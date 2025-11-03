Cotidiano
Seleção acreana encerra participação no Brasileiro de Vôlei Sub-16 com derrota para Roraima
Equipe termina em sexto lugar após revés por 2 sets a 0 na disputa pelo quinto lugar, em Rio Branco
A seleção acreana de vôlei feminino sub-16 se despediu neste domingo (2) do Campeonato Brasileiro de Seleções – 2ª Divisão, após perder por 2 sets a 0 para Roraima, na disputa pelo quinto lugar. A partida ocorreu no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.
Segundo informações do GE-AC, o jogo foi equilibrado. O time comandado pelo técnico Jânio Teles chegou a liderar o placar no início dos sets, mas acabou superado nas parciais de 25 x 21 e 25 x 22.
Com o resultado, o Acre encerra a competição em sexto lugar na classificação geral, somando duas vitórias e seis derrotas, com sete sets vencidos e 13 perdidos ao longo do torneio.
Final e disputa pelo 3º lugar
As seleções da Paraíba e do Pará garantiram vaga na final após vencerem seus confrontos por 3 sets a 0. As paraibanas eliminaram o Amapá com parciais de 25 x 17, 29 x 27 e 25 x 15, enquanto o Pará superou o Piauí por 25 x 7, 25 x 8 e 29 x 27.
Jovem de 18 anos, promessa do futebol de Cobija, morre após colisão de moto na Avenida 9 de Fevereiro
Yeri S.A., de 18 anos, não resistiu aos ferimentos após colisão na Avenida 9 de Fevereiro; morte comove comunidade esportiva do estado
Foi confirmado nesta segunda-feira (3) o falecimento de Yeri S.A., jovem jogador de futebol de 18 anos que lutava pela vida após sofrer um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo (2). A vítima, considerada uma promessa do esporte local, não resistiu às lesões causadas pela queda de motocicleta ocorrida por volta das 4h36 da madrugada na Avenida 9 de Fevereiro, próximo à empresa Tigo.
Yeri sofreu traumatismo cranioencefálico, policontusões e fratura craniana de extrema gravidade. A notícia de sua morte causou comoção entre familiares, amigos e colegas de equipe, Cobija, que lamentam a partida precoce de um atleta descrito como cheio de sonhos e paixão pelo futebol. O caso está sendo investigado pelas autoridades de trânsito de Pando.
Mulher esfaqueia marido por ciúmes e o fere gravemente em Sena Madureira
Vítima de 30 anos teve quatro perfurações abdominais e foi transferida para Rio Branco; esposa confessou crime, mas alega legítima defesa
Um homem de 30 anos, identificado como Alisson Nascimento da Cruz, foi vítima de tentativa de homicídio pela própria esposa na noite deste sábado (02) no Bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira. De acordo com a Polícia Militar, a mulher confessou ter desferido quatro golpes de canivete no abdômen do marido durante uma discussão motivada por ciúmes.
O crime ocorreu por volta das 18h02 na Rua Florentino Moreno. A vítima recebeu os primeiros socorros do SAMU e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida com urgência para um hospital em Rio Branco, onde permanece em atendimento médico. A esposa foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde alega ter agido em legítima defesa. O caso está sendo investigado pela autoridade policial competente.
ICMBio oferece salários de R$ 3 mil para agente ambiental em Rio Branco e Brasiléia; inscrições são gratuitas
Processo seletivo tem vagas para Rio Branco e Brasiléia com contrato de dois anos; candidatos precisam ter ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu processo seletivo para contratação de agente temporário de conservação com salários superiores a R$ 3 mil. As vagas são para atuação em Rio Branco e Brasiléia, no Acre, com inscrições gratuitas que podem ser realizadas nesta segunda (3) e terça-feira (4).
Os candidatos podem se inscrever presencialmente no escritório do Núcleo de Gestão Integrada Chico Mendes, na Rua Henrique Dias, bairro Bosque, em Rio Branco, ou enviando a ficha de inscrição preenchida para o e-mail [email protected], entre 9h e 17h nos dois dias. A remuneração oferecida é de 2,5 salários mínimos, mais auxílios legais, exigindo apenas ensino fundamental completo.
A seleção será feita por análise curricular, considerando a experiência comprovada dos candidatos. O contrato terá duração de dois anos, exigindo disponibilidade para viagens a trabalho. Serão escolhidos os candidatos com as maiores notas. O total de selecionados pode chegar a até quatro vezes o número de vagas disponíveis.
O resultado final do processo seletivo será divulgado em 10 de dezembro. Já a convocação dos aprovados e assinatura dos contratos devem ocorrer entre 13 e 15 de janeiro do ano que vem.
Para mais detalhes sobre as vagas, os critérios de pontuação e análise curricular é só conferir o edital do processo seletivo.
