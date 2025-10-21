Seleção Acreana embarca para disputa do Brasileiro e estreia será contra Bahia

A Seleção Acreana Sub-18 de Vôlei Feminino embarcou nesta terça, 21, para Saquarema, no Rio de Janeiro, e nesta quarta, 22, começa a disputar o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. As meninas acreanas serão comandadas pelo técnico Jânio Teles e o objetivo é tentar uma vaga na primeira divisão em 2025.

Atletas do interior

A Seleção Acreana conta com atletas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó.

“A federação vem trabalhando competições no interior e esse é um dos objetivos, tentar descobrir atletas em todo o Estado. Vamos tentar realizar uma boa campanha em Saquarema”, declarou o presidente da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor João Petrolitano.

Acre estreia

A Seleção Acreana estreia no Brasileiro contra a Seleção da Bahia, a partir das 7h30 (hora Acre). O segundo jogo no torneio será ainda nesta quarta, às 15horas (hora Acre), contra o Espírito Santo.

Árbitro no Brasileiro

O árbitro acreano, Alexandre Amaro, foi selecionado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e vai trabalhar no Brasileiro Sub-18.

