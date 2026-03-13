Seleção Acreana viaja para disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16

Operação do Gefron no bairro Miritizal prende três homens; líder da facção exercia papel de comando e impunha medo na comunidade local

Na manhã desta sexta-feira (13), uma ação coordenada pelas forças de segurança resultou na recaptura de um foragido do Presídio Manoel Neri da Silva, localizado no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Durante a operação, além do fugitivo, outras duas pessoas foram presas.

De acordo com informações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), um dos detidos é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na região, exercendo papel de comando dentro da facção criminosa e impondo medo à comunidade local. O terceiro preso seria um comparsa direto desse líder, acusado de dar suporte às atividades ilícitas do grupo.

Com o líder da facção, os policiais encontraram uma pequena quantidade de skank, droga derivada da maconha.

As buscas

A recaptura ocorre mais de uma semana após a fuga de seis detentos do presídio Manoel Neri da Silva, registrada no dia 1º de março. Na ocasião, os presos aproveitaram o horário de visitas e uma forte chuva para escapar do bloco 8 da unidade prisional, utilizando ferros retirados das paredes e uma corda artesanal feita com camisetas.

Horas após a fuga, Anderson Galvão da Silva foi recapturado em uma área de mata nas proximidades do presídio. No último domingo (8), uma semana após o ocorrido, cinco detentos ainda permaneciam foragidos. A nova recaptura nesta sexta-feira reduz para quatro o número de foragidos.

Os detentos que ainda não foram recapturados são:

Tiago Gomes da Silva

Messias Cavalcante Pedrosa

Bruno do Nascimento Monteiro

Antônio da Silva e Silva

Taisson Gomes de Souza, que também estava foragido, foi recapturado nesta operação.

Reforço no combate ao crime organizado

Segundo o Gefron, a operação representa um avanço no combate às organizações criminosas que atuam no interior do Acre, onde o receio da população em denunciar ainda é um desafio para as autoridades.

O presídio Manoel Neri da Silva não possui muro, o que facilita esse tipo de evasão. As buscas têm contado com apoio integrado das polícias Civil, Penal e Militar, do Gefron e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que chegou a utilizar um helicóptero nas diligências.

A população pode contribuir com denúncias anônimas sobre o paradeiro dos foragidos por meio do telefone 190.

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