminou com três finalizações do São Paulo e nenhuma do adversário.
Assim como no primeiro tempo, o São Paulo foi letal nos primeiros minutos. Tapia foi lançado nas costas da marcação, finalizou forte e marcou o segundo gol. Wilton Pereira Sampaio viu impedimento no lance e anulou a jogada.
Crespo promoveu a reestreia de Rigoni. O argentino entrou no lugar de Dinenno aos 15 minutos da segunda etapa. A melhor finalização do Botafogo na partida foi com Matheus Martins, que entrou no intervalo. O atacante aproveitou bate e rebate na área, finalizou de primeira e a bola foi para fora.
Os mandantes eram mais incisivos no ataque. Sabino ficou perto de ampliar o placar com um chute de fora da área, que passou perto do travessão. Davide Ancelotti mudou muitas peças no Botafogo e promoveu a entrada de titulares, como Marlon Freitas.
A equipe carioca passou a ter mais volume de jogo nos minutos finais, e teve suas chances com Cuiabano e Joaquim Correa, mas Rafael estava lá para defender. Nos acréscimos, Rigoni finalizou na trave. O jogo terminou com a vitória por placar mínimo do São Paulo.
O que vem por aí?
Os dois clubes possuem compromissos no meio da próxima semana. Na quarta-feira (17), o Botafogo enfrenta o Mirassol, no estádio Nilton Santos, por uma rodada adiada pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o São Paulo encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 1 X 0 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO – 23ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: MorumBis; São Paulo (SP)
⚽Gols: Dinenno (6′/1ºT) (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Allan Franco (SPO); Rigoni (SPO); David Ricardo (BOT)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo) Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco (Arboleda) e Sabino; Cédric Soares, Alisson (Marcos Antônio), Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz (Wendell); Dinenno (Rigoni) e Tapia
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti) Neto (Léo Linck); Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal (Cuiabano); Newton (Marlon Freitas), Allan (Matheus Martins), Danilo e Jeffinho (Joaquín Correa); Savarino e Chris Ramos
Cotidiano
Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo
Atleta da marcha atlética ficou atrás apenas do canadense Evan Dunfee
O vice-campeão olímpico Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na prova de 35 km da marcha atlética do 20º Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio (Japão).
Na disputa, realizada na manhã do último sábado (13), o brasileiro completou o percurso em 2h28min55s e ficou atrás apenas do canadense Evan Dunfee (2h28min22s).
O brasileiro, de 34 anos de idade, agora tem três medalhas em Mundiais: a prata dos 35 km conquistada neste sábado e dois bronzes, conquistados nos 20 km em Budapeste-2023 e em Londres-2017.
“A gente sabe o quanto é difícil chegar, e o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Depois de uma prata olímpica, como manter? Em 2022, em 2023 e em 2024 eu ganhei medalhas. E hoje, além de ser uma medalha inédita, foi em uma prova inédita”, declarou Caio Bonfim em entrevista ao SporTV após a prova.
Caio ainda disputa a prova dos 20 km no Mundial disputado no Japão, a partir das 21h50 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19). O brasileiros Matheus Corrêa e Max Batista também estarão na prova.
