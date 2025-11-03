Seleção acreana encerra participação no Brasileiro de Vôlei Sub-16 com derrota para Roraima

Equipe termina em sexto lugar após revés por 2 sets a 0 na disputa pelo quinto lugar, em Rio Branco

A seleção acreana de vôlei feminino sub-16 se despediu neste domingo (2) do Campeonato Brasileiro de Seleções – 2ª Divisão, após perder por 2 sets a 0 para Roraima, na disputa pelo quinto lugar. A partida ocorreu no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações do GE-AC, o jogo foi equilibrado. O time comandado pelo técnico Jânio Teles chegou a liderar o placar no início dos sets, mas acabou superado nas parciais de 25 x 21 e 25 x 22.

Com o resultado, o Acre encerra a competição em sexto lugar na classificação geral, somando duas vitórias e seis derrotas, com sete sets vencidos e 13 perdidos ao longo do torneio.

Final e disputa pelo 3º lugar

As seleções da Paraíba e do Pará garantiram vaga na final após vencerem seus confrontos por 3 sets a 0. As paraibanas eliminaram o Amapá com parciais de 25 x 17, 29 x 27 e 25 x 15, enquanto o Pará superou o Piauí por 25 x 7, 25 x 8 e 29 x 27.

